Semana Santa 2026: Centro Histórico de Lima espera recibir 100.000 visitantes en actividades religiosas y culturales

El Centro Histórico de Lima se prepara para recibir a 100.000 visitantes durante las celebraciones de Semana Santa 2026, según informó Carlos Vega, encargado de la Gerencia del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).
Las actividades, programadas hasta el domingo 5 de abril, buscan fortalecer la puesta en valor del patrimonio local y dinamizar el turismo en la ciudad.
El programa incluye propuestas culturales y religiosas, con recorridos por iglesias, eventos artísticos y la implementación de un nuevo sistema de iluminación monumental que realza la riqueza arquitectónica del centro limeño en el paisaje nocturno.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reafirmó su compromiso de trabajar junto a instituciones religiosas para difundir y proteger el patrimonio cultural de la capital.
Seguridad y prevención
El subgerente de Defensa Civil, César Calderón, remarcó que la comuna realiza inspecciones y acciones preventivas para garantizar la seguridad durante las actividades de Semana Santa. Estas tareas incluyen la verificación de las condiciones de los templos y la asesoría técnica para asegurar una experiencia segura a los fieles y visitantes.
La iniciativa busca que las procesiones y eventos se desarrollen en un entorno adecuado, promoviendo la tradición y la cultura, mientras se refuerza la imagen del Centro Histórico como un destino turístico esencial en Lima.
Procesiones, conciertos y teatro
Domingo de Ramos – 29 de marzo
Feria: Feria de Pan Dulce
- Lugar: Centro Histórico de Lima.
Representación teatral: Entrada de Jesús aJerusalén
- Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac
- Descripción: Representación teatral sobre el ingreso de Jesús a Jerusalén, a través de una ruta que inicia en la Plaza de Armas del Rímac y termina en la Plaza San Martín, para luego retornar nuevamente a la Plaza de Armas del Rímac.
Procesiones:
- Señor del Triunfo y Virgen de la Esperanza Macarena
- Inicio: Iglesia de San Lázaro
- Dirección: jirón Cajamarca 101, Rímac.
- Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, Señor de la Caña y Nuestra Señora del Mayor Dolor
- Inicio: Monasterio de Trinitarias
- Dirección: jirón Áncash 790, Barrios Altos.
- Señor de las Caídas
- Inicio: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
- Dirección: jirón Áncash 1114, Barrios Altos.
- Señor de Burgos
- Inicio: Monasterio de Santa Clara
- Dirección: jirón Jauja 449, Barrios Altos.
Lunes Santo – 30 de marzo
Procesión: Cristo Crucificado del Rímac
- Inicio del recorrido: Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana
- Dirección: jirón Chiclayo 438, Rímac.
Martes Santo – 31 de marzo
Procesión: Pasos de la Pasión de Nuestro SeñorJesucristo
Incluye las imágenes de:
- Espina de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo
- Jesús del Prendimiento
- Señor de la Columna
- Señor de la Justicia
- Señor de la Caída
- Señor Cautivo y Despojado
- Jesús de la Preciosa Sangre
- Virgen del Rosario de los Dolores (de las Penas)
Acompañan también:
- Santa María Magdalena
- San Juan Evangelista
- Inicio del recorrido: Convento de Santo Domingo
- Dirección: jirón Camaná 170.
Miércoles Santo – 1 de abril
Procesión: Jesús Nazareno (de la Caída) y la VirgenDolorosa
- Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco
- Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.
Jueves Santo – 2 de abril
Representación teatral: Bautismo de Jesús
- Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.
Viernes Santo – 3 de abril
Representación teatral: Vía Crucis de Nuestro SeñorJesús
- Inicio del recorrido: Municipalidad del Rímac.
Procesión: Cristo del Descendimiento (Santo Entierro)y Nuestra Señora de la Soledad
- Inicio del recorrido: Iglesia de la Soledad
- Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.
Sábado Santo – 4 de abril
(Sin actividades detalladas en el programa).
Domingo de Resurrección – 5 de abril
Concurso: Concurso de Alfombras Florales y Palmas
- Lugar: Plaza Mayor de Lima
- Descripción: Este concurso transforma cada Domingo de Resurrección las calles del Centro Histórico de Lima en un lienzo efímero de fe y color.
Concierto: Concierto Sinfónico Coral Domingo deResurrección
- Coro: Música para Crecer
- Invitado especial: Tenor Jonathan Martínez
Descripción: espectáculo masivo al aire libre que reúne amás de mil niños y adolescentes pertenecientes a los coros infantiles yjuveniles del Programa Música para Crecer, junto a una orquesta sinfónicainvitada.
Procesiones:
- Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría
- Inicio del recorrido: Monasterio del Carmen
- Dirección: jirón Junín 1100, Barrios Altos.
- Santa María Magdalena y San Juan Evangelista
- Inicio del recorrido: Basílica Menor del Santo Rosario
- Dirección: jirón Camaná 170.