Semana Santa 2026: Cronograma de procesiones y actividades gratis en Lima Metropolitana

La capital peruana despliega su programa oficial de celebraciones religiosas y culturales Miles de personas se preparan para vivir un feriado largo, recorrer iglesias y disfrutar de espectáculos gratuitos

Peruanos disfrutarán de una extensa
agenda cultural por la Semana Santa. Foto: Composición Infobae Perú

El centro histórico de Lima se convierte en escenario principal de la Semana Santa 2026, una de las festividades más reconocidas del país, declarada Patrimonio Cultural de la Nación y seguida por miles de fieles y visitantes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Arzobispado de Lima presentaron el programa oficial, que incluye procesiones tradicionales, exposiciones, conciertos y ferias, todas de acceso libre

El evento central será una serie de recorridos religiosos y actividades artísticas gratuitas que se desarrollarán del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

La ceremonia de lanzamiento reunió a autoridades municipales, miembros de hermandades y representantes de instituciones culturales, quienes detallaron el cronograma de la Semana Santa en Lima para este año.

La celebración se organiza bajo la Ordenanza Municipal N.° 2703-2025 y su modificatoria N.° 2710-2025, que institucionalizan la festividad en el centro de la ciudad y establecen su promoción en coordinación con el arzobispado y entidades culturales, según reportó Infobae.

Procesiones, conciertos y teatro

Domingo de Ramos – 29 de marzo

Feria: Feria de Pan Dulce

  • Lugar: Centro Histórico de Lima.

Representación teatral: Entrada de Jesús aJerusalén

  • Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac
  • Descripción: Representación teatral sobre el ingreso de Jesús a Jerusalén, a través de una ruta que inicia en la Plaza de Armas del Rímac y termina en la Plaza San Martín, para luego retornar nuevamente a la Plaza de Armas del Rímac.

Procesiones:

  • Señor del Triunfo y Virgen de la Esperanza Macarena
    • Inicio: Iglesia de San Lázaro
    • Dirección: jirón Cajamarca 101, Rímac.
  • Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, Señor de la Caña y Nuestra Señora del Mayor Dolor
    • Inicio: Monasterio de Trinitarias
    • Dirección: jirón Áncash 790, Barrios Altos.
  • Señor de las Caídas
    • Inicio: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
    • Dirección: jirón Áncash 1114, Barrios Altos.
  • Señor de Burgos
    • Inicio: Monasterio de Santa Clara
    • Dirección: jirón Jauja 449, Barrios Altos.

Lunes Santo – 30 de marzo

Procesión: Cristo Crucificado del Rímac

  • Inicio del recorrido: Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana
  • Dirección: jirón Chiclayo 438, Rímac.

Martes Santo – 31 de marzo

Procesión: Pasos de la Pasión de Nuestro SeñorJesucristo

Incluye las imágenes de:

  • Espina de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo
  • Jesús del Prendimiento
  • Señor de la Columna
  • Señor de la Justicia
  • Señor de la Caída
  • Señor Cautivo y Despojado
  • Jesús de la Preciosa Sangre
  • Virgen del Rosario de los Dolores (de las Penas)

Acompañan también:

  • Santa María Magdalena
  • San Juan Evangelista
  • Inicio del recorrido: Convento de Santo Domingo
  • Dirección: jirón Camaná 170.

Miércoles Santo – 1 de abril

Procesión: Jesús Nazareno (de la Caída) y la VirgenDolorosa

  • Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco
  • Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Jueves Santo – 2 de abril

Representación teatral: Bautismo de Jesús

  • Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.

Viernes Santo – 3 de abril

Representación teatral: Vía Crucis de Nuestro SeñorJesús

  • Inicio del recorrido: Municipalidad del Rímac.

Procesión: Cristo del Descendimiento (Santo Entierro)y Nuestra Señora de la Soledad

  • Inicio del recorrido: Iglesia de la Soledad
  • Dirección: cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Sábado Santo – 4 de abril

(Sin actividades detalladas en el programa).

Domingo de Resurrección – 5 de abril

Concurso: Concurso de Alfombras Florales y Palmas

  • Lugar: Plaza Mayor de Lima
  • Descripción: Este concurso transforma cada Domingo de Resurrección las calles del Centro Histórico de Lima en un lienzo efímero de fe y color.

Concierto: Concierto Sinfónico Coral Domingo deResurrección

  • Coro: Música para Crecer
  • Invitado especial: Tenor Jonathan Martínez

Descripción: espectáculo masivo al aire libre que reúne amás de mil niños y adolescentes pertenecientes a los coros infantiles yjuveniles del Programa Música para Crecer, junto a una orquesta sinfónicainvitada.

Procesiones:

  • Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría
    • Inicio del recorrido: Monasterio del Carmen
    • Dirección: jirón Junín 1100, Barrios Altos.
  • Santa María Magdalena y San Juan Evangelista
    • Inicio del recorrido: Basílica Menor del Santo Rosario
    • Dirección: jirón Camaná 170.

