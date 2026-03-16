Tragedia en Ayacucho: heridos fueron trasladados a hospitales de Lima tras la muerte de Napoleón Becerra

Heridos en accidente de Napoleón Becerra son trasladados a Lima para atención médica urgente | Minsa

El Ministerio de Salud dispuso el traslado aéreo de los heridos en el accidente que acabó con la vida del candidato presidencial Napoleón Becerra, registrado en la provincia de Huaytará, Huancavelica. Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con apoyo del Ejército del Perú, se desplazó a la zona para evacuar a los afectados y garantizar su atención médica en la capital.

Según el reporte de las autoridades sanitarias, dos de los pacientes serán llevados al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, mientras que otros dos serán derivados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Ambos establecimientos cuentan con equipos especializados para recibir a los heridos y brindarles la atención requerida, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

Traslado aéreo de heridos en accidente de Napoleón Becerra: pacientes llegan a hospitales de Lima| Minsa

La intervención se ejecuta de manera inmediata por disposición del ministro de Salud, con el objetivo de priorizar la vida y la atención rápida de los pacientes afectados por el siniestro. El operativo contó con recursos logísticos y personal médico especializado para asegurar que los traslados se realizaran de forma segura y oportuna.

¿Cómo sucedió el accidente?

El accidente que provocó la muerte de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ocurrió la mañana del domingo 15 de marzo en la vía Los Libertadores, a la altura del kilómetro 183, en la zona de Rumichaca, distrito de Pilpichaca. Becerra y su comitiva viajaban desde Lima con destino a Ayacucho para cumplir actividades de campaña, cuando el vehículo en el que se desplazaban se despistó y volcó fuera de la carretera.

El féretro de Napoleón Becerra llegó a Lima: será velado antes de su entierro en Cajamarca| Andina/Punto Final

En la camioneta iban, además del candidato, el chofer Carlos Peñaloza Salazar, la candidata a diputada por Lima Mónica Huayllani, el candidato al Senado Segundo Pizango, y los ciudadanos Jorge Carrión Rubio y Jafet Carrión Hernández. El siniestro se produjo aproximadamente a las 6:45 a.m., y según las primeras versiones, el mal estado de la vía, con baches y deficiente señalización, habría sido un factor determinante en el despiste.

De acuerdo a la información preliminar, Napoleón Becerra falleció cuando era trasladado de emergencia a la ciudad de Ayacucho. Los demás ocupantes resultaron heridos y fueron evacuados inicialmente al Hospital Regional de Ayacucho.

Tragedia en Los Libertadores: preocupación por la salud de los sobrevivientes del accidente de Napoleón Becerra| Foto: Noticias Ayacucho

Velatorio de Napoleón Becerra

El velatorio de Napoleón Becerra se realizará en Lima, en el pasaje García Calderón 170, en la zona de Fenutsa, a la altura de la avenida Uruguay. Familiares, compañeros de partido, simpatizantes y ciudadanos están convocados para rendirle homenaje y despedir al candidato presidencial fallecido en el accidente de la vía Los Libertadores.

Tras la ceremonia en la capital, los restos de Becerra serán trasladados a Cajamarca, su ciudad natal, donde se llevará a cabo el entierro. La familia ha agradecido las muestras de apoyo y ha invitado a la comunidad a participar en los actos de despedida.

Además, diversos candidatos a la presidencia enviaron las condolencias a la familia y a los amigos frente a la tragedia. De la misma manera, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado sobre el caso.