⁠¿A qué hora es la pelea de Nicola Porcella vs Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026?

La Arena Monterrey se prepara para recibir esta noche a algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento y el deporte, en la nueva edición del Ring Royale 2026. La función, organizada por Poncho De Nigris, convoca a celebridades como Nicola Porcella, Aldo De Nigris, Karely Ruiz, Marcela Mistral, Abelito, Bull Terrier, El Patrón y Chuy Almada. La propuesta combina combates de boxeo de exhibición con segmentos musicales y actividades de entretenimiento, en un formato que busca atraer tanto a seguidores del deporte como a fanáticos de la televisión y las redes sociales.

Nicola Porcella y Aldo De Nigris encabezan la cartelera de la jornada, en un enfrentamiento que ha despertado el interés de la audiencia nacional e internacional. El evento fue diseñado para reunir a personalidades con amplia presencia mediática, quienes se prepararon en las últimas semanas para subir al cuadrilátero bajo reglas profesionales de boxeo, aunque en un ambiente enfocado en el espectáculo y la convivencia entre celebridades.

La expectativa por el combate se incrementó luego de la rivalidad que ambos construyeron en sus participaciones televisivas y en redes sociales, sumando miles de seguidores atentos a cada anuncio y declaración.

La organización ha dispuesto la Arena Monterrey como sede para este evento, un recinto con capacidad para miles de personas. La afluencia de público y la cobertura en plataformas digitales proyectan un alcance que supera los límites geográficos, permitiendo que la función sea seguida desde distintos puntos del país y de la región.

Nicola Porcella vs. Aldo De Nigris EN VIVO en el Ring Royale 2026 HOY vía YouTube, Twich y TikTok

¿A qué hora inicia la función y cómo se desarrolla la cartelera?

La función de Ring Royale 2026 está anunciada para arrancar a las 18:00 horas en la Arena Monterrey. Aunque existe gran expectativa por conocer el horario puntual del combate entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris, la producción no ha hecho pública una agenda con la secuencia exacta de las peleas.

No hay información oficial sobre la hora en que ambos protagonistas subirán al ring, por lo que se recomienda seguir la transmisión desde el inicio para no perderse el enfrentamiento central ni las actividades previas y posteriores que conforman la experiencia del evento.

El formato de la noche distribuirá los combates entre celebridades a lo largo de varias horas, intercalando las peleas con intervenciones musicales y segmentos de entretenimiento.

Poncho de Nigris impulsa Ring Royale, que busca superar producciones internacionales como La Velada del Año y Supernova Strikers (IG)

¿Dónde ver la pelea y el resto del evento?

El acceso al Ring Royale 2026 no se limita a los asistentes de la Arena Monterrey. La transmisión será gratuita y estará disponible en los canales oficiales de YouTube, Twitch y TikTok del evento, permitiendo que la audiencia conecte desde cualquier lugar con acceso a internet. Durante la jornada, las cuentas oficiales de la producción compartirán los enlaces directos y las actualizaciones sobre la cartelera en tiempo real, facilitando que el público siga cada combate, presentación musical y momento destacado.

La pelea entre Nicola Porcella y Aldo De Nigris representa uno de los puntos más altos de la cartelera, generando conversaciones y debates en redes sociales desde el anuncio inicial del evento. El formato digital asegura la participación de miles de usuarios que podrán interactuar, comentar y compartir impresiones en vivo, reforzando el carácter mediático de la experiencia.