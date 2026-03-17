Perú

César Hinostroza envía mensaje a Tomás Gálvez en audiencia judicial: “Que haga respetar sus fueros”

Exjuez supremo exige al fiscal de la Nación interino que archive una investigación en su contra porque el Congreso no levantó el antejuicio

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César Hinostroza y Tomás Gálvez
César Hinostroza y Tomás Gálvez han sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: composición/captura Justicia TV/Fiscalía de la Nación

El destituido exjuez supremo César Hinostroza envió un mensaje al fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez durante una audiencia judicial que se llevó a cabo en horas de la mañana de este martes 17 de marzo.

Se trata de una audiencia de tutela de derechos planteada por Hinostroza para que el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley anule la disposición con la que Gálvez se apartó de la investigación contra el exjuez supremo y derivó la carpeta al despacho del fiscal supremo Luis Arce Córdova.

César Hinostroza afirma que Tomás Gálvez no tuvo que haberse excusado ni derivar la investigación a otro fiscal supremo. Sino, dice, tuvo que devolver la denuncia constitucional al Congreso o, en todo caso, archivar la investigación porque el Parlamento no levantó la prerrogativa del antejuicio dentro del plazo de 5 años desde que fue destituido.

“(Se debe) declarar fundada la tutela de derechos y disponer como medida correctiva que el fiscal de la Nación devuelva la denuncia constitucional al Congreso para que cumpla con su obligación constitucional a pesar de que hayan vencido los 5 años. (...) Y si el Congreso se le devuelve o no recibe, el fiscal de la Nación no tiene ningún problema: dicta una disposición de no ha lugar a la formalización de la investigación preparatoria y se acabó el tema”, dijo.

Hinostroza agregó: “Le invoco al señor fiscal de la Nación públicamente que haga respetar sus fueros, que devuelva esta denuncia constitucional y todas las que haya tenido al Congreso para que cumpla con su obligación”.

En los segundos finales de su intervención, el prófugo exjuez supremo volvió a amenazar a las autoridades peruanas: “Esto está siendo denunciado a los tribunales internacionales. Después que no se queje el Estado peruano de que otros países están ‘protegiendo’ a Hinostroza. Aquí está la prueba palpable de la violación a mis derechos humanos”.

Luis Arce Córdova entra

Otro dato que se lanzó en la audiencia judicial es que Luis Arce Córdova deberá decidir si aprueba la formalización de la investigación preparatoria contra César Hinostroza respecto de una carpeta fiscal. Ello pese a que ambos han sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Luis Arce Córdova registra escuchas
Luis Arce Córdova registra escuchas telefónicas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza. Foto: La República

Justamente, Tomás Gálvez se excusó se decidir en la carpeta fiscal de César Hinostroza porque ambos han sido vinculados a la presunta organización criminal que se infiltró en el sistema de justicia. Para la defensa del exjuez supremo, la inhibición del fiscal de la Nación interino fue ilegal e inconstitucional.

Arce Córdova e Hinostroza Pariachi están implicados en al menos dos presuntos hechos delictivos, según la Fiscalía. El fiscal supremo incluso fue denuncia constitucionalmente ante el Congreso por presuntamente haber ayudado a César Hinostroza para que este último ofreciera al fiscal provincial Agustín López Cruz interceder ante el CNM para que ascendiera a fiscal superior.

Luis Arce también fue denunciado por presuntamente haber ayudado a Hinostroza en un expediente de su interés en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto en el tiempo que el fiscal supremo se desempeñaba como magistrado del tribunal electoral.

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