Luna Nueva de marzo 2026 en Perú: Conoce cuándo será y qué significa para el ciclo lunar

Cada noche, la Luna, fases lunares, observadores casuales se convierten en elementos de interés en el cielo peruano, aunque su apariencia cambia a medida que avanza el mes. Las distintas fases lunares, resultado de la posición relativa entre la Tierra, la luna y el Sol, marcan el ritmo de muchas actividades y despiertan la curiosidad de astrónomos y aficionados.

Durante marzo de 2026, la luna nueva será protagonista de un evento astronómico. Este fenómeno ocurrirá el miércoles 18 de marzo de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo lunar. Para muchas personas, la luna no solo es un punto de referencia en el cielo nocturno, sino también un símbolo cultural y científico.

En la luna nueva, la luz solar no alcanza la cara visible desde la Tierra. Este momento de oscuridad facilita la observación de otros cuerpos celestes, ya que la ausencia de brillo lunar mejora la visibilidad de estrellas y planetas.

¿La luna nueva de marzo se podrá ver desde el Perú?

La luna nueva es la fase en la que la cara iluminada de la luna apunta hacia el Sol, mientras que la cara oscura se orienta hacia la Tierra. Según la agencia espacial estadounidense NASA, durante este periodo la luna se encuentra en la misma región del cielo que el Sol, saliendo y poniéndose a la par. Por este motivo, no puede verse la luna desde Perú ni desde cualquier otro lugar del mundo, ya que no refleja luz hacia nuestra posición.

El cielo oscuro durante la luna nueva, resaltando las estrellas y el misterio de esta fase lunar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la NASA, aunque la luna no pasa exactamente entre la Tierra y el Sol en cada ciclo —debido a la inclinación de su órbita—, la alineación es suficiente para que desde la superficie terrestre solo se perciba oscuridad. Esta fase se repite cada 29,5 días y es el punto de partida para el conteo de los ciclos lunares. Los astrónomos aprovechan este periodo sin luz lunar para observar otros fenómenos celestes.

Importancia de la luna nueva en el ciclo lunar

La luna nueva marca el inicio de un nuevo ciclo lunar, que progresa a través del cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Estas etapas regulan el calendario lunar y tienen impacto en actividades agrícolas, pesqueras y culturales en Perú y otros países.

Aunque la luna no es visible durante esta fase, su influencia permite calcular festividades, organizar actividades científicas y realizar observaciones astronómicas. La falta de brillo lunar posibilita que expertos y aficionados distingan otros astros y constelaciones, fenómeno aprovechado en jornadas de observación en planetarios y observatorios.

Fecha y detalles astronómicos de la luna nueva de marzo de 2026

El miércoles 18 de marzo de 2026 está previsto el inicio de la luna nueva, según los principales calendarios astronómicos. Ese día, la luna entrará en fase a las 20:23, ubicada en la constelación de los Peces (Pisces) y a aproximadamente 373.320 kilómetros de la Tierra. Para el cuarto creciente, previsto el 25 de marzo, la distancia entre la luna y nuestro planeta disminuirá a 367.024 kilómetros, lo que se debe a la excentricidad de su órbita.

Durante la luna nueva, la luna no será visible, pero poco después empezará a aparecer un delgado arco de luz, lo que da inicio al ciclo de fases lunares.

Este proceso gradual permite anticipar las siguientes fases y planificar actividades de observación. La luna nueva permite comprender mejor la estructura de los ciclos lunares y su vínculo con distintos ámbitos del conocimiento.

¿Por qué la luna se ve diferente según el hemisferio?

Las fases de la luna son universales, pero la orientación de la imagen varía entre hemisferios debido a la perspectiva desde la cual cada observador visualiza el satélite natural. Esta diferencia ocurre porque las personas en el hemisferio norte y sur están posicionadas en lados opuestos del ecuador, lo que invierte la imagen aparente de la luna. Por ejemplo, durante el cuarto menguante, en el hemisferio norte la media luna se observa hacia la izquierda, mientras que en el hemisferio sur aparece a la derecha.

El cielo oscuro durante la luna nueva, resaltando las estrellas y el misterio de esta fase lunar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de las fases no cambia, pero la manera en que se observa sí, debido a la posición geográfica. Además, la luna tarda 27,3 días en girar sobre su eje y 29,5 días en completar el ciclo de luna nueva a luna nueva, razón por la cual siempre vemos la misma cara desde cualquier punto del planeta.

Oleajes anómalos en Perú durante la luna nueva de marzo 2026

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha alertado sobre la persistencia de oleajes anómalos en todo el litoral peruano entre el 16 y 22 de marzo de 2026. Según el informe, el oleaje será mayor en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, con intensidad ligera en gran parte del litoral y aumento a moderado en algunas zonas del centro y sur entre la noche del 17 y la tarde del 20 de marzo.

“Actualmente nos encontramos en la fase lunar de cuarto menguante orbitando a luna nueva desde el jueves 19 de marzo. Esta fase lunar influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras”, precisó la Marina de Guerra del Perú.

La institución continuará monitoreando el estado del mar y los sistemas atmosféricos y oceánicos para garantizar información oportuna a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas en el litoral.