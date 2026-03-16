El abrazo de Nicola Porcella a Aldo de Nigris tras perder su pelea en el Ring Royale

El peruano no logró vencer al mexicano en la pelea que fue promocionada por todo lo alto. Sin embargo, dejaron la rivalidad atrás al finalizar el evento | TikTok

El desenlace de la esperada pelea en Monterrey sorprendió a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión en redes sociales. Tras recibir un nocaut de Aldo de Nigris, Nicola Porcella se levantó, se limpió el rostro y buscó a su rival para ofrecerle un abrazo. Este gesto, que marcó el final de una rivalidad que se gestó en la televisión y se trasladó al ring, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Nicola Porcella no logró imponerse ante Aldo de Nigris en el combate que se promocionó durante semanas y que atrajo la atención tanto de fanáticos del boxeo como de seguidores de ambos personajes. El evento se realizó en la Arena Monterrey, donde el público manifestó su apoyo al mexicano, ovacionando sus movimientos y abucheando cada intento ofensivo del peruano.

Nicola Porcella pierde por nocaut en su debut en el boxeo de celebridades. Captura: TikTok @zugeyfranco.

La pelea tuvo un ambiente cargado por la historia previa de ambos. Porcella y De Nigris coincidieron en “La Casa de los Famosos México”, donde surgieron diferencias que posteriormente se intensificaron en la antesala del Ring Royale. Durante el careo previo, la tensión se elevó cuando Porcella intentó besar a De Nigris en tono de burla, situación que derivó en empujones y la intervención del personal de seguridad.

El enfrentamiento sobre el cuadrilátero fue breve pero intenso. De Nigris conectó un derechazo en el segundo asalto que llevó a Porcella al suelo y obligó a detener la pelea. Tras recibir atención médica, el peruano se puso de pie y se acercó a su contrincante. En ese momento, la hostilidad quedó a un lado y ambos se fundieron en un abrazo que no pasó desapercibido para los presentes.

El gesto que se volvió viral y marcó el final de la rivalidad

El contacto entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris fue más allá del protocolo habitual en este tipo de enfrentamientos. Después de abrazarse, De Nigris se arrodilló en la lona, gesto que Porcella imitó de inmediato. Ambos intercambiaron palabras al oído, sellando el final de la disputa que los había enfrentado en el reality y durante la promoción del combate.

Nicola Porcella abraza a Aldo de Nigris en un gesto de deportividad tras perder su combate en el evento Ring Royale. (Ring Royale)

Las imágenes de este momento circularon rápidamente en redes sociales. Usuarios de diferentes países compartieron el video del abrazo, destacando el valor de la deportividad y el respeto mutuo. El contenido alcanzó miles de visualizaciones en plataformas como Instagram y X, donde la conversación se enfocó en el mensaje de reconciliación que transmitieron los protagonistas.

El ambiente en la Arena Monterrey cambió tras el gesto. Los asistentes, que antes se dividieron entre aplausos y abucheos, reconocieron la actitud de ambos deportistas. El impacto mediático del abrazo superó al propio resultado deportivo, desplazando otros temas del evento y generando reacciones que se mantuvieron durante las horas posteriores.

Nicola Porcella abraza a Aldo de Nigris en un gesto de deportividad tras perder su pelea en el Ring Royale. (Ring Royale)

La pelea había generado expectativa no solo por el espectáculo, sino por la historia conjunta de los contendientes. Porcella, con 38 años, enfrentó a un De Nigris de 26, ambos con una preparación física similar y una rivalidad alimentada por episodios televisivos. La diferencia de edades y el antecedente de su paso por la televisión mexicana añadieron matices al combate, que terminó con un desenlace poco habitual en el boxeo de celebridades.

El gesto final de ambos competidores puso fin a la rivalidad y abrió espacio para otras conversaciones, más allá del resultado en el ring. El abrazo y la actitud de ambos se instalaron como el principal legado de la noche, dejando atrás las diferencias y mostrando una faceta distinta de la competencia.