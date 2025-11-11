Perú

Alerta por usar estos envases plásticos más de una vez: advierten sobre riesgos de infertilidad y cáncer

Según especialistas del Minsa y EsSalud, volver a usar tápers o cubiertos plásticos desechables puede liberar bisfenol A, un químico ligado a trastornos hormonales y enfermedades crónicas

Guardar
Diris Lima Sur advierte sobre los riesgos de reutilizar tápers y cubiertos descartables. Fuente: TikTok/dirislimasur

Guardar el almuerzo en un recipiente desechable o reutilizar cubiertos de plástico puede parecer inofensivo, pero se trata de un riesgo invisible para la salud. Especialistas del Ministerio de Salud y de EsSalud advierten que estos productos, diseñados para un solo uso, liberan sustancias químicas tóxicas que se acumulan en el organismo y afectan la salud a largo plazo.

El bisfenol A (BPA) figura entre esas sustancias. Presente en muchos envases plásticos, puede transferirse a los alimentos, sobre todo cuando se calientan o se exponen a la luz solar. Diversos estudios internacionales han señalado que su uso continuado está vinculado con infertilidad, alteraciones hormonales y un mayor riesgo de cáncer.

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur del Ministerio de Salud emitió una alerta preventiva acerca del uso incorrecto de recipientes y cubiertos plásticos desechables. En su mensaje, advirtió que estos envases no fueron concebidos para conservar alimentos repetidas veces ni para ser expuestos al calor.

“Si los reutilizas, liberan una sustancia llamada bisfenol A, que puede causar infertilidad y elevar la probabilidad de padecer cáncer. Lo mismo aplica a los cubiertos plásticos”, expresó la institución en su campaña informativa.

Reutilizar un táper desechable puede
Reutilizar un táper desechable puede parecer inofensivo, pero podría afectar tu salud sin que lo notes. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué ocurre cuando reutilizas envases plásticos descartables?

Muchas personas optan por volver a utilizar estos recipientes o cubiertos para ahorrar dinero o reducir residuos, pero esta práctica aumenta la exposición a compuestos perjudiciales. Según la Diris Lima Sur, al calentar alimentos en envases plásticos desechables, o al emplearlos varias veces, el material se deteriora, lo que favorece la liberación de las sustancias tóxicas que contaminan la comida.

La exposición a estos químicos puede originar alteraciones hormonales, daños en el sistema reproductivo y un incremento en la probabilidad de enfermedades crónicas. Además, las temperaturas elevadas —como las del microondas o las que se generan dentro de un vehículo cerrado al sol— aceleran la liberación de estos compuestos, incrementando el peligro asociado.

De acuerdo con los expertos, el plástico desechable está diseñado para resistir un solo ciclo de uso. Cada lavado o exposición al calor debilita su estructura haciéndolo más poroso, lo que permite que los componentes químicos puedan migrar con mayor facilidad a los alimentos y bebidas.

Los riesgos del Bisfenol A en los recipientes plásticos

El bisfenol A, conocido como BPA, es una sustancia química empleada durante décadas en la fabricación de plásticos y resinas resistentes. Múltiples estudios han demostrado que la exposición frecuente afecta la salud humana.

“El BPA es un compuesto tóxico relacionado con neoplasias, trastornos metabólicos, hipertensión arterial y problemas cognitivos”, explicó el Dr. Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

El especialista indicó que el BPA puede ingresar al cuerpo mediante el consumo de alimentos o bebidas almacenados en recipientes que contienen esta sustancia, sobre todo si estos se calientan en el microondas o reciben exposición solar. “Cuando se calientan los alimentos en estos envases, el BPA pasa al torrente sanguíneo y se va acumulando en el cuerpo con el paso del tiempo”, aclaró Otoya.

05/04/2022 La exposición al bisfenol
05/04/2022 La exposición al bisfenol A supera los niveles aceptables de seguridad sanitaria en hasta 11 países europeos. Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), basado en datos recopilados de un estudio de biomonitoreo humano de la UE, muestra que la exposición de la población al bisfenol A (BPA), una sustancia química sintética ampliamente utilizada en Europa, está muy por encima de los niveles aceptables de seguridad sanitaria. SALUD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SOCIEDAD UCO

Este químico también se vincula con alteraciones hormonales, resistencia a la insulina y un aumento del riesgo de cáncer de mama y próstata. El médico recomendó observar el símbolo de reciclaje en la base de los envases: los números 1, 2, 4 y 5 resultan los más seguros para conservar alimentos y bebidas, siendo el 5 (polipropileno) el más aconsejable si eventualmente estarán expuestos al calor.

Recomendaciones de EsSalud y el Minsa para un uso seguro de los envases plásticos

Para reducir la exposición al BPA y demás sustancias nocivas, EsSalud recomienda optar por envases libres de BPA o fabricados con materiales como vidrio, acero inoxidable o silicona, que son más seguros y no liberan toxinas al calentarse.

El Dr. Otoya también sugirió cuidar el almacenamiento de alimentos, especialmente durante la temporada de altas temperaturas. “Conviene enviar los alimentos fríos a la escuela y mantenerlos refrigerados. Las frutas deben estar perfectamente lavadas y peladas, las verduras cocidas, ya que así se conservan en mejores condiciones”, precisó.

El organizador de tuppers es
El organizador de tuppers es una tendencia en auge para mejorar la colocación de los recipientes en la cocina. / Freepick

Además, recordó que las frutas colocadas en un recipiente hermético pueden conservarse frescas hasta cuatro horas a temperatura ambiente, mientras que los alimentos cocidos no deben permanecer sin refrigeración por más de dos horas.

Por su parte, la Diris Lima Sur instó a la población a desechar recipientes y cubiertos plásticos de un solo uso después de utilizarlos. “No almacenes comidas en tápers desechables. Si ya lo usaste, deséchalo. Protege tu salud”, enfatizó la entidad sanitaria.

Temas Relacionados

Bisfenol A Ministerio de Salud EsSalud Plásticos Envases desechablesperu-noticias

Más Noticias

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

La magistrada remitió una misiva oficial al actual fiscal interino luego de ser notificada de la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima que ordenó su regreso al frente del Ministerio Público

Delia Espinoza pide a Tomás

“Sí, lo lamentamos mucho”: la escueta respuesta de EsSalud tras citar a un paciente fallecido hace cuatro meses en Chiclayo

La notificación, enviada al número que su hija conserva, expuso una falla en la gestión de citas y el impacto emocional que dejan los errores administrativos en las familias

“Sí, lo lamentamos mucho”: la

Conoce las mejores empresas para profesionales con 35 años o menos, según compañía analista de empleabilidad juvenil

El estudio Employers For Youth 2025 reveló las preferencias, aspiraciones y percepciones de más de 3.800 jóvenes profesionales peruanos, destacando a las compañías que priorizan el aprendizaje, la flexibilidad y la diversidad como ejes de su cultura laboral

Conoce las mejores empresas para

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran la relación entre Renzo Basurco, asesor que percibe 10 mil soles mensuales, y Shirley Orué, hermana de la congresista

Fotografías desmienten a congresista Ariana

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

El jugador con ascendencia asiática no pudo ocultar sus emociones al momento que se acercó a firmar las pancartas con dedicatoria especial realizada por los niños seguidores del club de Tarma

Gu-Rum Choi se quiebra al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide a Tomás

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

Wilber Medina acusa de filoterrorista a juez que restituyó a Delia Espinoza y pide que no vuelva a la Fiscalía, sino “a un centro médico”

Prófugo Vladimir Cerrón confirma su precandidatura presidencial por Perú Libre para 2026 junto a su madre

José Jerí descarta postularse en el futuro y asegura que en 2026 volverá a disfrutar de sus “hábitos y mascotas”

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena sorprende al ser

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para a Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Mario Irivarren aclara el video viral junto a Laura Spoya y Gerardo Pe: “El audio es real, pero no era lo que parecía”

El actor mexicano Rodrigo Brand sería el protagonista de la nueva telenovela de Mayra Goñi en Latina

DEPORTES

Gu-Rum Choi se quiebra al

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Ignacio Buse inició su camino en el Challenger de Montevideo y se acerca al boleto directo para el Australian Open

Natalia Málaga analizó el próximo reto de Géminis ante Alianza Lima y advirtió: “Nadie es invencible, no somos mancas”

Alineaciones de Perú vs Rusia: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Diego Elías, el squashista peruano que no tiene techo y sueña con una medalla olímpica: “Todavía puedo lograr mucho más”