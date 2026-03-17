Universitario de 19 años es retenido en Tacna por delincuentes armados y obligado a revelar datos familiares bajo amenazas en pleno día

Imagen ilustrativa: Infobae Perú

Un universitario de 19 años terminó retenido por delincuentes armados en un hecho que expone un patrón de ataque dirigido contra estudiantes y jóvenes en tránsito. El caso se registró el martes 17 de marzo, cerca de las 10:00, cuando el joven regresaba a su vivienda en Tacna.

El episodio ocurrió en la avenida Celestino Vargas, en el distrito de Pocollay. Según fuentes policiales y el testimonio del padre de la víctima, el estudiante caminaba con normalidad cuando un sujeto lo interceptó con un arma de fuego. Bajo amenaza directa, lo obligó a desplazarse hacia una zona con menor circulación.

El agraviado, alumno de la Universidad Privada de Tacna, quedó bajo control de al menos tres personas. Los atacantes utilizaron una estrategia de intimidación basada en suplantar identidad criminal para obtener información personal y familiar.

Retención y amenazas para obtener información

La imagen ilustra un ciberataque en curso, donde un hacker encapuchado manipula una laptop mientras un joven usuario, visiblemente preocupado, observa su dispositivo móvil. Entre ambos, iconos de redes sociales y mensajes flotan, simbolizando el robo y filtración de información privada. Un candado digital refleja la importancia de la ciberseguridad frente a amenazas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las fuentes consultadas, el joven fue llevado hasta inmediaciones de la urbanización Caplina, donde lo esperaban otros dos individuos armados. En ese punto, los sujetos reforzaron la amenaza. “Somos sicarios y estamos buscando a una persona para victimarla”, le dijeron, según el relato recogido.

Durante cerca de una hora, los delincuentes formularon preguntas sobre la situación económica de su familia. El objetivo, de acuerdo con la información disponible, se centró en identificar posibles beneficios inmediatos. Tras ese interrogatorio, los agresores le quitaron un teléfono celular, una tablet y su mochila.

Luego del robo, los sujetos abandonaron al estudiante en la zona y escaparon sin dejar rastro visible en el momento. El joven logró regresar a su domicilio tras el hecho.

Denuncia familiar y cuestionamientos a la respuesta

El estudiante fue interceptado en Pocollay, retenido por tres sujetos armados y obligado a responder preguntas sobre su familia antes de ser asaltado.

El padre del universitario, identificado como Sergio, denunció el caso ante las autoridades y expresó su preocupación por la reacción del entorno. “Nadie lo ayudó pese a que pedía auxilio”, declaró en referencia a los transeúntes que presenciaron parte del episodio.

También cuestionó la actuación del personal de seguridad local. Según indicó, la respuesta del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tacna resultó insuficiente frente a la situación. En esa misma línea, mencionó dificultades iniciales con agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú. “No brindaron apoyo inmediato”, sostuvo.

Tras la denuncia formal, agentes policiales iniciaron diligencias desde la comisaría del sector. Las acciones incluyen la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto donde ocurrió la intervención y en zonas cercanas.

Fuentes del caso indicaron que ya existen registros visuales que muestran los rostros de los presuntos implicados. Este material se encuentra en proceso de análisis para avanzar en la identificación de los responsables.

La Policía continúa con las investigaciones para ubicar a los involucrados y determinar si el hecho guarda relación con otros casos bajo la modalidad de “reglaje” reportados en la ciudad.

Canales de ayuda

A través de los siguientes canales puedes denunciar cualquier tipo de agresión, la cual debe ser atendida de inmediato por las autoridades sin cuestionar tu decisión.

Puedes comunicarte al 105, donde la Policía Nacional del Perú atenderá el caso y pondrá en resguardo a la víctima.

MIMP: el Ministerio de la Mujer también cuenta con diversas plataformas para acompañar a las víctimas de violencia. Puedes acercar la denuncia a través de la Línea 100 o acercarte a un Centro de Emergencia Mujer.

Fiscalía de la Nación: el Ministerio Público también podrá extender el caso y solicitar medidas de protección con tu denuncia.