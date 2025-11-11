Alerta por usar estos envases plásticos más de una vez: advierten sobre riesgos de infertilidad y cáncer

Diris Lima Sur advierte sobre los riesgos de reutilizar tápers y cubiertos descartables. Fuente: TikTok/dirislimasur

Guardar el almuerzo en un recipiente desechable o reutilizar cubiertos de plástico puede parecer inofensivo, pero se trata de un riesgo invisible para la salud. Especialistas del Ministerio de Salud y de EsSalud advierten que estos productos, diseñados para un solo uso, liberan sustancias químicas tóxicas que se acumulan en el organismo y afectan la salud a largo plazo.

El bisfenol A (BPA) figura entre esas sustancias. Presente en muchos envases plásticos, puede transferirse a los alimentos, sobre todo cuando se calientan o se exponen a la luz solar. Diversos estudios internacionales han señalado que su uso continuado está vinculado con infertilidad, alteraciones hormonales y un mayor riesgo de cáncer.

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur del Ministerio de Salud emitió una alerta preventiva acerca del uso incorrecto de recipientes y cubiertos plásticos desechables. En su mensaje, advirtió que estos envases no fueron concebidos para conservar alimentos repetidas veces ni para ser expuestos al calor.

“Si los reutilizas, liberan una sustancia llamada bisfenol A, que puede causar infertilidad y elevar la probabilidad de padecer cáncer. Lo mismo aplica a los cubiertos plásticos”, expresó la institución en su campaña informativa.

¿Qué ocurre cuando reutilizas envases plásticos descartables?

Muchas personas optan por volver a utilizar estos recipientes o cubiertos para ahorrar dinero o reducir residuos, pero esta práctica aumenta la exposición a compuestos perjudiciales. Según la Diris Lima Sur, al calentar alimentos en envases plásticos desechables, o al emplearlos varias veces, el material se deteriora, lo que favorece la liberación de las sustancias tóxicas que contaminan la comida.

La exposición a estos químicos puede originar alteraciones hormonales, daños en el sistema reproductivo y un incremento en la probabilidad de enfermedades crónicas. Además, las temperaturas elevadas —como las del microondas o las que se generan dentro de un vehículo cerrado al sol— aceleran la liberación de estos compuestos, incrementando el peligro asociado.

De acuerdo con los expertos, el plástico desechable está diseñado para resistir un solo ciclo de uso. Cada lavado o exposición al calor debilita su estructura haciéndolo más poroso, lo que permite que los componentes químicos puedan migrar con mayor facilidad a los alimentos y bebidas.

Los riesgos del Bisfenol A en los recipientes plásticos

El bisfenol A, conocido como BPA, es una sustancia química empleada durante décadas en la fabricación de plásticos y resinas resistentes. Múltiples estudios han demostrado que la exposición frecuente afecta la salud humana.

“El BPA es un compuesto tóxico relacionado con neoplasias, trastornos metabólicos, hipertensión arterial y problemas cognitivos”, explicó el Dr. Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

El especialista indicó que el BPA puede ingresar al cuerpo mediante el consumo de alimentos o bebidas almacenados en recipientes que contienen esta sustancia, sobre todo si estos se calientan en el microondas o reciben exposición solar. “Cuando se calientan los alimentos en estos envases, el BPA pasa al torrente sanguíneo y se va acumulando en el cuerpo con el paso del tiempo”, aclaró Otoya.

Este químico también se vincula con alteraciones hormonales, resistencia a la insulina y un aumento del riesgo de cáncer de mama y próstata. El médico recomendó observar el símbolo de reciclaje en la base de los envases: los números 1, 2, 4 y 5 resultan los más seguros para conservar alimentos y bebidas, siendo el 5 (polipropileno) el más aconsejable si eventualmente estarán expuestos al calor.

Recomendaciones de EsSalud y el Minsa para un uso seguro de los envases plásticos

Para reducir la exposición al BPA y demás sustancias nocivas, EsSalud recomienda optar por envases libres de BPA o fabricados con materiales como vidrio, acero inoxidable o silicona, que son más seguros y no liberan toxinas al calentarse.

El Dr. Otoya también sugirió cuidar el almacenamiento de alimentos, especialmente durante la temporada de altas temperaturas. “Conviene enviar los alimentos fríos a la escuela y mantenerlos refrigerados. Las frutas deben estar perfectamente lavadas y peladas, las verduras cocidas, ya que así se conservan en mejores condiciones”, precisó.

Además, recordó que las frutas colocadas en un recipiente hermético pueden conservarse frescas hasta cuatro horas a temperatura ambiente, mientras que los alimentos cocidos no deben permanecer sin refrigeración por más de dos horas.

Por su parte, la Diris Lima Sur instó a la población a desechar recipientes y cubiertos plásticos de un solo uso después de utilizarlos. “No almacenes comidas en tápers desechables. Si ya lo usaste, deséchalo. Protege tu salud”, enfatizó la entidad sanitaria.