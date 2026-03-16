Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, desde la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semanalmente, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

Para muchas personas, la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida; para otras más se trata de un evento astronómico digno de admirarse.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este miércoles 18 de marzo habrá luna nueva, esto significa que el satélite natural que rodea el planeta no será visible, ya que se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Será hasta el próximo miércoles 25 de marzo que la luna estará en cuarto creciente. Aquí el astro se ubicará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos ver la mitad de su cara iluminada.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 387842 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 367024 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.