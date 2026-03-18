Expertos de la ONU se declaran “profundamente preocupados” por liberación de Daniel Urresti y cuestionan fallo del TC

Un grupo de expertos de la ONU expresó preocupación por la liberación de Daniel Urresti, excandidato presidencial peruano, después de que el Tribunal Constitucional anuló su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la liberación del exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti, después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de doce años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

Los especialistas del sistema internacional manifestaron inquietud por lo que califican como un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y cuestionaron la decisión en un comunicado publicado en la web oficial.

Urresti, general retirado del Ejército que ocupó el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala (2006-2011) y fue candidato presidencial en 2016 y 2021, recuperó la libertad tras permanecer cerca de tres años en prisión por el asesinato de Bustíos cuando se desempeñaba como jefe militar.

El 20 de febrero, el Constitucional determinó que había sido condenado por delitos ya prescritos y sostuvo que las disposiciones del Estatuto de Roma (1998) no se aplican retroactivamente, por lo que fue liberado.

Los especialistas consideran que la decisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos y señalaron que contradice obligaciones internacionales asumidas por Perú

No obstante, el grupo de expertos aclaró que este tratado internacional fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) (CPI) “no codifica ni crea la obligación de sancionar los crímenes de lesa humanidad”, ya que esa obligación quedó confirmada desde 1968 con la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos delitos, considerada una norma imperativa para todos los Estados.

“La revocación de la condena y sanción impuesta contra el exmilitar impide el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, en contravención de las obligaciones internacionales de Perú”, agregaron.

Indicaron además que el “derecho internacional prohíbe tajantemente la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, por lo cual “Perú no puede aplicar los plazos de prescripción aplicables en la legislación interna a tipos penales de crímenes ordinarios cuando estos se han cometido en un contexto de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos”.

En el comunicado, los expertos pidieron a las autoridades que “se abstengan de cualquier acción que mine la independencia de jueces, juezas y fiscales, en particular en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones internacionales que Perú ha contraído al aplicar las normas internacionales de derechos humanos”.

El Tribunal Constitucional justificó la liberación señalando que Urresti fue condenado por delitos prescritos y que el Estatuto de Roma no se aplica retroactivamente, argumento refutado por los expertos

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, como Gabriella Citroni (presidenta), Grażyna Baranowska (vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohamed Al Obaidi.

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Al salir de prisión, Urresti acudió a la sede del partido Podemos Perú, agrupación a la que pertenece desde 2018 y con la que se postuló a la Presidencia en 2021, donde fue recibido entre vítores y declaró que sería un honor volver a ser ministro.

“Regreso físicamente a Podemos Perú, pero mentalmente nunca me fui, estos tres años han sido un pequeño paréntesis en mi vida política. Regreso para quedarme, para apoyar esta campaña presidencial de Podemos”, afirmó.

El candidato presidencial de Podemos, el empresario y legislador José Luna, celebró ante los simpatizantes el retorno de Urresti y anunció que lideraría la cartera del Interior si gana las elecciones previstas para abril, pese a que los últimos sondeos le otorgan una intención de voto del 3 %.