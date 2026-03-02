Perú

Eclipse lunar del 3 de marzo en Perú: horarios, cómo observar y qué regiones verán la ‘luna de sangre’

La NASA transmitirá el evento en vivo, mientras que en Perú se recomienda observarlo en espacios abiertos y alejados de luces intensas

Guardar
Un eclipse lunar, conocido como
Un eclipse lunar, conocido como luna de sangre, se eleva sobre la silueta de montañas al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del 3 de marzo obligará a mirar el reloj antes que al cielo. Entre las 3:00 y las 4:00, mientras buena parte del país duerme, la Luna empezará a cambiar de aspecto sobre el horizonte occidental. No será un brillo distinto ni un juego de nubes: la sombra de la Tierra avanzará de forma lenta hasta cubrirla casi por completo.

El fenómeno coincide con las primeras luces del día en el Perú. Esa condición marcará la diferencia frente a otros puntos del planeta donde la oscuridad acompañará toda la fase total. En territorio peruano, la llamada “luna de sangre” aparecerá en plena transición entre la noche y el amanecer.

Según la información difundida por la NASA y la Agencia Espacial del Perú (Conida), el eclipse lunar total se extenderá por varias horas, aunque la visibilidad local será parcial debido a la salida del Sol. El evento forma parte de un calendario astronómico que también contempla otro eclipse lunar parcial entre el 27 y 28 de agosto de 2026, con mejores condiciones horarias para el país.

Horarios del eclipse lunar en Perú

Una impresionante Luna de Sangre
Una impresionante Luna de Sangre se eleva sobre montañas y árboles contra un cielo nocturno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, la secuencia comenzará con la fase penumbral a las 03:44. A las 04:50 iniciará la fase parcial, cuando una porción visible del disco lunar quedará cubierta por la sombra terrestre.

La totalidad está prevista para las 06:04. Ese momento coincide con el amanecer en gran parte del territorio, lo que reducirá el tiempo de observación clara. El final de la totalidad ocurrirá a las 07:03 y la fase penumbral concluirá a las 09:23.

Conida precisó que en el país “se podrá observar de forma parcial un eclipse lunar total durante el amanecer”. La entidad remarcó que la visibilidad resultará limitada en comparación con otras regiones donde la noche permanecerá más tiempo.

Qué regiones del Perú podrán observarlo

A full moon also known
A full moon also known as "Blood Moon" is seen in the night sky, during a lunar eclipse, on September 7, 2025. Stargazers will have a chance to see a "Blood Moon" on Sunday night during a total lunar eclipse visible across Asia and swathes of Europe and Africa. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

El eclipse será visible desde cualquier punto del país siempre que la Luna permanezca sobre el horizonte occidental y las condiciones meteorológicas lo permitan. Los eclipses lunares pueden apreciarse a simple vista desde cualquier lugar del lado nocturno del planeta.

En el caso peruano, las ciudades del sur y del centro contarán con una vista directa hacia el oeste durante la madrugada. En zonas costeras, como Lima o Arequipa, la observación dependerá de la presencia de nubosidad baja. En la sierra y la selva, la altitud o la humedad pueden influir en la nitidez.

La clave será elegir espacios abiertos con vista despejada hacia el horizonte oeste y alejarse de luces intensas. No se requieren telescopios ni filtros especiales. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno resulta seguro para observar sin protección ocular.

Transmisión en vivo y próximos eventos

Para quienes no logren verlo directamente, la NASA anunció que realizará una transmisión en vivo a través de su canal oficial en YouTube. La entidad indicó que el fenómeno también será visible en el Pacífico Oriental, América, Europa, África, Asia Oriental y Australia.

Conida informó además que entre el 27 y 28 de agosto de 2026 se registrará un eclipse lunar parcial en horario nocturno, con mayor tiempo de observación desde el Perú.

El eclipse del 3 de marzo se inscribe dentro de los tres tipos de eclipses lunares existentes: total, parcial y penumbral. En el total, la Luna ingresa por completo en la umbra de la Tierra; en el parcial, solo una fracción queda cubierta; en el penumbral, el oscurecimiento resulta leve.

La madrugada exigirá atención al reloj y al horizonte. Entre las 3:44 y los primeros minutos después de las 6:00, el cielo mostrará una Luna que cambiará de tono antes de perderse con la luz del día.

Temas Relacionados

Eclipse lunarNASAluna de sangreperu-noticias

Más Noticias

Osinergmin supervisa racionamiento de gas de Camisea tras deflagración y emergencia declarada por el MINEM

Las centrales termoeléctricas que operan con gas de Camisea fueron reemplazadas temporalmente por plantas que funcionan con diésel para asegurar el suministro eléctrico

Osinergmin supervisa racionamiento de gas

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

El líder de Renovación Popular se burló del despedido conductor de televisión durante la presentación de su libro y, además, lanzó insultos contra la actriz y activista

Rafael López Aliaga invita a

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

La segunda fase regular del campeonato peruano de vóley llegará a su fin con vibrantes encuentros. Los 8 mejores clasificados conocerán a sus rivales para los cuartos de final. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 9

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

‘Nacho’ ha sacado un brillante triunfo en superficie dura. Se encuentra a un obstáculo más de ingresar al cuadro principal del Masters 1000, en el que está participando por primera vez

Ignacio Buse empezó con el

JEE abre proceso contra Miguel Torres: podría ser sancionado con multa de hasta S/ 55 mil por presunta información falsa

Jurado Electoral Especial otorgó un día al candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular para brindar sus descargos

JEE abre proceso contra Miguel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga invita a

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

JEE abre proceso contra Miguel Torres: podría ser sancionado con multa de hasta S/ 55 mil por presunta información falsa

Rafael López Aliaga admite fracaso del tren Lima-Chosica, pero promete operarlo el “28 de julio de 2026″ si es electo presidente

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

ENTRETENIMIENTO

‘Scary Movie 6’ llega a

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

Acusan a Masiel Málaga, ex de ‘Churrito’, de no presentarse en show pese a pago previo: “Se le canceló con anticipación”

Laura Spoya responde a las críticas tras su choque: “Le pido disculpas a la gente que no piensa que fue un accidente”

DEPORTES

Programación de la fecha 9

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”