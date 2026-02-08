¿Lima con truenos y lluvias en verano? Senamhi aclara el panorama climático para la capital

El Senamhi confirmó que no se registraron truenos ni descargas eléctricas en Lima durante los últimos días. (Infobae)

El reciente revuelo por supuestas descargas eléctricas en Lima Metropolitana durante la presente temporada de verano encendió la conversación en redes sociales e instaló dudas sobre el verdadero panorama meteorológico en la capital.

Frente a las inquietudes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) precisó que no existen registros de que se hayan producido descargas eléctricas en la ciudad durante las últimas noches.

No hubo truenos en Lima, confirmaron desde la entidad, mientras la expectativa se traslada hacia la posibilidad de lluvias ligeras en los próximos días.

Las imágenes satelitales descartaron actividad eléctrica reciente en la capital, según la especialista Noelia Goicoechea del Senamhi. (Andina)

Aclara rumores

Infobae Perú conversó con la ingeniera Noelia Goicoechea, especialista en meteorología del Senamhi, y comentó que en el monitoreo satelital no se detectó ninguna descarga eléctrica en Jesús María, Magdalena ni ningún otro distrito capitalino.

“Respecto a la ocurrencia de alguna descarga o que se haya escuchado un trueno, nosotros hemos estado monitoreando con la herramienta, usando imágenes de satélite, aquí en Senamhi no visualizamos alguna descarga en la ciudad de Lima”, señaló Goicoechea.

De acuerdo con la experta, las descargas eléctricas sí se presentaron durante la noche en sectores de la sierra central, específicamente entre Pasco, Junín e incluso parte de la selva de Pasco.

“En tanto para la ciudad capital, sí ha habido nubosidad, mas no visualizamos en las imágenes de satélite que usamos para ver descargas eléctricas, alguna descarga cerca o en la capital”, agregó la experta.

Las descargas eléctricas sí ocurrieron en la sierra central, especialmente entre Pasco, Junín y la selva de Pasco, no en Lima.

Panorama de nubosidad

Durante la jornada, distritos costeros como Miraflores amanecieron este 8 de febrero con temperaturas bajas y una densa nubosidad. La ingeniera Goicoechea explicó a Infobae Perú que este fenómeno obedece principalmente al incremento de la velocidad del viento en la costa central y sur, lo que favoreció la aparición de neblina en las primeras horas del día.

Además, persisten anomalías negativas de la temperatura superficial del mar frente a la costa de Lima, lo que contribuye a los amaneceres fríos y con cielo cubierto.

El pronóstico para los próximos días indica que estos amaneceres con neblina seguirán en los distritos cercanos al litoral, mientras que hacia el interior de la ciudad, en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Centro, las temperaturas se mantienen levemente más altas. “Durante el transcurso del día vamos a tener igualmente condiciones de brillo solar, temperaturas un poquito más frescas hacia el lado del litoral”, precisó Goicoechea.

El Senamhi pronosticó lluvias ligeras y dispersas sobre algunos distritos de Lima hasta mañana, con mayor probabilidad a mitad de semana próxima. (Gobierno del Perú)

¿Lluvias en la capital?

Respecto a la posibilidad de lluvias de verano en Lima, el Senamhi dijo que en sectores altoandinos se presentan precipitaciones frecuentes durante esta temporada, y la nubosidad asociada puede trasladarse hacia la costa y generar lluvias ligeras en la capital.

“En algunos distritos anoche se presentó una lluvia ligera y dispersa. De hecho, tenemos una nota de prensa con la cual indicaba que para Lima se podían presentar estas de ligera intensidad estas lluvias, al menos hasta el día de mañana”, declaró la ingeniera a Infobae Perú.

La proyección para la capital señala que hay probabilidad de lluvias hacia mediados de la próxima semana, especialmente entre miércoles y jueves.

“Hacia mediados de la semana aproximadamente, hay probabilidad de que se pueda presentar episodios nuevamente de lluvia hacia el miércoles o el jueves, con mayor probabilidad de que se pueda presentar todavía algo de lluvias de verano para el sector de la costa de Lima”, sostuvo la representante del Senamhi.

Para los próximos días

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, el litoral de Lima mantendrá la presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana, seguido de brillo solar y temperaturas frescas. La nubosidad persistirá en la tarde y la probabilidad de lluvias se incrementará a partir de la mitad de la próxima semana.

“Para estos días, todavía el sector litoral se puede presentar algo de neblina, pero brillo solar durante el día. Sobre eso sí, todavía nubosidad a horas de la tarde, pero probabilidad de algo de lluvias, como le indicaba, es más a mediados de la semana”, reiteró Goicoechea.