Presidente José María Balcázar acusado de plagiar a su propio hijo: copió tesis para hacer un libro y se lo dedicó

El máximo cargo de la República del Perú suma un nuevo cuestionamiento ético. Una investigación periodística reveló que José María Balcázar Zelada, elegido tras la censura de José Jerí, habría cometido un presunto plagio sistemático y “grosero” de la tesis de licenciatura de su hijo, José Balcázar Quiroz, para publicarla como un libro de su propia autoría.

Los hechos se remontan al año 2005. En aquel entonces, Balcázar Zelada se desempeñaba como vocal supremo provisional y aspiraba a un nombramiento titular ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Para elevar su puntaje en el concurso público, el magistrado necesitaba acreditar producción académica.

Fue en ese contexto que apareció el libro titulado Medidas Autosatisfactivas, publicado bajo el sello de la Editorial Rodas. Sin embargo, el contenido de esta obra —233 páginas de doctrina jurídica— no sería fruto de la investigación del mandatario, sino una transcripción literal de la tesis que su hijo había sustentado apenas un año antes, en 2004, para obtener su título de abogado.

El investigador de la Universidad Humboldt de Berlín, César Bazán Seminario, fue tajante tras analizar ambos documentos: “No hay ningún aporte. Básicamente, lo que hizo fue tomar la tesis y publicarla con su nombre. Es robar ideas”, mencionó en diálogo con el dominical.

Dominical reportó la copia íntegra de fragmentos de la tesis en el libro del flamante presidente. | Panorama

Evidencias de una copia “párrafo por párrafo”

La evidencia presentada resulta abrumadora. El peritaje comparativo entre la tesis original de Balcázar hijo y el libro del presidente Balcázar muestra coincidencias textuales en capítulos enteros, pies de página, bibliografía e incluso el índice.

Durante la investigación, el exjuez supremo Iván Sequeiros confirmó la gravedad del hallazgo tras una lectura comparada en tiempo real: “Existe transcripción literal. Es una copia textual de la tesis al libro; no cabe duda. Es la misma cita al pie de página, con la misma mención de página exacta”.

Un detalle que generó mayor indignación es la dedicatoria del libro. Balcázar Zelada no solo se habría apropiado del esfuerzo intelectual de su hijo, sino que, en un gesto calificado como “truculento” por los analistas, decidió dedicarle la obra plagiada a la propia víctima del robo académico.

Izquierda José María Balcázar arrastra múltiples cuestionamientos. Foto: Presidencia

Implicancias legales y éticas: ¿Un delito impune?

Desde el punto de vista jurídico, el plagio de una obra constituye un delito contra los derechos intelectuales. Según Sequeiros, si este fraude se hubiera detectado cuando Balcázar era juez, habría significado su destitución inmediata y el inicio de un proceso penal. “Estaba engañando al Consejo Nacional de la Magistratura para justificar un ascenso”, señaló el exmagistrado.

Aunque el tiempo transcurrido podría haber llevado a la prescripción penal de los hechos, la relevancia política es actual. En el año 2026, con Balcázar ostentando la presidencia de la República, su comportamiento ético pasado se convierte en un asunto de interés nacional.

Hasta el cierre de esta nota, el presidente José María Balcázar evitó dar declaraciones sobre las pruebas presentadas. El silencio del mandatario, usualmente propenso a las declaraciones mediáticas, aumenta la presión política sobre un gabinete que ya enfrenta cuestionamientos por su composición ideológica.