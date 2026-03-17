Pol Deportes protagoniza el lanzamiento exclusivo del tráiler de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ de Tom Holland desde el Cerro San Cristóbal de Lima

El actor anunció que fans de todo el mundo, incluido el peruano Pol Deportes, compartirán fragmentos exclusivos del adelanto antes del estreno oficial del tráiler el 18 de marzo en Nueva York. IG Tom Holland

La expectativa por el regreso de Spider-Man al cine ha crecido tras el anuncio de Tom Holland sobre la cuarta entrega titulada “Spider-Man: Un nuevo día”. El actor británico, que ha dado vida al superhéroe en las últimas producciones de Marvel, sorprendió a los seguidores al revelar el inicio de una campaña global inédita para presentar el primer tráiler oficial.

En esta dinámica, creadores de contenido y fans de distintos países compartirán fragmentos exclusivos del adelanto antes de su estreno completo. El peruano Pol Deportes fue el encargado de inaugurar esta cadena internacional, mostrando imágenes inéditas desde Lima.

Pol Deportes revela imágenes exclusivas del tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo día' en colaboración con Tom Holland.

La mañana del martes 17 de marzo, Holland difundió un video en sus redes sociales con un mensaje dirigido a la comunidad global de fanáticos. “Nadie puede lograrlo solo, ni siquiera Spider-Man”, expresó, resaltando la importancia del apoyo de la audiencia en el éxito de la saga. Holland explicó que, como gesto de gratitud, el primer tráiler de la nueva película será presentado mediante una colaboración con creadores de contenido de diferentes países, quienes revelarán avances y escenas exclusivas antes del lanzamiento mundial.

“Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Sigan de cerca el inicio de este ‘nuevo día’ alrededor del mundo, porque algunos de nuestros fans más grandes nos ayudarán a lanzar fragmentos del nuevo tráiler”, detalló el actor.

Tom Holland lanza campaña global para estrenar el tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo día' junto a creadores de contenido y etiqueta a Pold Deportes.

Pol Deportes muestra imágenes inéditas

El primer fragmento del tráiler fue presentado por Pol Deportes, nombre artístico del peruano Clíver Huamán, conocido en redes sociales por su contenido deportivo y su estilo desenfadado. “Hoy les tengo una exclusiva mundial. Y no, no es un fichaje ni un clásico. Hoy estamos hablando de algo mucho más grande: Spider-Man”, anunció en sus plataformas.

Pol Deportes muestra imágenes inéditas de 'Spider-Man: Un nuevo día' como parte de una campaña global. IG

El adolescente que se volvió famoso por relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro de Ate fue felicitado en redes sociales por sus seguidores, quienes aplaudieron su crecimiento y lo han convertido en un ejemplo de superación.

Pol Deportes no pudo ocultar su emoción al compartir el tráiler de la nueva película de Spiderman. “Gracias por la oportunidad”, dijo el joven narrador, mientras el video ya llegó a más de 1.1 millones de vistas y más de 1400 comentarios

El creador de contenido peruano fue el primero en mostrar un avance inédito de la cuarta película de Spider-Man.

El avance, de pocos segundos, muestra una escena de acción en la que Spider-Man se balancea entre los rascacielos de Nueva York mientras sostiene a un hombre con una mano. El cielo nublado y el ritmo de la secuencia anticipan una trama más intensa y oscura, evocando elementos de los cómics clásicos y generando gran expectativa entre los seguidores del personaje.

El creador de contenido peruano fue el primero en mostrar un avance inédito de la cuarta película de Spider-Man, que llegará a los cines de Latinoamérica el 30 de julio de 2026. IG Pol Deportes

Nuevos adelantos revelan el tono de la película

Tras la participación de Pol Deportes, la campaña continuó con creadores de otros países. Uno de los fragmentos más comentados fue compartido por OSUSpidey, un enfermero de Ohio conocido por animar a niños en hospitales disfrazado de Spider-Man. En su video, se muestra a Peter Parker sin el traje, herido y exhausto, transmitiendo una imagen vulnerable y humana del superhéroe. “Lo que más me atrae de Spider-Man es lo humano que es. Siempre busca que los demás sean su mejor versión, y eso conecta mucho conmigo como enfermero”, explicó OSUSpidey.

OSUSpidey, un enfermero de Ohio conocido por animar a niños en hospitales disfrazado de Spider-Man, es parte de la campaña global. IG

Un tercer avance llegó desde México, de la mano de Alex Arellano en Xochimilco. En este clip, Peter Parker se coloca la máscara en plena carrera y se lanza desde un rascacielos, mostrando determinación y valentía. La participación de creadores de diferentes países ha generado una ola de comentarios y teorías en redes sociales, donde los fans analizan cada detalle de los avances.

Elenco confirmado y detalles de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

La cuarta entrega de Spider-Man, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con un elenco destacado. Tom Holland regresa como Peter Parker/Spider-Man, acompañado de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds). Se suman Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal como Punisher, Mark Ruffalo como Hulk, Michael Mando como Scorpion, Tramell Tillman y Marvin Jones III como Tombstone.

Sobre la trama, Cretton adelantó durante la CinemaCon 2025 que la película explorará una faceta inédita del personaje. “Será una aventura que no hemos visto antes. Estamos construyendo una historia emocional y una experiencia completamente nueva”, afirmó el director, generando expectativas sobre el rumbo que tomará Peter Parker en esta etapa.

Tom Holland regresa con Spider-Man: Un nuevo día. (Marvel Studios/X)

La película tiene programado su estreno en cines de Latinoamérica, incluido Perú, para el 30 de julio de 2026. En Estados Unidos y Canadá, el lanzamiento será el 31 de julio. Con el regreso de Tom Holland como protagonista y la participación de un elenco ampliado, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del próximo año, marcando un nuevo capítulo en la historia del icónico superhéroe de Marvel.