Intervienen a migrantes que intentaban cruzar desde Chile hacia Perú por la frontera de Tacna en medio de mayor vigilancia

Agentes de la Dinoes impidieron el ingreso de tres personas que avanzaron desde territorio chileno hacia Perú. El incidente ocurre mientras Chile despliega militares y construye una barrera fronteriza en Arica. Latina

El control migratorio en la frontera entre Perú y Chile registra nuevos episodios en medio del despliegue militar dispuesto por el gobierno chileno. La zona cercana a la Línea de la Concordia, en la región Tacna, se convirtió en escenario de intervenciones a personas que buscaban cruzar el límite entre ambos países sin autorización.

Testigos en el sector reportaron la presencia de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y patrullas del ejército chileno a lo largo de la franja limítrofe. El refuerzo de la vigilancia coincide con el inicio de obras impulsadas por Chile para levantar una barrera física destinada a frenar el ingreso irregular de migrantes.

Durante la jornada se registró un incidente en el que tres personas intentaron avanzar desde territorio chileno hacia Perú. El grupo llegó hasta un punto cercano a la carretera Panamericana, pero la intervención policial impidió el cruce. Las imágenes captadas a distancia muestran el momento en que agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) ordenaron el retorno del grupo hacia Chile.

Intervención policial en la zona limítrofe

Tres personas intentaron ingresar a Perú desde Chile por la zona cercana a la carretera Panamericana, pero fueron intervenidas por agentes de la Dinoes.

El hecho ocurrió en un sector cercano a un punto de referencia fronterizo situado a poca distancia de la carretera Panamericana. En ese lugar se despliega un operativo con presencia policial reforzada.

Observadores en la zona relataron la secuencia de los hechos. Según el testimonio recogido en el lugar, “sabemos que han llegado cincuenta efectivos de Dinoes para apoyar el control en la frontera por el lado peruano y hemos sido testigos justamente de una intervención a tres personas que intentaban ingresar al país de manera ilegal”.

Mientras caminaban de regreso hacia Chile, una patrulla militar chilena interceptó al grupo. Los efectivos los trasladaron en un vehículo hacia su territorio. De acuerdo con el relato, “cuando estaban regresando a territorio chileno llegó una patrulla del ejército y han sido intervenidos, trasladados en una minivan de color blanco”.

Testigos indican que la respuesta de las autoridades chilenas ante estos casos muestra un cambio respecto a episodios anteriores. Antes, la responsabilidad del control quedaba en discusión entre ambos países cuando una persona cruzaba la línea limítrofe.

Según el mismo reporte, en otras ocasiones las autoridades indicaban: “No, ya está en territorio peruano, es tu problema”. Ese escenario generaba situaciones de incertidumbre sobre la intervención inmediata.

En la actualidad se observa una actuación directa del ejército chileno. “El gobierno chileno, a través del ejército, está interviniéndolos y retornándolos a su territorio”, afirmó la fuente que presenció la escena.

La vigilancia se intensifica en ambos lados del límite internacional. En el sector peruano se instalaron retenes policiales en distintos puntos de la franja fronteriza, mientras que en el lado chileno patrullas militares recorren el desierto de forma permanente.

El efecto inmediato se percibe en el flujo migratorio por esta zona. De acuerdo con observadores en el lugar, el tránsito irregular por el área cercana a la carretera Panamericana disminuye. “Los migrantes en sí no optan por venir por esta zona y buscan otras. Son muy pocos los que se arriesgan”, señalaron.

Construcción de barrera en el desierto de Arica

Desde la frontera en Arica, el presidente José Antonio Kast presenta el denominado "Plan Escudo Fronterizo", que incluye la construcción de una zanja para frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado | Canal N

El refuerzo de la vigilancia coincide con el inicio de un proyecto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast en el norte chileno. El plan contempla la construcción de una barrera física en la frontera con Perú.

La obra comenzó el lunes 16 de marzo en el desierto de Arica. Excavadoras y camiones militares iniciaron trabajos para levantar muros de hasta cinco metros de altura y zanjas que alcanzan tres metros de profundidad.

El proyecto, denominado “Escudo Fronterizo”, se ejecuta bajo supervisión militar en sectores cercanos a la carretera Panamericana. El despliegue inicial incluye maquinaria pesada y personal de las Fuerzas Armadas.

Según informó Meganoticias, el mandatario encabezó el primer comité de ministros de seguridad en la base militar Solo de Saldívar, junto a autoridades del área de defensa e interior. El plan contempla obras a lo largo de más de quinientos kilómetros entre Chacayuta y Colchane.

El aumento de la presencia militar también se refleja en la cantidad de efectivos desplegados. El delegado presidencial para la región, Jorge Sayes, indicó que el contingente en la frontera pasó de trescientos a seiscientos integrantes. La medida incluye operadores de maquinaria y personal encargado de supervisar el tránsito de personas.

Medios como Latina Noticias reportaron que el campamento militar instalado en la zona amplió su capacidad para sostener las obras y reforzar la vigilancia en la frontera. Además del control territorial, las autoridades chilenas evalúan medidas legales contra quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes, lo que incluye sanciones para personas que transporten o den alojamiento a ciudadanos en situación migratoria irregular.