Semana Santa 2026: Centro Histórico de Lima espera recibir 100.000 visitantes en actividades religiosas y culturales

Esta práctica católica, con raíces en el siglo XVI y adaptada en América Latina, conmemora el sufrimiento de Jesús a través de visitas a templos coloniales llenos de historia y devoción (Andina)

El Centro Histórico de Lima se prepara para recibir a 100.000 visitantes durante las celebraciones de Semana Santa 2026, según informó Carlos Vega, encargado de la Gerencia del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

Las actividades, programadas hasta el domingo 5 de abril, buscan fortalecer la puesta en valor del patrimonio local y dinamizar el turismo en la ciudad.

El programa incluye propuestas culturales y religiosas, con recorridos por iglesias, eventos artísticos y la implementación de un nuevo sistema de iluminación monumental que realza la riqueza arquitectónica del centro limeño en el paisaje nocturno.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reafirmó su compromiso de trabajar junto a instituciones religiosas para difundir y proteger el patrimonio cultural de la capital.

Seguridad y prevención

El subgerente de Defensa Civil, César Calderón, remarcó que la comuna realiza inspecciones y acciones preventivas para garantizar la seguridad durante las actividades de Semana Santa. Estas tareas incluyen la verificación de las condiciones de los templos y la asesoría técnica para asegurar una experiencia segura a los fieles y visitantes.

La iniciativa busca que las procesiones y eventos se desarrollen en un entorno adecuado, promoviendo la tradición y la cultura, mientras se refuerza la imagen del Centro Histórico como un destino turístico esencial en Lima.

Actividades de Semana Santa en Centro de Lima.

Procesiones, conciertos y teatro

Domingo de Ramos – 29 de marzo

Feria: Feria de Pan Dulce

Lugar: Centro Histórico de Lima.

Representación teatral: Entrada de Jesús aJerusalén

Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac

Descripción: Representación teatral sobre el ingreso de Jesús a Jerusalén, a través de una ruta que inicia en la Plaza de Armas del Rímac y termina en la Plaza San Martín, para luego retornar nuevamente a la Plaza de Armas del Rímac.

Procesiones:

Señor del Triunfo y Virgen de la Esperanza Macarena Inicio: Iglesia de San Lázaro Dirección: jirón Cajamarca 101, Rímac.

Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, Señor de la Caña y Nuestra Señora del Mayor Dolor Inicio: Monasterio de Trinitarias Dirección: jirón Áncash 790, Barrios Altos.

Señor de las Caídas Inicio: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes Dirección: jirón Áncash 1114, Barrios Altos.

Señor de Burgos Inicio: Monasterio de Santa Clara Dirección: jirón Jauja 449, Barrios Altos.



Lunes Santo – 30 de marzo

Procesión: Cristo Crucificado del Rímac

Inicio del recorrido: Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana

Dirección: jirón Chiclayo 438, Rímac.

Martes Santo – 31 de marzo

Procesión: Pasos de la Pasión de Nuestro SeñorJesucristo

Incluye las imágenes de:

Espina de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo

Jesús del Prendimiento

Señor de la Columna

Señor de la Justicia

Señor de la Caída

Señor Cautivo y Despojado

Jesús de la Preciosa Sangre

Virgen del Rosario de los Dolores (de las Penas)

Acompañan también:

Santa María Magdalena

San Juan Evangelista

Inicio del recorrido: Convento de Santo Domingo

Dirección: jirón Camaná 170.

Miércoles Santo – 1 de abril

Procesión: Jesús Nazareno (de la Caída) y la VirgenDolorosa

Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco

Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Jueves Santo – 2 de abril

Representación teatral: Bautismo de Jesús

Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.

Viernes Santo – 3 de abril

Representación teatral: Vía Crucis de Nuestro SeñorJesús

Inicio del recorrido: Municipalidad del Rímac.

Procesión: Cristo del Descendimiento (Santo Entierro)y Nuestra Señora de la Soledad

Inicio del recorrido: Iglesia de la Soledad

Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Sábado Santo – 4 de abril

(Sin actividades detalladas en el programa).

Domingo de Resurrección – 5 de abril

Concurso: Concurso de Alfombras Florales y Palmas

Lugar: Plaza Mayor de Lima

Descripción: Este concurso transforma cada Domingo de Resurrección las calles del Centro Histórico de Lima en un lienzo efímero de fe y color.

Concierto: Concierto Sinfónico Coral Domingo deResurrección

Coro: Música para Crecer

Invitado especial: Tenor Jonathan Martínez

Descripción: espectáculo masivo al aire libre que reúne amás de mil niños y adolescentes pertenecientes a los coros infantiles yjuveniles del Programa Música para Crecer, junto a una orquesta sinfónicainvitada.

Procesiones:

Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría Inicio del recorrido: Monasterio del Carmen Dirección: jirón Junín 1100, Barrios Altos.

Santa María Magdalena y San Juan Evangelista Inicio del recorrido: Basílica Menor del Santo Rosario Dirección: jirón Camaná 170.

