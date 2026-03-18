Profesores peruanos podrán trabajar en EE. UU con sueldos de hasta US$55 mil: así puedes postular gratis

Composición: Infobae Perú

Miles de docentes en el país buscan nuevas oportunidades laborales fuera de las aulas tradicionales. En ese contexto, una convocatoria internacional ha comenzado a generar interés entre profesionales de la educación que desean dar el salto al extranjero sin dejar de ejercer su carrera. La posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos, con acompañamiento en todo el proceso migratorio y beneficios laborales, se presenta como una alternativa concreta para quienes cumplen con determinados requisitos.

Se trata de un programa que permite a profesores peruanos enseñar en colegios públicos de EE. UU., con contratos formales, sueldos competitivos y la opción de residir junto a sus familias. La iniciativa, que se mantiene abierta durante todo el año, apunta a cubrir vacantes en distintas áreas educativas y ofrece una experiencia profesional en entornos multiculturales, con condiciones similares a las de los docentes locales.

¿Cómo funciona el programa para que docentes peruanos trabajen en Estados Unidos?

Una docente lee un libro a estudiantes, representando el compromiso con la educación intercultural bilingüe en Perú, en línea con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026. (Foto: Minedu)

La convocatoria es gestionada por la organización Participate Learning, entidad especializada en reclutar educadores internacionales para integrarlos al sistema educativo estadounidense. Los seleccionados podrán desempeñarse en escuelas públicas ubicadas en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, principalmente en áreas como educación primaria, ciencias, matemáticas, inmersión en español y educación especial.

Uno de los principales atractivos del programa es que incluye el acompañamiento en el proceso de obtención de la visa J-1, un permiso de intercambio cultural que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo inicial de al menos dos años. Este visado está diseñado para fomentar el intercambio educativo y cultural, por lo que los docentes no solo enseñan su especialidad, sino que también comparten aspectos de la cultura peruana en las aulas.

De acuerdo con Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica, esta experiencia permite a los docentes “fortalecer habilidades pedagógicas en contextos diversos”, además de ampliar su desarrollo profesional. En esa línea, los participantes son considerados “embajadores culturales”, ya que cumplen un rol clave en la enseñanza del idioma español y la difusión de su país de origen.

El programa, activo desde 1987, ha incorporado a educadores de más de 35 países, consolidándose como una de las principales puertas de entrada para profesionales de la enseñanza que buscan internacionalizar su carrera sin abandonar su especialidad.

Sueldos, beneficios y requisitos para postular a la convocatoria

Según el gobierno de Estados Unidos, en conversación con Infobae Perú, nuestro país es sumamente importante para ellos, ya que somos un aliado estratégico para luchar en contra de diferentes problemáticas. Foto: Mas Container

Uno de los puntos que más llama la atención de esta oportunidad es el nivel de ingresos. Los docentes seleccionados recibirán un salario anual que oscila entre US$41.000 y US$55.000, dependiendo de factores como la experiencia, formación académica y el distrito escolar asignado. Estas condiciones son equivalentes a las de un profesor del sistema público estadounidense.

Además del sueldo, el paquete incluye seguro médico, pasajes aéreos y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad, lo que facilita la adaptación familiar durante la estadía en el extranjero. En el caso de docentes de educación especial, la demanda es mayor debido a la necesidad de profesionales capacitados para trabajar con estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje.

Para acceder a esta oportunidad, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos clave:

Contar con título universitario en educación

Tener al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo tras la graduación

Poseer un nivel avanzado de inglés

Estar laborando actualmente en una institución educativa

Disponer de licencia de conducir vigente

Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años

En caso de viajar con familia, se puede requerir mayor experiencia laboral. Asimismo, el proceso incluye la validación de títulos y la presentación de documentos como cartas de recomendación y antecedentes profesionales.

La postulación es completamente gratuita y se realiza de forma online a través del portal oficial de Participate Learning. El proceso de selección puede tomar algunos meses, dependiendo del tiempo que el candidato demore en completar y enviar la documentación requerida.

Esta iniciativa se posiciona como una de las opciones más atractivas para docentes peruanos que buscan trabajar en el extranjero, mejorar sus ingresos y adquirir experiencia internacional sin desvincularse de su vocación educativa.