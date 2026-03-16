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Nicola Porcella cae por nocaut en el segundo round ante Aldo De Nigris

El influencer peruano fue noqueado por Aldo De Nigris en el segundo round durante el evento de boxeo de celebridades Ring Royale en México

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Nicola Porcella debutó en el boxeo de influencers en una cartelera que también incluyó peleas como Alfredo Adame vs. Carlos Trejo.

La noche del espectáculo deportivo y del entretenimiento digital dejó una escena que rápidamente dio la vuelta a las redes sociales. El influencer y figura televisiva peruana Nicola Porcella protagonizó uno de los momentos más comentados del evento de boxeo de celebridades Ring Royale Fights, tras ser noqueado en el segundo round por el mexicano Aldo De Nigris en una pelea que había generado gran expectativa entre fanáticos del entretenimiento y seguidores de ambos creadores de contenido.

El combate se desarrolló en México como parte de una velada que reunió a diversas figuras mediáticas en el ring, en un formato que mezcla boxeo, espectáculo y cultura influencer. Desde días previos al enfrentamiento, la pelea entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris ya despertaba interés debido a los cruces mediáticos, los entrenamientos intensivos y el ambiente competitivo que ambos habían mostrado durante la promoción del evento.

La expectativa se reflejó también en la ceremonia de pesaje y en el primer careo entre los dos participantes, un momento que no estuvo exento de tensión. Durante ese encuentro previo, el exchico reality y Aldo De Nigris se empujaron, elevando el ambiente previo a la pelea y anticipando que el combate sería intenso. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de subir al ring, ambos optaron por mostrar respeto por el deporte y por la organización del evento.

Nicola Porcella pierde por nocaut
Nicola Porcella pierde por nocaut en su debut en el boxeo de celebridades. Captura: TikTok @zugeyfranco.

Antes de que iniciara la pelea, el peruano hizo su ingreso al ring con una mezcla musical que llamó la atención del público. La presentación incluyó fragmentos de “Contigo Perú”, un tema simbólico para muchos peruanos, combinado con la icónica entrada de The Undertaker y con la música del mariachi de la película protagonizada por Antonio Banderas. El ingreso buscaba transmitir energía y conectar con el público latino que seguía el evento.

En ese contexto, Nicola Porcella también aprovechó para expresar su respeto hacia quienes practican el boxeo profesional y hacia el público que seguía la velada. Consciente de que se trataba de un espectáculo de alto impacto mediático, el influencer dejó claro cuál era su postura antes del combate.

Vamos a pelear para ganar y mi respeto a todos los que están acá en Ring Royale”, manifestó el peruano, mostrando una actitud competitiva pero también reconociendo el esfuerzo que implica subirse al cuadrilátero.

El combate comenzó con un primer round intenso, en el que Aldo De Nigris mostró una ofensiva más marcada desde los primeros segundos. El mexicano lanzó varios golpes que lograron impactar al peruano, quien intentaba mantener la guardia y resistir la presión inicial.

Nicola Porcella pierde por nocaut
Nicola Porcella pierde por nocaut en su debut en el boxeo de celebridades. Captura: TikTok @zugeyfranco.

Durante esos primeros minutos, el rival de Porcella se mostró más activo en el intercambio de golpes. Aldo De Nigris lanzó más ataques, castigando con insistencia mientras Nicola Porcella buscaba encontrar espacios para responder. El peruano intentó conectar algunos golpes, aunque su ofensiva fue más limitada frente al ritmo que imponía el mexicano.

Pese a esa presión, el primer asalto terminó con el influencer peruano todavía en pie, lo que generó expectativa sobre cómo se desarrollaría el siguiente round.

El segundo round arrancó con un cambio de actitud por parte de Nicola Porcella, quien salió con mayor intensidad y tratando de acortar distancias. Sin embargo, el momento decisivo del combate llegó rápidamente cuando Aldo De Nigris conectó un potente golpe de derecha, un “bombazo” que impactó con fuerza y envió al peruano directamente a la lona.

La caída fue inmediata. Nicola Porcella se fue al piso, y tras evaluar la situación, la árbitra decidió detener la pelea al considerar que el golpe había dejado al competidor sin condiciones de continuar. Con esa decisión, el combate terminó oficialmente por nocaut en el segundo asalto.

La escena generó una inmediata reacción del público presente y de los espectadores que seguían la transmisión del evento, ya que se trataba de una de las peleas más esperadas de la noche.

Nicola Porcella pierde por nocaut
Nicola Porcella pierde por nocaut en su debut en el boxeo de celebridades. Captura: TikTok @zugeyfranco.

El enfrentamiento formaba parte de una cartelera más amplia del Ring Royale, que incluía otros combates protagonizados por figuras conocidas del entretenimiento digital y del espectáculo en México. Entre las peleas destacadas figuraban el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como el combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, que también generaron gran expectativa en redes sociales.

En cuanto a los resultados generales del evento, se confirmó que Bull Terrie venció a Abelito, mientras que el enfrentamiento entre ‘El Toro’ Chuy Almada y Alberto El Patrón terminó sin resultado, luego de que el luchador diera la espalda a su rival en el ring. Sin embargo, la situación no fue considerada por los jueces como una acción que definiera oficialmente al ganador.

Nicola Porcella pierde por nocaut
Nicola Porcella pierde por nocaut en su debut en el boxeo de celebridades. Captura: TikTok @zugeyfranco.

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