Examen de admisión UNSA Arequipa: link para ver los resultados del Ordinario II Fase 2026

La Universidad Nacional de San Agustín publicó los resultados oficiales del Examen de Admisión Ordinario 2026-II con un récord de postulantes. (Andina)

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa publicó los resultados del Examen de Admisión Ordinario 2026-II, un proceso que registró la mayor convocatoria de postulantes en la historia de la institución, según informó La República.

Más de diecisiete mil jóvenes participaron en la evaluación que se realizó el domingo 15 de marzo, compitiendo por una de las dos mil cuatrocientas cincuenta vacantes disponibles. El enlace oficial para consultar la lista de ingresantes se encuentra en la página web de la universidad: www.unsa.edu.pe.

De acuerdo con el reporte, 17.277 postulantes acudieron a la cita en las instalaciones de la UNSA, cifra que supera ampliamente los procesos previos y refleja la creciente demanda por acceder a la educación superior pública en el sur del país. La convocatoria atrajo aspirantes no solo de Arequipa, sino también de Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Ayacucho e incluso de Lima, demostrando el alcance regional de la universidad.

Más de 17 mil jóvenes de Arequipa, Lima y otras regiones compitieron por 2.450 vacantes en la UNSA en el proceso de admisión 2026-II.

La UNSA amplió su oferta de vacantes de 1.403 a 2.450 para este proceso, en un intento por brindar más oportunidades y responder al interés masivo por carreras que figuran entre las más solicitadas. Las áreas de Medicina, Educación, Psicología, Derecho e Ingeniería concentraron el mayor número de inscripciones, posicionándose como polos de atracción para los estudiantes.

El proceso de evaluación

La organización del examen se realizó en dos turnos diferenciados. Por la mañana, los postulantes de las áreas de Biomédicas y Sociales rindieron la prueba, mientras que el área de Ingenierías tuvo su propio horario y ubicación. La logística incluyó el ingreso por puertas específicas: quienes optaron por Biomédicas accedieron por la puerta N.° 1 del área de Sociales, en la calle Virgen del Pilar, y los aspirantes a Sociales ingresaron al área de Ingenierías por la avenida Independencia y la calle Paucarpata.

Al finalizar la jornada, la UNSA publicó los resultados oficiales en sus canales habituales, permitiendo que cada postulante verificara su puntaje y el estado de su postulación. El acceso a la lista completa de ingresantes se habilitó en el portal institucional, reforzando la transparencia del proceso.

La UNSA ofreció 1,129 vacantes en 59 carreras profesionales para este proceso de admisión.

Oferta académica: carreras y áreas profesionales

La Universidad Nacional de San Agustín dispone de una amplia oferta académica organizada en tres grandes áreas: Ingenierías, Sociales y Biomédicas. En el área de Ingenierías figuran programas como Ingeniería Sanitaria, Mecánica, Industrial, Ambiental, de Materiales, de Industrias Alimentarias, Química, Metalúrgica, Civil, de Minas, Geológica, Geofísica, Electrónica, Telecomunicaciones, Eléctrica, Ciencia de la Computación, Sistemas, además de Arquitectura, Química, Matemáticas y Física.

En el campo de las Ciencias Sociales, la universidad ofrece opciones como Ciencias de la Comunicación, Relaciones Industriales, Psicología, Literatura y Lingüística, Filosofía, Artes, Economía, Derecho, Turismo y Hotelería, Antropología, Trabajo Social, Sociología, Historia, Educación, Finanzas, Contabilidad, Gestión, Banca y Seguros, Marketing y Administración.

El área de Biomédicas abarca programas como Agronomía, Ingeniería Pesquera, Ciencias de la Nutrición, Biología, Medicina y Enfermería, diseñados para responder a las necesidades profesionales del sur peruano. La diversidad de carreras y el número de vacantes disponibles consolidan la posición de la UNSA como referente en la educación superior.

Agentes de seguridad verifican la identidad de los postulantes, garantizando la transparencia y legalidad en el proceso de admisión.

La UNSA implementó estrictos requisitos de ingreso para el examen: sólo se permitió la entrada a quienes presentaron su DNI, carnet de postulante, lápiz, borrador de color y cabello recogido en caso de corresponder. La omisión de cualquiera de estos elementos implicó la imposibilidad de ingresar a la evaluación.

Durante el proceso, el rector de la UNSA emitió un mensaje de advertencia. Alertó sobre la presencia de personas ajenas a la institución que ofrecían ingreso a cambio de dinero y afirmó: “La única manera de ingresar a la universidad es a través del examen de admisión. No hay forma de acceder por ofertas externas o mediante pagos”, según declaraciones recogidas por La República. La universidad formalizó denuncias ante la policía para enfrentar estos intentos de estafa, instando a los postulantes y sus familias a desconfiar de cualquier propuesta irregular.

Trayectoria histórica

Fundada en 1828, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se mantiene como una de las casas de estudios superiores más antiguas y prestigiosas de Perú. Su labor se caracteriza por la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo regional y nacional, así como por el impulso de la investigación y la extensión universitaria.

La institución sostiene su compromiso con la excelencia académica y la ampliación de oportunidades educativas, reflejado en la ampliación de vacantes y la diversidad de carreras ofertadas. La UNSA mantiene su rol como referente de calidad y acceso en el sur peruano, abriendo sus puertas a una nueva generación de estudiantes.