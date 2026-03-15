Se eleva a 102 el número de puertos cerrados en todo el litoral peruano por oleaje anómalo, según autoridades marítimas

102 puertos e instalaciones marítimas permanecen cerrados según reporte de la Autoridad Marítima Nacional.

El movimiento del mar en la costa peruana mantiene bajo vigilancia a autoridades marítimas y organismos de gestión de riesgos. Durante los últimos días, las condiciones oceánicas registran variaciones que afectan la navegación, la actividad pesquera y el funcionamiento de terminales portuarios en distintos puntos del país. Los reportes oficiales alertan sobre un escenario de oleaje que obliga a adoptar medidas preventivas en gran parte del litoral.

La información difundida por entidades del Estado confirma un incremento en las restricciones marítimas. La situación se relaciona con la presencia de oleaje de ligera a fuerte intensidad, fenómeno que impacta principalmente en zonas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Ante ese panorama, autoridades marítimas y centros de monitoreo mantienen seguimiento constante del comportamiento del mar.

En este contexto, la Autoridad Marítima Nacional difundió un balance actualizado que detalla la situación de los puertos y las disposiciones adoptadas para reducir riesgos en las zonas costeras.

Más de cien puertos cerrados en el litoral peruano

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La Autoridad Marítima Nacional, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), informó que el número de instalaciones marítimas cerradas llegó a 102 en todo el litoral del Perú. La medida incluye puertos, caletas, terminales portuarios, muelles y zonas de fondeo.

El reporte oficial emitido a las 16:00 horas del 15 de marzo precisa que solo 24 instalaciones portuarias permanecen operativas. El resto mantiene restricciones debido a las condiciones del mar.

La DICAPI indicó que estas decisiones responden a evaluaciones técnicas sobre el comportamiento del oleaje. La institución señaló que las restricciones buscan evitar incidentes y resguardar a pescadores, embarcaciones y personal que trabaja en las áreas portuarias.

El monitoreo del evento también cuenta con seguimiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismo que coordina la información sobre emergencias en el país.

Distribución de cierres en norte, centro y sur

Más de un centenar de puertos y caletas permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

El informe del COEN detalla cómo se distribuyen los cierres a lo largo de la costa peruana.

En el litoral norte se registran 30 puertos cerrados. En el litoral centro la cifra llega a 51 instalaciones marítimas. En el litoral sur el número alcanza 21.

Estas restricciones abarcan caletas pesqueras y terminales que concentran actividades comerciales y de transporte marítimo. Las capitanías de puerto aplican la suspensión temporal de operaciones hasta que el estado del mar permita condiciones seguras.

Las autoridades también recordaron que las decisiones sobre reapertura dependen de evaluaciones continuas del comportamiento del oleaje y de los reportes técnicos emitidos por las instituciones especializadas.

Pronóstico de oleaje hasta el 18 de marzo

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú difundió el Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26, vigente del 11 al 18 de marzo. El documento advierte sobre la persistencia de oleajes anómalos en distintos sectores del litoral.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se registra oleaje moderado del suroeste. El informe señala que el fenómeno disminuye a ligero en determinados momentos y luego vuelve a intensificarse.

Para el litoral centro, entre el sur de Salaverry y San Juan de Marcona, también se reporta oleaje moderado con episodios de mayor intensidad en algunos tramos. En esa zona el fenómeno llegó a niveles fuertes durante la tarde del viernes 13.

El litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, presenta condiciones similares. El reporte describe oleaje moderado con incremento a fuerte durante el mismo periodo y una disminución progresiva prevista en los días posteriores.

La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó en el aviso que “estos oleajes estarán presentes en nuestro litoral hasta el miércoles 18 de marzo”.

Oleaje anómalo en la costa peruana obliga a medidas preventivas para reducir riesgos en actividades marítimas.

Recomendaciones para población costera y actividades marítimas

Las autoridades exhortaron a pescadores artesanales, operadores portuarios, turistas y población que reside cerca del mar a cumplir las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto.

El comunicado también advierte que las condiciones del mar pueden generar riesgos en playas abiertas y zonas expuestas al suroeste. Por ese motivo se recomienda evitar el ingreso al mar mientras persistan las alertas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que el monitoreo del estado del mar continúa de forma permanente. La institución señaló que este trabajo busca evaluar el comportamiento de los sistemas oceánicos y atmosféricos.