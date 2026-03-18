Semana Santa 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo en Perú

Semana Santa se celebra estos días en Perú. (Andina)

A medida que se acerca abril, miles de peruanos comienzan a reorganizar sus agendas, revisar pasajes y planificar reuniones familiares con un objetivo claro: aprovechar la Semana Santa 2026. Esta festividad, una de las más importantes del calendario religioso y turístico del país, no solo moviliza a fieles en templos y procesiones, sino también a viajeros que buscan desconectarse de la rutina diaria.

En este contexto, crece el interés por conocer con exactitud cuándo caerán los feriados de Semana Santa en Perú, ya que representan una de las primeras oportunidades del año para disfrutar de un fin de semana largo. Ya sea para descansar, recorrer destinos tradicionales o participar en actividades religiosas, estas fechas generan gran expectativa tanto en trabajadores como en estudiantes.

¿Cuándo es Semana Santa 2026 y qué días serán feriados en Perú?

Semana Santa: Así inició el primer día de la festividad en Ayacucho y distintas regiones del Perú. (Andina)

De acuerdo con el calendario oficial, la Semana Santa 2026 se desarrollará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, abarcando ocho días marcados por actividades religiosas, culturales y familiares.

Sin embargo, los días considerados como feriados nacionales en Perú son el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo). Estas fechas están contempladas dentro del marco legal vigente, lo que garantiza descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado, según lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 713.

A estos dos días se suman el sábado 4 y domingo 5 de abril, que si bien no son feriados oficiales, forman parte del fin de semana regular. En conjunto, configuran un fin de semana largo de cuatro días, ideal para realizar viajes, compartir en familia o simplemente hacer una pausa en la rutina laboral.

En caso de que una persona deba trabajar durante alguno de los feriados sin recibir descanso sustitutorio, la normativa indica que corresponde un pago adicional. Este incluye la remuneración habitual del día, un pago extra por laborar y un recargo del 100 %, lo que en la práctica se traduce en un ingreso triple por esa jornada.

Tradiciones, turismo y actividades: cómo se vive la Semana Santa en Perú

Te recomendamos algunas rutas cortas para que disfrutes de la Semana Santa 2022 en Perú. Fotos: Promperú.

Más allá del descanso, la Semana Santa en Perú destaca por su fuerte componente cultural y religioso. En distintas regiones del país, esta celebración se vive con intensidad a través de rituales que combinan fe, historia y tradición.

Ciudades como Ayacucho se convierten en epicentros de actividades religiosas, donde miles de personas participan en procesiones, elaboran alfombras decorativas y asisten a ceremonias que han pasado de generación en generación. En Cusco, en tanto, las costumbres reflejan un marcado sincretismo entre prácticas andinas y católicas, visibles en celebraciones como el Vía Crucis o la preparación de platos tradicionales.

En Lima, la dinámica es distinta pero igualmente significativa. Muchas familias optan por recorrer iglesias históricas, asistir a misas especiales o compartir comidas típicas de la temporada, donde predominan recetas a base de pescado y postres tradicionales.

Este periodo también impulsa el turismo interno, con destinos como Arequipa y Otuzco posicionándose entre las opciones más buscadas. Desde representaciones de la pasión de Cristo hasta actividades gastronómicas y culturales, cada región ofrece experiencias particulares que atraen tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

En paralelo, el significado religioso de cada fecha sigue siendo central para millones de creyentes. El Domingo de Ramos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo conmemora la Última Cena, el Viernes Santo evoca la crucifixión, y el Domingo de Resurrección celebra la resurrección, considerado el momento más importante del calendario cristiano.

Así, la Semana Santa 2026 no solo se perfila como un esperado feriado largo en Perú, sino también como un periodo que combina descanso, tradición y movimiento económico en diversas regiones del país.