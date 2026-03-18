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El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

El actor felicitó al peruano por animar a la juventud y participar en el lanzamiento mundial del tráiler de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’.

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El emotivo mensaje de Tom
El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes. IG Pol Deportes.

La emoción y el orgullo invadieron las redes peruanas tras el mensaje especial que Tom Holland, el actor británico que da vida a Spider-Man en el Universo Marvel, dedicó al joven narrador de partidos Pol Deportes.

El saludo llegó luego de que Clíver Huamán Sánchez —nombre real de Pol— fuera seleccionado para protagonizar el lanzamiento del esperado tráiler de Spider-Man: Un nuevo día desde el Cerro San Cristóbal de Lima, en un evento que conectó a fans de todo el mundo.

Tom Holland saluda a Pol Deportes

En un video difundido en redes sociales, Tom Holland expresó su cariño y admiración hacia el joven de 16 años, natural de Andahuaylas que conquistó al mundo entero, al narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro de Ate.

 “Hola, Cleaver. Soy Tom Holland. Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cuídate, amigo”, expresó.

La breve pero significativa grabación fue compartida por Pol Deportes en sus plataformas, sumando miles de reacciones de admiración y apoyo.

El joven estudiante, conocido por su estilo y su pasión por el fútbol no ocultó su emoción y agradeció el gesto: “Aún no lo superamos…Gracias Tom Holland por este mensaje y por valorar lo que hacemos. Ser parte del lanzamiento de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ desde Perú es un orgullo enorme. Gracias a Sony y Marvel por la oportunidad de crear y llevar nuestro talento al mundo. Esto recién comienza”, escribió.

Tom Holland envió un mensaje especial a Pol Deportes, agradeciéndole por inspirar a jóvenes peruanos y sumarse al lanzamiento de Spider-Man. IG

Un peruano elegido para el lanzamiento mundial de Spider-Man

La mañana del martes 17 de marzo, Pol Deportes marcó un antes y un después al ser elegido por Sony y Marvel para presentar en exclusiva el primer fragmento del tráiler de Spider-Man: Un nuevo día. La campaña, inédita a nivel global, eligió a creadores de contenido de distintos países para compartir avances exclusivos antes del estreno oficial.

Desde lo alto del Cerro San Cristóbal, Pol Deportes transmitió el entusiasmo de miles de fans peruanos y presentó imágenes inéditas de una de las películas más esperadas de 2026. El adelanto, que muestra a Spider-Man balanceándose entre los rascacielos de Nueva York y rescatando a un hombre en medio de una escena intensa, superó el millón de vistas en pocas horas y generó cientos de mensajes de orgullo nacional.

El creador de contenido peruano fue el primero en mostrar un avance inédito de la cuarta película de Spider-Man, que llegará a los cines de Latinoamérica el 30 de julio de 2026. IG Pol Deportes

La campaña de lanzamiento continuó con la participación de otros creadores como OSUSpidey, un enfermero estadounidense que anima a niños en hospitales disfrazado de Spider-Man, y Alex Arellano de México, que mostró un avance desde Xochimilco.

Cada fragmento revelado generó nuevas teorías y expectativas entre los seguidores del superhéroe, que analizaron cada detalle en redes sociales.

Tom Holland, en su mensaje global, destacó la importancia del apoyo de la comunidad y la inspiración mutua. “Nadie puede lograrlo solo, ni siquiera Spider-Man”, aseguró, subrayando el rol de los fans y creadores en el éxito continuo de la saga.

Tom Holland lanza campaña global
Tom Holland lanza campaña global para estrenar el tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo día' junto a creadores de contenido y etiqueta a Pold Deportes.

Elenco, trama y expectativas para ‘Spider-Man: Un nuevo día’

La cuarta entrega de la franquicia, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y otros reconocidos actores. El director prometió en CinemaCon 2025 una historia emocional y un enfoque inédito del personaje, elevando las expectativas para el estreno programado en Perú y Latinoamérica el 30 de julio de 2026.

El avance mostró una faceta más oscura y humana de Peter Parker, explorando su vulnerabilidad y determinación. La colaboración con creadores internacionales refuerza la conexión de la saga con sus seguidores y posiciona a Perú como parte activa del fenómeno Spider-Man.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura
Spider-Man: Un Nuevo Día (Captura de tráiler oficial)

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