Perú

Multitud despide a Jhon Leyva: amigos, familiares y artistas se reunieron para el último adiós tras su asesinato

El productor folclórico fue homenajeado por familiares, colegas y vecinos en el cementerio Parque del Recuerdo, luego de haber perdido la vida en un atentado

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Decenas de personas se congregaron en el distrito limeño de Puente Piedra para brindar el último adiós al promotor de espectáculos| Latina Noticias

El velatorio y entierro de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos folclóricos en Lima, reunió a una multitud de amigos, familiares, artistas y vecinos en el Parque del Recuerdo, ubicado en el distrito de Puente Piedra. La concurrencia, que colmó las instalaciones del cementerio, acudió para rendir homenaje y dar el último adiós al empresario, quien perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.

Leiva fue atacado tras salir del local Imperial, donde había supervisado un evento. El ataque ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana, cuando un sujeto armado disparó al productor mientras abordaba su camioneta.

Decenas de personas se congregaron
Decenas de personas se congregaron en el distrito limeño de Puente Piedra para brindar el último adiós al promotor de espectáculos| Facebook

El último adiós del productor

Familiares, colegas y figuras del ambiente folclórico expresaron su pesar durante la ceremonia; la tristeza y la indignación marcaron la despedida. El alcalde de Puente PiedraRené Espinoza, asistió al sepelio y manifestó que conocía personalmente a Leiva. Diversos artistas del circuito folclórico acompañaron a la familia y compartieron palabras de homenaje.

El cuerpo de Leiva fue velado en su vivienda del mismo distrito. El sepelio congregó a representantes del mundo artístico, vecinos y allegados, reflejo del aprecio que cosechó en su trayectoria como impulsor de espectáculos populares.

La investigación sobre el asesinato de Jhon Leiva continúa en curso. De acuerdo con reportes del entorno familiar y policial, Leiva había recibido amenazas y había sido víctima de extorsiones para operar en diferentes locales de Lima Norte.

El último adiós a Jhon
El último adiós a Jhon Leiva: multitud despide al productor folclórico asesinado en Lima| Facebook

Latina Noticias reveló que en un momento Leiva había considerado mudarse a España como consecuencia de la presión y el riesgo que implicaban las amenazas, aunque retornó posteriormente para continuar su labor en el país.

La comunidad artística y los vecinos de Puente Piedra lamentaron la pérdida de uno de los promotores más activos de la escena folclórica limeña. La multitud presente en el cementerio ocupó todos los espacios disponibles.

La amenaza que terminó con la vida del productor

En febrero de 2024, Jhon Leiva, promotor de eventos folclóricos, denunció ser víctima de extorsión por parte de delincuentes que le exigían 30 mil soles para no sabotear sus conciertos ni atentar contra los artistas que representaba. Las amenazas, que incluían audios y videos enviados para no dejar rastro, provenían principalmente de mafias de Trujillo, según la sospecha de la propia víctima. Leiva llegó a pagar 2.500 soles en una ocasión por temor a la seguridad de su familia, pero decidió denunciar ante la Dirincri para frenar el ciclo de chantajes.

Esta situación no solo afectó a Leiva, sino que también alcanzó a otras figuras del ambiente folclórico, como Amaranta, Sonia Morales y Dina Páucar. El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de los promotores culturales frente a redes criminales organizadas que operan en el país.

Canales de ayuda para casos de extorsión

  • Línea 111: disponible las 24 horas. Línea directa de la Policía Nacional del Perú para orientación y denuncia de casos de extorsión.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Se puede acudir a cualquier comisaría para presentar la denuncia de manera presencial o a través de la Central de Emergencias 105.

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