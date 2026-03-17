Elecciones 2026: ¿Qué es un distrito electoral único o múltiple y por qué es clave en la próxima elección general?

Infografía que ilustra la diferencia entre el sistema electoral de distrito único y el de distrito múltiple en el contexto de las próximas elecciones generales de Perú en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas Elecciones 2026 en Perú trae consigo cambios fundamentales en la organización del sistema representativo, sobre todo a partir del retorno a la bicameralidad y la actualización de los distritos electorales. Entender cómo funcionan el distrito único y el distrito múltiple es esencial para que cada ciudadano ejerza un voto informado y sepa exactamente cómo se elige a cada autoridad.

¿Qué es una circunscripción electoral y para qué sirve?

Una circunscripción electoral es la unidad territorial en la que se divide un país para organizar elecciones y distribuir el poder político. En el caso peruano, se utilizan dos tipos principales: la circunscripción uninominal (distrito único) y la circunscripción plurinominal (distrito múltiple).

El tamaño y la cantidad de estos distritos importan porque determinan la relación entre votos y escaños (puestos en el Congreso), y también influyen en las oportunidades de representación para los partidos políticos. Así, la división en distritos electorales busca equilibrar la pluralidad de voces y la proporcionalidad en la representación.

Distrito electoral único: igual peso para todos los votos

El distrito electoral único agrupa a todo el país como una sola unidad, sin divisiones internas. Todos los votantes emiten su sufragio en una sola gran circunscripción nacional. Para las elecciones generales de 2026, este tipo de distrito se usará para elegir:

La fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes)

30 senadores nacionales

Los representantes ante el Parlamento Andino

Esta modalidad garantiza que cada voto tenga el mismo valor, sin importar la región o departamento de residencia. Así, todos los peruanos participan en igualdad de condiciones al elegir a las principales autoridades nacionales. La elección se resuelve por mayoría absoluta: si ningún candidato presidencial alcanza más del 50% de los votos válidos, se realiza una segunda vuelta entre los dos con mayor votación.

Esta ilustración muestra el concepto del sistema de distrito único para las elecciones peruanas de 2026, donde los ciudadanos depositan sus votos en una urna nacional, unificando todas las regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distrito electoral múltiple: la voz de las regiones

Por otro lado, el distrito electoral múltiple se basa principalmente en la división político-administrativa del Perú. Para las elecciones 2026, existen 27 distritos electorales múltiples:

24 departamentos

Provincia Constitucional del Callao

Lima Provincias

Los peruanos residentes en el extranjero

Cada uno de estos distritos elige una cantidad determinada de representantes a la Cámara de Diputados y, en el caso del Senado, también elige 30 senadores regionales. Por ejemplo, Lima Metropolitana, por su gran cantidad de electores, elegirá cuatro senadores, mientras que los demás distritos elegirán uno cada uno.

Este sistema permite que las regiones tengan una presencia directa y proporcional en el Congreso, reflejando la diversidad geográfica y demográfica del país.

Infografía educativa que ilustra el sistema electoral peruano por distritos múltiples para las elecciones de 2026, con un mapa del país dividido en regiones y electores emitiendo su voto en urnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué son importantes los distritos electorales?

Los distritos electorales son la base para equilibrar la representación política y asegurar que todas las regiones —desde la más poblada hasta la más remota— tengan voz en las decisiones nacionales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) subraya que conocer la función de estos distritos ayuda a los ciudadanos a entender cómo y por qué se eligen sus representantes y cómo se distribuye el poder político en el Perú.

El diseño de los distritos responde a criterios de población, territorio y la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los cargos legislativos, evitando la concentración del poder en pocas manos y promoviendo el pluralismo político.

La inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales de 2026 estuvo abierta hasta finales de marzo. / Foto: Registraduría Nacional- crédito VisualesIA

¿Cómo identifico si voto en un distrito único o múltiple?

En estas elecciones, cada elector recibirá una cédula de votación compuesta por cinco columnas independientes:

Presidente y vicepresidentes (distrito único) Senadores nacionales (distrito único) Senadores regionales (distrito múltiple) Diputados (distrito múltiple) Parlamento Andino (distrito único)

La ONPE recomienda leer cuidadosamente la cédula, que tendrá bloques diferenciados e indicará claramente qué autoridades se eligen por distrito único y cuáles por distrito múltiple. Así, podrás distinguir si tu voto cuenta para una elección nacional o para la representación específica de tu región.

Barrera electoral: ¿qué significa y cómo impacta?

La barrera electoral es el límite mínimo de votos que un partido o alianza debe alcanzar para que su representación se traduzca en escaños. En las elecciones congresales, solo los partidos que superen este umbral podrán acceder a curules. Este mecanismo busca evitar una fragmentación excesiva del Congreso y fortalecer la gobernabilidad.

Para acceder a la distribución de escaños en el Senado, las agrupaciones deben superar el 5% de votos válidos a nivel nacional y obtener al menos tres senadores electos, combinando los votos de los distritos único y múltiple.

Elecciones 2026

El domingo 12 de abril, más de 25 millones de peruanos elegirán, mediante una cédula de votación de cinco columnas, a la fórmula presidencial, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. La ONPE enfatiza que los votos se marcan con una cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo o la foto, y es posible elegir partidos distintos para cada columna, siempre que se respete la regla de una sola marca por sección.