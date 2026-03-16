Un colegio nacional no cambia nunca

Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

El día de hoy, lunes 16 de marzo, más de seis millones de estudiantes retornan a clases en los más de 55 000 locales educativos públicos de todo el país. Al respecto, resulta interesante hacer el paralelo de la actualidad con lo narrado en la novela El principio del mundo, de Jeremías Gamboa ambientada hace 40 años, en 1986. En ella, Manuel Flores Amaro iniciaba su primer año de secundaria en una escuela pública de Lima. En una conversación con su amigo Sabino Zárate, ambos rememoran cómo era la educación en ese tiempo. A continuación, algunas frases dolorosamente vigentes.

“El año escolar no siempre empezaba a tiempo y no siempre con maestro. Muchas veces los noticieros mostraban locales que no estaba listos para las clases, baños insalubres, infectos, los muros o techos caídos, la falta de implementos y de personal docente.”

“Los cursos eran intermitentes. A veces se detenían a mitad de años; a veces recién empezaban a mitad de año. A veces una asignatura cambiaba de profesor. A veces un profesor llegaba a clases y daba una estupenda lección sobre su materia, pero luego no volvía nunca más al salón vacío.”

“…profesores que miraban sus papeles como si estuvieran plagiando un examen y tenían la mirada vacía y llena de angustia como de quien en el fondo no quisiera estar allí (…), profesores indiferentes a la falta de atención de sus estudiantes (…) Profesores que ocultaban bostezos de mala noche (…) y a los que en cierto momento mirábamos sin respeto, dudando de si en verdad alguna vez habían ido a estudiar a una universidad…”

Después de cuatro décadas —y pese a los profundos cambios y progresos vividos en el país— cabría esperar que estos recuerdos formen parte del pasado. Sin embargo, al repasar la novela de Gamboa, uno encuentra relatos que suenan sorprendentemente actuales.

Si bien la educación pública en el Perú ha registrado avances importantes —el acceso a la educación básica se ha casi universalizado y se han implementado reformas relevantes como la Carrera Pública Magisterial—, las brechas de aprendizaje siguen siendo profundas y persistentes. En regiones como Loreto, por ejemplo, apenas 3 de cada 100 estudiantes de sexto de primaria logran los aprendizajes esperados para su edad. Estas brechas se explican principalmente por tres factores: la capacidad y calidad docente; la infraestructura deficiente, incluida la brecha digital; y las limitaciones en la gestión educativa.

Ante esta realidad, y como señala el último informe de Videnza Instituto, “el Perú necesita decisiones sostenidas, basadas en evidencia, que viabilicen una política educativa coherente, con metas claras, financiamiento realista y ejecución territorial efectiva”.

En palabras de Sabino Zárate, “un colegio nacional no cambia nunca”. Eso sí que es algo que debemos cambiar.