¿Cuándo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anuló su condena del caso Bustíos?

Exministro del Interior será excarcelado una vez que la sentencia sea notificada al Poder Judicial. Abogado Miguel Soria estima el día que su cliente sería excarcelado

TC sostiene que Urresti fue condenado cuando la prescripción ya había operado. Foto: Andina

El exministro del Interior y excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, recuperará en los próximos días su libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 12 años de prisión por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos.

Si bien la sentencia del TC ordena su inmediata libertad, esta deberá ser dispuesta por el Poder Judicial. Así lo establece el fundamento 36 de la sentencia.

“En consecuencia, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada o el órgano competente, en el día de notificada la presente sentencia, deberá disponer la libertad del recurrente”, se lee en el referido fundamento.

Es decir, la referida Sala Penal Nacional o, en todo caso, el Juzgado Supraprovincial Liquidador, oficiará a las autoridades del INPE para liberar a Urresti una vez que sean notificados formalmente con la sentencia del TC.

Peru's presidential candidate Daniel Urresti of Podemos Peru party gestures during a presidential candidates debate, in Lima, Peru March 30, 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool

Según estimó el abogado de Urresti, Miguel Soria, esto podría darse entre el martes y miércoles de la próxima semana. Adelantó que se presentará el lunes a la sede del TC para agilizar la notificación del fallo al PJ.

“Yo había estimado que podría ser el martes, pero lamentablemente, por temas burocráticos, hoy día el personal del TC no ha llevado el expediente o la notificación al Poder Judicial, así que tendremos que esperar al lunes a que el courier notifique al Poder Judicial. Yo el lunes pienso estar a primera hora en el TC para ver algún mecanismo de notificación más inmediata, y con ello tal vez pensar en el martes, miércoles en que se obtenga la libertad del general”, declaró Soria a Canal N.

¿Por qué se ordenó la libertad de Daniel Urresti?

El TC anuló la condena de 12 años de prisión que pesaba sobre Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ordenó su inmediata libertad, al determinar que el proceso penal prescribió en 2018 aplicando la Ley 32107, que excluye la imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma en Perú.

Al dejar sin efecto la condena, el TC precisó que el crimen perpetrado en 1988 no puede ser tipificado como delito de lesa humanidad y, en consecuencia, no resulta imprescriptible. El cálculo del plazo prescriptorio se realizó según el Código Penal de 1924, vigente en la fecha de los hechos, contemplando 30 años: 20 años de prescripción ordinaria y 10 años adicionales de prescripción extraordinaria.

TC ordena la libertad de Daniel Urresti

Según el fallo, “el plazo de 20 años se extiende hasta el 24 de noviembre de 2008. Y, si en dicho momento, el recurrente hubiera estado sujeto a una investigación o juzgamiento, con la aplicación del plazo extraordinario, la posibilidad de procesarlo y sancionarlo habría estado vigente hasta el 24 de noviembre de 2018”.

Los magistrados que votaron por la excarcelación de Urresti fueron Luz Pacheco (presidenta), Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández; en contra, solo votó Manuel Monteagudo.

La hija de Hugo Bustíos, Sharmelí Bustíos, había pedido al TC suspender el trámite del habeas corpus argumentando que aún había un pedido pendiente de revisión en el Poder Judicial, pero el tribunal consideró que el proceso culminó y el recurso pendiente es solo un incidente.

Tras la decisión, Sharmelí Bustíos expresó: “Hoy, 20 febrero, mi padre estaría cumpliendo 76 años. No está aquí para celebrar su vida y honrar su presencia. Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre, pues el TC anuló su sentencia de 12 años. Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia”.

