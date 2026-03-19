Perú

¿Calientas alimentos en bolsas de plástico? Conoce por qué es peligroso para tu salud

Especialistas advierten sobre prácticas cotidianas en la cocina que podrían representar riesgos silenciosos para la salud

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El Ing. de Alimentos Miguel Linares, de la DIRIS Lima Sur, advierte sobre los graves riesgos de usar bolsas de plástico para almacenar o calentar comida. Descubre qué químicos tóxicos como el Bisfenol A se liberan y cómo afectan tu salud | Video: Minsa

El uso de bolsas de plástico para calentar o almacenar alimentos es una práctica común en muchos hogares, pero representa riesgos comprobados para la salud. El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú y entidades internacionales han advertido sobre la liberación de sustancias químicas y microplásticos cuando estos materiales son expuestos al calor.

Según el Minsa, solo los envases identificados con los números 1 (PET) y 5 (PP) son aptos para el contacto con alimentos si se usan de acuerdo con sus indicaciones. La mayoría de las bolsas de plástico domésticas no cumple con estos estándares y no están diseñadas para resistir el calor del microondas o la cocción directa.

Un informe global de Sapien Labs, basado en datos de más de 270.000 personas en 130 países, encontró que el consumo frecuente de alimentos calientes en recipientes de plástico está asociado con una disminución del bienestar mental. Quienes utilizan recipientes plásticos varias veces por semana presentan un menor puntaje de salud mental en comparación con quienes casi nunca los emplean, lo que sugiere un impacto negativo independiente de otros factores alimentarios.

¿Qué ocurre cuando calientas alimentos en bolsas de plástico?

Unas manos manipulan cuidadosamente un
Unas manos manipulan cuidadosamente un envoltorio transparente, sujetándolo con un lazo azul, mientras un cuenco con sal rosada se difumina al fondo. (Albal)

Cuando los alimentos se calientan en bolsas de plástico, el material puede liberar bisfenol A, ftalatos y otras sustancias que migran a la comida. Estos compuestos pueden alterar el sistema hormonal y han sido asociados a trastornos metabólicos, obesidad, diabetes y afecciones cardiovasculares. El recalentamiento desigual en microondas puede crear zonas con temperatura insuficiente, lo que favorece la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

El Minsa, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, advierte que la reutilización de envases plásticos deteriorados o desechables incrementa el riesgo de liberación de microplásticos y compuestos nocivos. Estos residuos pueden acumularse en el organismo y, con el tiempo, contribuir al desarrollo de enfermedades graves. El calor y la presencia de grasas en los alimentos facilitan esta migración.

Recomendaciones para almacenar y calentar los alimentos de forma segura

El Ministerio de Salud recomienda guardar los alimentos cocinados en la parte superior de la refrigeradora, por debajo del congelador, y no mantenerlos por más de tres o cuatro días. Es fundamental evitar la saturación del refrigerador para asegurar la correcta circulación del aire frío y prevenir el crecimiento de microorganismos. Los especialistas del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable del Minsa sugieren organizar los alimentos según el tiempo de consumo y utilizar envases de vidrio con tapa hermética en vez de bolsas plásticas.

Antes de manipular los alimentos, es esencial mantener una adecuada higiene de manos y asegurarse de que los recipientes sean aptos para microondas. El uso de ollas o recipientes metálicos en refrigeradoras y microondas está desaconsejado.

Consecuencias del uso recurrente de bolsas de plástico para comida

El uso habitual de bolsas de plástico para almacenar o calentar alimentos tiene un impacto tanto en la salud individual como en el medio ambiente. Estos materiales tardan décadas en degradarse y contribuyen a la acumulación de residuos en los océanos y ecosistemas terrestres. La exposición continua a microplásticos puede tener efectos acumulativos en el organismo y el entorno.

Grietas y manchas en los
Grietas y manchas en los portacomidas favorecen la acumulación de bacterias y la contaminación de alimentos - crédito iStock

El Minsa insiste en que la mejor opción para proteger la salud es optar por envases reutilizables de vidrio o acero inoxidable, especialmente para comidas calientes, y evitar siempre las bolsas de plástico para calentar o almacenar alimentos. Adoptar estas prácticas responsables en la manipulación y almacenamiento de alimentos responde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y reduce riesgos comprobados para la salud y el ambiente.

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