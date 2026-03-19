Perú

Agente policial resultó agredido tras intervención en Surco: familiares del detenido intentaron quitarle el arma

El efectivo llegó a al sector Túpac Amaru, tras una denuncia de agresión a una mujer en la vía pública; sin embargo, fue atacado por familiares del presunto agresor, que lo sujetaron del cuello e intentaron arrebatarle el arma, poniendo en riesgo su seguridad y la de los presentes

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El video muestra el caos desatado en Villa El Salvador cuando un grupo de personas agrede a la policía para evitar una detención. En medio de la trifulca, un hombre forcejea con un agente para quitarle su arma, mientras otros lo desafían y le lanzan objetos. Fuente: Latina Noticias

Un agente de la Policía Nacional fue agredido en Santiago de Surco durante una intervención policial, cuando familiares de un presunto agresor intentaron arrebatarle el arma de fuego reglamentaria, obligando al efectivo a realizar disparos disuasivos para impedir la fuga y proteger su integridad física. La intervención se desarrolló tras la solicitud de auxilio por una denuncia de agresión a una mujer en la vía pública, involucrando a varios sujetos y dejando múltiples consecuencias investigativas y de orden público.

La noche del miércoles 13 de marzo, en el sector de Túpac Amaru de Villa, Santiago de Surco, un agente de la comisaría Mateo Pumacahua fue atacado durante un operativo derivado de la alerta emitida por el serenazgo local, según informó Exitosa, que transmitió en directo desde el exterior de la dependencia policial. Uno de los familiares del presunto agresor, identificado como participante en una reunión familiar, sujetó al agente por el cuello en un intento por frustrar la detención, mientras otro individuo manipuló el arma de reglamento del policía, generando un riesgo extremo tanto para los efectivos como para los presentes.

En medio del forcejeo, con la situación agravada por los intentos de arrebatar el arma y el lanzamiento de piedras al agente, el efectivo esquivó un proyectil dirigido a su cabeza y disparó varias veces al aire para evitar la fuga del principal sospechoso. Uno de los involucrados desafió a la autoridad y exclamó: “Dispárame”, mientras el agente, rodeado y superado en número, mantenía el control del arma.

Agresión en vía pública generó intervención policial urgente

El operativo policial se inició a partir de la solicitud urgente de ayuda emitida por el serenazgo del distrito, tras detectar a una mujer que denunciaba haber sido agredida en plena vía pública. El hecho ocurrió durante una reunión familiar en una vivienda de la zona de Túpac Amaru de Villa. Integrantes del serenazgo solicitaron el apoyo de la comisaría Mateo Pumacahua, cuyos agentes acudieron rápidamente al lugar.

Un agente de la Policía
Un agente de la Policía Nacional fue agredido en Santiago de Surco por familiares de un presunto agresor que intentaron arrebatarle su arma, forzándolo a realizar disparos disuasivos para protegerse. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Al llegar, los efectivos identificaron como principal sospechoso a un hombre que, según testigos y la persona afectada, ejercía violencia física contra una mujer. El oficial redujo a este individuo en el pavimento para proceder con la detención, acto captado en la grabación que fue compartida por redes sociales.

En ese instante, un familiar del sospechoso lo defendió y ejecutó un forcejeo directo contra el agente, llegando a amenazar la integridad del oficial y la seguridad del arma de reglamento, lo que generó el punto de mayor tensión en la intervención.

Familiares del sospechoso intentaron quitar arma al policía

Durante la intervención, la situación se deterioró rápidamente cuando un familiar del agresor se abalanzó sobre el agente policial, sujetándolo por el cuello en repetidas ocasiones. En medio del enfrentamiento, el agresor logró sostener el arma de reglamento del policía, lo que causó alarma entre los presentes.

Además del intento de desarmar al policía, grupos de familiares lanzaron piedras directamente contra el agente arrodillado, poniendo en riesgo su vida y la de otros miembros de la fuerza pública. El efectivo, rodeado y después de esquivar una piedra lanzada a corta distancia, se puso en pie y mantuvo la defensa.

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional intervienen a un presunto agresor en Santiago de Surco, mientras familiares intentan arrebatar el arma reglamentaria a un efectivo, provocando disparos disuasivos para controlar la situación. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Las grabaciones recuperadas por Latina muestran cómo el sospechoso, desafiando abiertamente a la autoridad, se negó a obedecer las órdenes del agente y pronunció frases retadoras como “Dispárame”, mientras allegados gritaban consignas contra la policía durante el forcejeo. Por la intensidad del ataque y la amenaza de que el arma cayera en manos de los atacantes, el policía realizó varios disparos preventivos al aire, logrando así dispersar a los agresores y recuperar el control inmediato del área.

Un detenido y un sospechoso prófugo tras el operativo

Como resultado de la intervención, uno de los familiares, señalado como autor del intento de desarme y agresión directa al agente, fue reducido y detenido en el lugar, de acuerdo con la información brindada por Exitosa. El individuo fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de Chorrillos para determinar su grado de implicancia y las posibles consecuencias legales de sus actos.

El principal sospechoso de la agresión contra la mujer, quien también participó en los incidentes y desafió abiertamente a la autoridad policial, logró evadir la detención. Escapó del lugar trepando por varias viviendas colindantes y continúa prófugo de la justicia.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer la secuencia de hechos y determinar responsabilidades individuales tanto por la agresión a la mujer como por el intento de desarme y ataque a la autoridad. Las imágenes difundidas han generado una amplia reacción pública y renovaron el debate sobre los riesgos que enfrentan los agentes en este tipo de intervenciones.

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