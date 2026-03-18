Perú

Expertos de la ONU se declaran “profundamente preocupados” por liberación de Daniel Urresti y cuestionan fallo del TC

La reciente liberación del exministro condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos generó preocupación en expertos de la ONU, quienes señalaron que la decisión del TC vulnera compromisos internacionales y favorece la impunidad

Guardar
Un grupo de expertos de
Un grupo de expertos de la ONU expresó preocupación por la liberación de Daniel Urresti, excandidato presidencial peruano, después de que el Tribunal Constitucional anuló su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la liberación del exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti, después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de doce años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

Los especialistas del sistema internacional manifestaron inquietud por lo que califican como un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y cuestionaron la decisión en un comunicado publicado en la web oficial.

Urresti, general retirado del Ejército que ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala (2006-2011) y fue candidato presidencial en 2016 y 2021, recuperó la libertad tras permanecer cerca de tres años en prisión por el asesinato de Bustíos cuando se desempeñaba como jefe militar.

El 20 de febrero, el Constitucional determinó que había sido condenado por delitos ya prescritos y sostuvo que las disposiciones del Estatuto de Roma (1998) no se aplican retroactivamente, por lo que fue liberado.

Los especialistas consideran que la
Los especialistas consideran que la decisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos y señalaron que contradice obligaciones internacionales asumidas por Perú

No obstante, el grupo de expertos aclaró que este tratado internacional fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) (CPI) “no codifica ni crea la obligación de sancionar los crímenes de lesa humanidad”, ya que esa obligación quedó confirmada desde 1968 con la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, considerada una norma imperativa para todos los Estados.

“La revocación de la condena y sanción impuesta contra el exmilitar impide el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, en contravención de las obligaciones internacionales de Perú”, agregaron.

Indicaron además que el “derecho internacional prohíbe tajantemente la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, por lo cual “Perú no puede aplicar los plazos de prescripción aplicables en la legislación interna a tipos penales de crímenes ordinarios cuando estos se han cometido en un contexto de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos”.

En el comunicado, los expertos pidieron a las autoridades que “se abstengan de cualquier acción que mine la independencia de jueces, juezas y fiscales, en particular en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones internacionales que Perú ha contraído al aplicar las normas internacionales de derechos humanos”.

El Tribunal Constitucional justificó la
El Tribunal Constitucional justificó la liberación señalando que Urresti fue condenado por delitos prescritos y que el Estatuto de Roma no se aplica retroactivamente, argumento refutado por los expertos

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, como Gabriella Citroni (presidenta), Grażyna Baranowska (vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohamed Al Obaidi.

Anuncio

Al salir de prisión, Urresti acudió a la sede del partido Podemos Perú, agrupación a la que pertenece desde 2018 y con la que se postuló a la Presidencia en 2021, donde fue recibido entre vítores y declaró que sería un honor volver a ser ministro.

“Regreso físicamente a Podemos Perú, pero mentalmente nunca me fui, estos tres años han sido un pequeño paréntesis en mi vida política. Regreso para quedarme, para apoyar esta campaña presidencial de Podemos”, afirmó.

El candidato presidencial de Podemos, el empresario y legislador José Luna, celebró ante los simpatizantes el retorno de Urresti y anunció que lideraría la cartera del Interior si gana las elecciones previstas para abril, pese a que los últimos sondeos le otorgan una intención de voto del 3 %.

Temas Relacionados

ONUDaniel UrrestiHugo BustíosTribunal Constitucionalperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 18 de marzo

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en la capital peruana

Consulta en este link el

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Conoce el pronóstico del clima

Ocupación ilegal en Machu Picchu continúa y expone descoordinación entre autoridades: PNP lista para intervenir, pero falta orden municipal

Cerca de 200 personas permanecen en una zona protegida en Aguas Calientes, lo que genera preocupación por el impacto en la imagen del destino y la seguridad de los visitantes

Ocupación ilegal en Machu Picchu

Candidatos de Renovación Popular al Senado y Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en las Elecciones 2026

El restablecimiento del sistema bicameral posiciona a Lima como un eje determinante en la definición de mayorías legislativas y la fiscalización del gobierno

Candidatos de Renovación Popular al

Paracas en el olvido: nuevo decreto del PRODUCE deja sin sanción la pesca ilegal en la reserva protegida

Un nuevo dispositivo del Poder Ejecutivo desmantela la fiscalización sobre la pesca industrial en áreas protegidas. El tiempo para detenerlo se agota en la presente legislatura

Paracas en el olvido: nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos de Fuerza Popular al

Candidatos de Fuerza Popular al Senado y Cámara de Diputados por La Libertad en las Elecciones 2026

Revelan que universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica por contratos y vínculos familiares

Inicia el debate del proyecto para cesar a María Caruajulca como procuradora general del Estado

Fernando Rospigliosi ataca a la Fiscalía y niega crisis presupuestal: “Tienen dinero para perseguir a policías y militares”

José María Balcázar advierte a José Antonio Kast: “Cuidado volvamos a los tiempos del muro de Berlín, que terminó siendo un fracaso”

ENTRETENIMIENTO

Usuarios piden a Alejandra Baigorria

Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina: “Mereces algo mejor”

Onelia Molina se quiebra al hablar de su separación de Mario Irivarren: “No voy a aceptar más faltas de respeto”

Mario Irivarren se disculpa públicamente con Onelia Molina tras serle infiel: “Le fallé, la decepcioné y la perdí”

La teoría de marzo: ¿por qué es considerado el mes de las rupturas y conflictos de parejas? Esto dice la ciencia

Pamela Franco sí cree que Domínguez filtró información de Camila y lamenta haberlo elegido como padre de su hija: “A mí me hizo lo mismo”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: ¿Universitario y Sporting Cristal pueden enfrentarse en la fase de grupos?

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026: detalles el evento en Conmebol

Felipe Chávez reveló que pidió no ser convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras: “Mi enfoque está puesto en mi club”

“A Alex Valera le jalé las orejas varias veces para que entendiera que está en Universitario”, el inesperado testimonio de José Carvallo

Deportivo Garcilaso sorprendió al anunciar a Sebastián Domínguez como su nuevo DT en Liga 1 2026