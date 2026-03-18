Estados Unidos

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirmó que el régimen iraní está sumamente debilitado tras los ataques

El informe presentado en el Senado detalla que, aunque los recientes bombardeos dañaron gravemente el potencial militar de Irán, las autoridades estadounidenses consideran que la estructura política de Teherán aún no ha colapsado

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La directora de Inteligencia Nacional
La directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, testifica ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia celebrada en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó este miércoles ante el Senado que el régimen de Irán permanece intacto, aunque se encuentra muy debilitado tras los ataques recientes dirigidos a su liderazgo y capacidades militares. Gabbard señaló que las capacidades convencionales de proyección de poder militar de Irán han sido “prácticamente destruidas”, lo que ha dejado a Teherán con opciones limitadas y una posición estratégica significativamente deteriorada. No obstante, sostuvo que Irán y sus aliados continúan atacando intereses de Estados Unidos y sus socios en Oriente Medio.

“El régimen iraní parece estar intacto, pero se encuentra muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares”, declaró Gabbard en su discurso de apertura.

“Su capacidad de proyección de poder militar convencional ha sido prácticamente destruida, lo que limita sus opciones. La posición estratégica de Irán se ha visto considerablemente mermada”, señaló, aunque matizó que “aún así, Irán y sus aliados siguen siendo capaces de atacar, y de hecho continúan haciéndolo, los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio”.

Durante su comparecencia, Gabbard explicó que, aunque el régimen iraní sigue en pie, es probable que las tensiones internas aumenten a medida que la economía del país se debilita. Agregó que Irán ya ha demostrado poseer tecnologías que podrían permitirle desarrollar un misil balístico intercontinental antes de 2035, aunque advirtió que la evaluación será revisada según el impacto de los recientes ataques estadounidenses en territorio iraní. En otro punto, Gabbard omitió un párrafo preparado en el que se indicaba que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido durante los ataques de la guerra de los doce días y que no ha habido esfuerzos de reconstrucción desde entonces. Cuestionada por el senador demócrata Mark Warner sobre esta omisión, la directora explicó que se debió a cuestiones de tiempo y no desmintió la evaluación.

Voluntarios retiran escombros de un
Voluntarios retiran escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue atacada el viernes en un ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el domingo 15 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

La comunidad de inteligencia estadounidense concluyó que Irán no ha intentado reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear tras los bombardeos estadounidenses e israelíes de junio de 2025. Esta conclusión contradice uno de los principales argumentos del presidente Donald Trump para continuar la guerra, quien había justificado la ofensiva alegando una amenaza inminente de Teherán. El Organismo Internacional de Energía Atómica y la mayoría de los observadores no respaldaron la existencia de una bomba nuclear iraní inminente en los días previos al ataque.

El testimonio de Gabbard se produce después de la dimisión de Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo y estrecho colaborador de la directora de Inteligencia Nacional. Kent renunció en protesta por el conflicto en Irán, al considerar que el país no representaba “una amenaza inminente” para Estados Unidos y atribuyó la decisión de ir a la guerra a la presión ejercida por Israel y su lobby en Washington. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, declaró Kent tras su salida.

El director del FBI, Kash
El director del FBI, Kash Patel, el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el teniente general James Adams, la directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, el director interino de la Agencia de Seguridad Nacional, el teniente general William Hartman, y el director de la CIA, John Ratcliffe, testifican ante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU, el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

En el transcurso de la audiencia, varios senadores demócratas y republicanos manifestaron preocupación por la falta de transparencia del Gobierno sobre el conflicto, que ha dejado miles de muertos, desplazado a millones y generado un impacto considerable en los mercados energéticos y bursátiles. Los demócratas, en particular, reclamaron explicaciones públicas y criticaron la ausencia de información clara sobre el coste y los objetivos de la campaña militar. El senador Michael Bennet cuestionó a los funcionarios de inteligencia sobre la estrategia para eliminar la amenaza iraní y señaló que la política actual ha convertido a Estados Unidos en “el policía, el jurado, el juez y el verdugo del mundo”.

En su intervención, Gabbard advirtió que, si el régimen iraní sobrevive, probablemente buscará reconstruir su potencia militar, sus misiles y sus fuerzas de vehículos aéreos no tripulados en los próximos años. Además, anticipó que Rusia mantiene hasta ahora la ventaja en la guerra contra Ucrania, a pesar de las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, y alertó sobre el riesgo de una escalada que podría derivar en el uso de armas nucleares. Respecto a China, la directora de Inteligencia señaló que el país asiático está modernizando rápidamente sus fuerzas armadas, pero que, según la evaluación estadounidense, prefiere avanzar hacia la reunificación con Taiwán por medios que no impliquen un conflicto abierto.

La intervención de Gabbard representó su primera aparición pública relevante en meses y se centró en el balance de una guerra que ya entra en su tercera semana, en un clima de creciente presión política sobre la Administración Trump para que justifique los costos humanos, económicos y diplomáticos del enfrentamiento con Irán.

(Con información de AFP, Reuters y Europa Press)

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