Choferes de la ruta Evipusa suspenden operaciones tras ataque a balazos a una de sus unidades en Comas

Los choferes de la empresa de transportes Evipusa suspendieron sus labores luego de que un ataque armado, atribuido a presuntos extorsionadores, afectara una de las unidades de la compañía. Evipusa cubre la ruta entre Comas y Ate, por lo que la paralización ha generado una congestión inusual de pasajeros en los paraderos y ha dejado sin servicio a cientos de personas que dependen diariamente de este recorrido.

Según confirmaron conductores de la empresa, solo seis buses salieron a circular este miércoles, lo que representa una fracción mínima de la flota habitual. El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando una motocicleta se aproximó a una de las unidades y disparó en cinco ocasiones contra el vehículo. No se registraron heridos, pero el temor a nuevos atentados llevó a la mayoría de los choferes a no salir a trabajar, afectando de manera directa tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio.

Evipusa es una de las dos empresas de transporte público que han sido atacadas por extorsionadores en menos de veinticuatro horas en Lima, según reportó la emisora Exitosa. La medida de fuerza adoptada por los conductores responde tanto a la inseguridad creciente como a la percepción de desprotección ante la falta de acción de las autoridades.

Un autobús de la empresa Evipusa, afectado por un ataque armado atribuido a presuntos extorsionadores, provocó la suspensión de labores de sus choferes. (Composición: Infobae Perú / omnibusesperuanos.pe)

Extorsionadores disparan cinco veces contra bus de Evipusa

El incidente se produjo en el distrito de Comas, donde los actos de extorsión y violencia contra transportistas se han intensificado en los últimos meses. Durante la madrugada, los extorsionadores dispararon cinco veces contra un bus de Evipusa que se encontraba en el paradero inicial de la empresa, en la zona de Milagro. Aunque no hubo víctimas, el hecho generó alarma y paralizó las operaciones de la compañía.

Los conductores consultados por la prensa manifestaron su temor a represalias y evitaron brindar declaraciones formales. Sin embargo, confirmaron que la decisión de suspender el servicio fue tomada de manera colectiva ante la falta de garantías para su seguridad. La presencia policial en la zona ha sido insuficiente para disuadir a quienes perpetran estos ataques, según relataron los propios choferes.

Padres de familia y usuarios habituales de la ruta expresaron su preocupación ante la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia durante sus desplazamientos. “Ya da miedo viajar”, afirmó una usuaria, quien explicó que por necesidad se ve obligada a tomar el bus, aunque reconoce el riesgo latente en cada trayecto.

Choferes de la empresa Evipusa suspendieron sus labores tras un ataque armado atribuido a presuntos extorsionadores que impactó una de sus unidades. (Composición: Infobae Perú)

Usuarios de Evipusa enfrentan largas esperas y aumento de tarifas

La suspensión masiva del servicio ha provocado largas filas y aglomeraciones en los paraderos, especialmente en las horas punta. Los usuarios, entre ellos trabajadores y escolares, reportaron esperas prolongadas y señalaron que la única alternativa disponible ha sido recurrir a mototaxis, cuyo pasaje ha incrementado entre cincuenta céntimos y un sol debido a la crisis del transporte y el aumento en el precio de los combustibles.

Madres de familia manifestaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y demandaron una intervención más efectiva por parte de las autoridades. “Ahora estamos inseguros acá. Todo es el problema de la inseguridad”, declaró una usuaria, quien relató que diariamente utiliza la ruta para llevar a su hija al trabajo.

El impacto económico para los pasajeros se agrava ante la imposibilidad de acceder a un servicio regular y seguro. El incremento en el costo de los traslados afecta principalmente a quienes viven en la parte alta de Comas y deben movilizarse a otros distritos para trabajar o estudiar. Usuarios denunciaron que, además de la escasez de unidades, deben enfrentar tarifas más altas y un riesgo mayor en cada desplazamiento.

Paro de transportistas de este 12 de marzo

La situación de los choferes de Evipusa se inserta en un contexto más amplio de crisis en el transporte público peruano. Gremios nacionales de transportistas han anunciado un paro indefinido a partir del jueves 12 de marzo, en protesta por la escasez y el aumento de los precios de los combustibles, así como por la inseguridad que afecta a conductores y usuarios en todo el país.

Gremios de transportistas en Perú anunciaron un paro indefinido desde el 12 de marzo por la crisis energética y el alza de combustibles. Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, señaló que la protesta responde a la escasez y precios elevados de gasolina y diésel, además de considerar insuficiente el bono de S/ 120 para taxistas. Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, indicó que el bono no cubre gastos diarios y pidió un aumento a 800 soles.

Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, indicó que la protesta busca exigir medidas urgentes al gobierno frente al desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) y los elevados precios de la gasolina, que ya superan los 22 soles por galón. “La crisis es de magnitud que nos va a golpear fuerte en el mercado”, señaló Salas, quien también demandó una reducción temporal de los impuestos a los combustibles.

El gremio de taxistas se sumó a la paralización, al considerar insuficiente el bono de 120 soles dispuesto por el Ejecutivo. Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, sostuvo que “ese bono apenas alcanza para cubrir los gastos operativos diarios”, y reclamó una reconsideración del monto ofrecido. Conductores de taxi informaron que, debido al alza en el costo del combustible y la imposibilidad de aumentar tarifas, sus ingresos diarios se han reducido a solo 30 soles tras jornadas de más de doce horas de trabajo.

La protesta nacional de transportistas implica la paralización de actividades en diversas modalidades y afecta tanto a empresas como a usuarios, quienes enfrentan mayores dificultades para movilizarse y ven incrementados sus gastos diarios en transporte.