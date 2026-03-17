Día de San Patricio: por qué se celebra hoy, 17 de marzo, y cuál es su origen

Los orígenes de la tradición conectan el pasado celta, la fe y el viaje de un joven británico marcado por la resiliencia y la esperanza.

Cada 17 de marzo, millones de personas en el mundo celebran el Día de San Patricio, una festividad de raíces católicas que se estableció como homenaje global a la herencia irlandesa. Marcada por desfiles, vestimenta verde y el consumo tradicional de cerveza, la fecha se conmemora cada año en honor a al reconocido como santo patrono de Irlanda. Esta jornada recuerda la muerte de San Patricio, figura destacada en la evangelización de la isla durante el siglo V.

De acuerdo con la Iglesia católica y fuentes históricas citadas por ACI Prensa, el evento evolucionó de una solemnidad religiosa a una celebración internacional de la cultura celta, especialmente a partir de la diáspora irlandesa y su asentamiento en Estados Unidos y otras regiones.

El Día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo en homenaje al santo patrono de Irlanda y su legado religioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el Día de San Patricio se celebra el 17 de marzo

La elección del 17 de marzo como fecha central corresponde al día de la muerte de San Patricio, ocurrida en el año 461, según registros históricos de la agencia informativa católica Agencia Cristiana de Informaciones y la referencia enciclopédica internacional Enciclopedia Británica. En sus inicios, la jornada consistía en servicios religiosos y reuniones familiares en Irlanda; sin embargo, desde el siglo XVIII, la festividad fue adoptando un perfil más secular.

Con la gran migración irlandesa a América del Norte, el Día de San Patricio se popularizó en ciudades como Boston y Nueva York, donde los primeros desfiles datan de 1737 y 1762 respectivamente. Estos eventos, documentados por el historiador T.F. O’Rahilly y otras fuentes académicas, consolidaron la fecha como símbolo de unidad entre la comunidad irlandesa de la diáspora. El color verde, la música tradicional y los desfiles se integraron progresivamente a las celebraciones, extendiéndose después a otros países con presencia irlandesa relevante.

El río Chicago teñido de verde como parte de las festividades anuales del Día de San Patricio en Chicago (AP foto/Erin Hooley)

Quién fue el santo que da origen a la festividad

San Patricio, cuyo nombre original fue Maewyn Succat, nació en Britania alrededor de 386. De acuerdo con National Geographic y el académico Thomas Cahill, a los 16 años fue capturado y llevado a Irlanda como esclavo, experiencia que marcó el rumbo de su vida. Durante seis años, trabajó como pastor en aislamiento, periodo durante el cual adoptó la fe cristiana y aprendió el idioma y las costumbres locales.

Después de escapar y regresar con su familia, Patricio estudió religión en las Galias (actual Francia) y fue ordenado sacerdote por el obispo San Germán de Auxerre. Una visión lo inspiró a volver a Irlanda para predicar el catolicismo, tarea que enfrentó oposición por parte de los druidas y las estructuras paganas locales. No obstante, logró avanzar con su labor misionera y fue designado obispo de la isla. Se le atribuye la fundación de iglesias y escuelas, así como la reforma de leyes civiles desde principios cristianos.

San Patricio, nacido como Maewyn Succat, fue capturado y llevado como esclavo a Irlanda, lo que marcó su vocación religiosa (Wikipedia)

Qué se le pide a San Patricio

San Patricio es invocado principalmente como protector contra el mal y guía espiritual. En la tradición católica, una oración conocida como “Oración de San Patricio” le pide protección divina y fortaleza ante las adversidades. Según la agencia informativa católica Agencia Cristiana de Informaciones, existe una novena dedicada al santo, compuesta por nueve días consecutivos de rezos para solicitar asistencia y amparo.

Esta oración, transmitida a lo largo de los siglos en la liturgia irlandesa y adoptada en comunidades católicas de todo el mundo, invoca a la Trinidad y ruega protección ante peligros físicos y espirituales. Para muchos fieles, San Patricio es un intercesor eficaz, al que se recurre para pedir valentía, fe y resguardo en momentos difíciles.

Los desfiles y encuentros sociales, con música y vestimenta típica, son elementos centrales en las celebraciones de San Patricio en todo el mundo (Guiness)

Cómo se celebra el Día de San Patricio

Las celebraciones actuales del Día de San Patricio incluyen desfiles, música, danzas tradicionales y reuniones en las que predomina el color verde. De acuerdo con The Irish Times, Dublín alberga uno de los desfiles más grandes, con carrozas, bandas musicales y espectáculos que atraen tanto a residentes como a turistas.

En Estados Unidos, ciudades como Nueva York y Chicago se distinguen por sus celebraciones multitudinarias, donde las comunidades irlandesas mantienen viva la tradición. Chicago, por ejemplo, tiñe de verde el río principal como parte de la festividad, mientras que en Nueva York la conmemoración se concentra frente a la catedral de San Patricio, lugar icónico para los inmigrantes irlandeses desde el siglo XIX.

En otras partes del mundo, como Argentina, el Día de San Patricio ganó relevancia en las últimas décadas. En Buenos Aires, la Plaza San Martín se convierte en escenario de desfiles impulsados por la Asociación Argentino-Irlandesa, con gaiteros, banderas y vestimenta típica. Bares y pubs temáticos ofrecen platos tradicionales y cerveza, en una versión local adaptada de las costumbres irlandesas.

Por qué el color verde está asociado a esta celebración

El color verde es uno de los elementos más llamativos del Día de San Patricio. Su asociación con la festividad se remonta a la tradición de utilizar el trébol, símbolo nacional irlandés, durante la evangelización de la isla por San Patricio. Con el tiempo, el verde fue adoptado como color nacional de Irlanda y, posteriormente, emblema de la celebración.

Durante la rebelión irlandesa de 1798, el uso del verde en uniformes y banderas afianzó su vínculo con la identidad nacional. Actualmente, la ropa, decoraciones y hasta la cerveza pueden teñirse de verde el 17 de marzo. Según Británica, ese color representa esperanza, primavera y conexión con la naturaleza, valores centrales de la cultura celta.

El color verde se asocia con San Patricio por el uso del trébol, símbolo nacional irlandés adoptado durante la evangelización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué simboliza el trébol en el día de San Patricio

El trébol ocupa un lugar clave en la iconografía del Día de San Patricio. Según National Geographic y Británica, en la tradición, el santo empleó la planta de tres hojas para ilustrar el concepto de la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo— a los habitantes paganos de Irlanda.

Con los años, el trébol se transformó en emblema nacional y en símbolo de la festividad. Su presencia en vestimenta, banderas y decoraciones durante el Día de San Patricio representa la fe cristiana y el orgullo de la herencia irlandesa. El trébol es identificado internacionalmente como un símbolo de buena fortuna y prosperidad.