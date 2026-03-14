Perú

Congreso aprueba interpelar al ministro Aldo Prieto el jueves 19 de marzo: ¿qué preguntas responderá el titular del MTC?

El pliego interpelatorio consta de 22 preguntas centradas en el futuro de la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. Ministro deberá rendir cuentas ante el Pleno a partir de las 15:00 horas

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Ministro de Transportes deberá comparecer
Ministro de Transportes deberá comparecer ante el pleno del Congreso este jueves 19 de marzo. | MTC

El Congreso de la República aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreto, quien deberá presentarse ante el Pleno el próximo jueves 19 de marzo para responder un extenso pliego de preguntas sobre la gestión de proyectos clave de infraestructura. La moción obtuvo 33 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones.

La sesión tendrá lugar a las 15:00 horas y se centrará en las explicaciones que el titular del MTC deberá ofrecer acerca de decisiones recientes respecto al viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y, especialmente, la Nueva Carretera Central. Esta última es considerada la mayor obra vial en la historia moderna del país y figura como prioridad en la agenda de conectividad nacional.

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¿Qué preguntas responderá el titular del MTC?

  1. ¿Podría precisar cuáles fueron los criterios técnicos para este “sabotaje presupuestal” al megaproyecto de la Nueva Carretera Central, debido a que ustedes conocían que el monto final aprobado solo alcanzaría para concluir el Estudio Definitivo de Ingeniería, pero no para iniciar la obra?
  2. ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos que justificaron la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al proyecto de la Nueva Carretera Central?
  3. ¿Qué evaluación de riesgos (legal, económico, social y contractual) se realizó previamente antes de adoptar dicha decisión?
  4. ¿Cómo garantizará el MTC la continuidad del proyecto de la Nueva Carretera Central, incluyendo cronograma de ejecución, financiamiento, hitos técnicos y cumplimiento de obligaciones contractuales vigentes?
  5. ¿Qué acciones específicas se han adoptado para mitigar impactos negativos derivados de la salida de la empresa de asistencia técnica?
  6. ¿Por qué el MTC no informó previamente a los gobiernos regionales, gobiernos locales y actores vinculados al proyecto sobre los riesgos y decisiones que afectarían su continuidad?
  7. ¿Qué mecanismos de transparencia activa, rendición de cuentas y participación ciudadana se han implementado para garantizar el acceso oportuno a la información del proyecto?
  8. ¿Se ha iniciado algún procedimiento administrativo, investigación interna o acción de control respecto de la actuación de funcionarios del MTC y/o Provías Nacional vinculados tanto a la suscripción del contrato como a la resolución de esta? De ser el caso, ¿qué medidas disciplinarias, correctivas o preventivas se han adoptado ante posibles vulneraciones a la debida diligencia en la gestión contractual?
  9. ¿Cuáles son esas cláusulas anticorrupción que ha señalado la directora de Provías y que han sido utilizadas para resolver estos contratos? ¿Podría leer el extremo o artículo de esas cláusulas que indiquen que los hechos de corrupción ocurridos en otras latitudes permiten rescindir un contrato en el país?
  10. ¿Usted garantiza que EGIS no llevará al Estado peruano a un proceso de arbitraje internacional?
  11. ¿Existe un plan técnico alternativo para reemplazar a la empresa de asistencia desvinculada? En ese sentido, ¿cuál es el cronograma para la selección de una nueva asistencia técnica y qué mecanismos garantizarán la idoneidad, transparencia y estándares anticorrupción en la contratación del reemplazo?
Ministro descartó reunirse con bancadas
Ministro descartó reunirse con bancadas parlamentarias previo a su interpelación. | Fotocomposición: Infobae Perú
  1. ¿Por qué no se coordinó antes con el Gobierno Francés la resolución del contrato con la empresa EGIS? ¿Cuáles son o fueron las respuestas del Gobierno Francés en el marco del contrato G2G?
  2. ¿Hubo o hay presión de empresas o capitales chinos que hayan motivado la resolución del contrato con la PMO Vías? ¿Es una práctica normal que la jefa de Provías traslade solicitudes de empresas perdedoras en los procesos para conocer las razones de su descalificación?
  3. ¿Cuáles han sido los criterios técnicos y a solicitud de quién para que PROVIAS NACIONAL haya autorizado de manera excepcional el tránsito de vehículos con peso bruto de hasta 101 toneladas, considerando la situación crítica estructural de los puentes y pontones a lo largo de la carretera central? ¿Existe algún interés de agravar la situación crítica de la carretera central, con la finalidad la modalidad de contratación para la ejecución de este megaproyecto?
  4. ¿Desde su Despacho existe alguna concertación de ideas, planes y estrategias con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un traslado total o parcial de la modalidad de ejecución de la obra de la nueva Carretera Central?
  5. ¿Su cartera ha realizado un estudio sobre la viabilidad e idoneidad de la ejecución por tramos de la Carretera Central a través de la modalidad de Asociación Público Privada? ¿Es consciente de las debilidades que presenta la modalidad de APP frente a un proyecto de alta especialización como la nueva Carretera Central?
  6. ¿Quién pagará a esos proveedores? ¿Estas empresas pueden demandar al Estado peruano? ¿Tienen un plan de contingencia para evitar más pérdidas económicas innecesarias a raíz de la resolución del contrato con PMO Vías?
  7. ¿Podría detallar técnicamente qué porcentaje del incremento de S/ 800 millones a más de S/ 2,000 millones corresponde estrictamente a la inflación de materiales y qué porcentaje es atribuible a penalidades o deficiencias en la gestión de los contratos previos? Asimismo, ante el hallazgo de la Contraloría sobre este incremento exponencial, ¿qué unidades orgánicas del MTC o de Provías Nacional han sido identificadas como responsables de no haber mitigado este riesgo financiero oportunamente?
  8. ¿Garantiza usted que no habrá una nueva suspensión de plazos debido a la falta de liberación de interferencias o terrenos?
  9. ¿Qué acciones de ‘fast-track’ o turnos dobles de trabajo se están exigiendo contractualmente al consorcio para evitar que la obra se extienda hasta 2029?
  10. ¿Cuánto le está costando adicionalmente al Estado el mantenimiento y la gestión del tráfico en los puentes modulares temporales?
  11. ¿Tienen los puentes modulares actuales la capacidad técnica para soportar el flujo proyectado de pasajeros y carga pesada hasta finales de 2028 sin colapsar la principal vía de acceso al primer terminal aéreo del país?

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