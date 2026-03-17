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Día de San Patricio: la festividad que combina religión, emigración y cultura popular en todo el mundo

Cada 17 de marzo, el mundo entero se viste de verde para conmemorar el Día de San Patricio, una jornada que, aunque nació en Irlanda como homenaje a su santo patrón, ahora se extiende a ciudades de todos los continentes

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La conmemoración surgida en Irlanda
La conmemoración surgida en Irlanda ha traspasado fronteras y ahora involucra a cientos de ciudades donde tradiciones, desfiles y costumbres locales fusionan ritos religiosos con manifestaciones culturales, fortaleciendo la identidad de la diáspora irlandesa (National Geographic)

Desde su origen hace más de mil años en Irlanda, el Día de San Patricio ha evolucionado hasta convertirse en una celebración internacional marcada por la presencia de millones de personas en distintos países.

Aunque la festividad recuerda la figura de San Patricio y su papel en la difusión del cristianismo, la migración irlandesa expandió la fecha, transformándola en una ocasión multicultural donde el color verde, los desfiles y la cerveza unen a participantes de orígenes diversos bajo un mismo emblema identitario.

La tradición se remonta al siglo V, cuando San Patricio impulsó la cristianización de la isla y, según la leyenda, utilizó el trébol para explicar la Trinidad. Durante siglos, el 17 de marzo fue una fecha de recogimiento religioso y familiar en Irlanda. Sin embargo, la diáspora irlandesa, especialmente hacia Estados Unidos, impulsó la transformación del Día de San Patricio en un evento multitudinario y secular, con desfiles masivos, iluminaciones de monumentos y rituales como el teñido de verde del río Chicago, que hoy es una de las imágenes más reconocidas de la festividad.

Origen histórico y transformación de la festividad

El Día de San Patricio
El Día de San Patricio tiene sus raíces en la figura del misionero que difundió el cristianismo en Irlanda, una conmemoración religiosa que con el tiempo se transformó en fiesta global. (Missouri History Museum)

El Día de San Patricio conmemora a Maewyn Succat, conocido como San Patricio, quien nació en Britania a finales del siglo IV. Fue capturado y esclavizado en Irlanda durante su adolescencia, y tras su liberación y posterior ordenación sacerdotal, regresó a la isla para difundir el cristianismo. De acuerdo con la revista National Geographic, su muerte el 17 de marzo es el punto de partida de la festividad, que se consolidó como fecha religiosa oficial en Irlanda a comienzos del siglo XX.

La leyenda atribuye a San Patricio el uso del trébol de tres hojas para transmitir conceptos religiosos complejos, lo que convirtió a esta planta en un símbolo nacional irlandés. El color verde, asociado originalmente a motivos políticos y folclóricos, reemplazó con el tiempo al azul en la iconografía de la celebración, y actualmente domina tanto la vestimenta como la decoración en ciudades de todo el mundo.

El primer desfile registrado por el Día de San Patricio no tuvo lugar en Irlanda, sino en la ciudad estadounidense de San Agustín en 1601, organizado por migrantes irlandeses y un sacerdote de origen español-irlandés, según información recopilada por el portal educativo EF Education First. Este antecedente ilustra el papel fundamental de la diáspora en la internacionalización de la festividad.

Expansión internacional y pluralidad de costumbres

La migración irlandesa llevó el
La migración irlandesa llevó el Día de San Patricio a ciudades de todo el mundo, donde desfiles y celebraciones masivas transformaron la fecha en un evento global. (CEllen)

La migración irlandesa, particularmente a Estados Unidos, fue determinante para el carácter global del Día de San Patricio. En ciudades como Nueva York, el desfile anual reúne a más de dos millones de espectadores, convirtiéndose en el mayor evento de su tipo, según datos de Wikipedia. En Chicago, la costumbre de teñir el río principal de verde comenzó en 1961 y es actualmente uno de los rituales más emblemáticos de la jornada.

La festividad también se ha arraigado en América Latina y España. En Argentina, donde reside la quinta comunidad irlandesa más grande fuera de Irlanda, las celebraciones incluyen la participación de la Embajada de Irlanda y asociaciones de descendientes. En México, la conmemoración rinde homenaje al Batallón de San Patricio, un contingente de soldados irlandeses que luchó en el siglo XIX junto al ejército mexicano. En España, ciudades como Madrid y La Coruña organizan actividades culturales y desfiles que reflejan la integración de la tradición irlandesa en contextos locales.

La dimensión global de la festividad se expresa en cifras: solo en Dublín, el festival puede congregar a 675.000 asistentes en cinco días, mientras que el consumo mundial de la cerveza Guinness se triplica el 17 de marzo, alcanzando 13 millones de pintas frente a las 5,5 millones habituales, según EF Education First.

Símbolos, mitos y la persistencia de la identidad irlandesa

El color verde, el trébol
El color verde, el trébol y las leyendas del folclore irlandés se han convertido en los principales símbolos del Día de San Patricio. (Freepik)

El predominio del verde se ha consolidado como marca de la celebración. Vestirse con este color es casi obligatorio, y existe la broma de que quien no lo haga puede recibir un “pellizco”, una tradición inspirada en la creencia popular de que el verde vuelve invisible a los leprechauns, los duendes del folclore irlandés.

El trébol sigue siendo el emblema más representativo de la festividad. National Geographic señala que “según la leyenda, Patrick utilizó un trébol de tres hojas, o shamrock, como parte de sus enseñanzas”. Este símbolo, además de su significado religioso, se ha integrado en la cultura popular y en la decoración global de la fecha.

En Irlanda, la jornada combina actos religiosos y festivos, con misas, conciertos de música tradicional y degustaciones de platos típicos como el Irish stew. En Estados Unidos, la gastronomía incluye recetas creadas por inmigrantes como el corned beef con repollo. La música y la danza, junto con la iluminación de monumentos, completan el repertorio de actividades que refuerzan la identidad irlandesa y la contribución de sus migrantes a la cultura mundial.

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