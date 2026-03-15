Impactantes videos registran cómo el fuerte oleaje sorprendió a visitantes en playas de Lima y arrastró sombrillas y objetos personales

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el oleaje avanzó repentinamente sobre la arena en playas del sur de Lima. Autoridades mantienen alerta y recomiendan evitar acercarse al mar. X: El destiempo

Las imágenes circulan en redes sociales y muestran una escena que muchos visitantes del litoral no esperaban. Olas más altas de lo habitual avanzan con fuerza hacia la orilla y cubren áreas que normalmente permanecen secas. En varios balnearios del sur de Lima, el mar sorprendió a personas que pasaban el día en la playa, lo que generó momentos de tensión y carreras para recuperar objetos arrastrados por el agua.

En distintos videos grabados se observa cómo el oleaje avanza de manera repentina. Sombrillas, sillas y otros objetos quedan a merced del mar mientras los veraneantes retroceden hacia zonas seguras. Autoridades marítimas mantienen una alerta por la presencia de este fenómeno que afecta amplios sectores del litoral peruano.

La advertencia no solo apunta al sur de la capital. Diversas regiones del país reportan efectos asociados al denominado “oleaje anómalo”, un fenómeno que eleva el tamaño de las olas por encima de los niveles habituales. Según los reportes oficiales, la intensidad puede multiplicar entre dos y tres veces la altura normal del mar en algunos momentos.

Oleaje sorprende a veraneantes en playas del sur de Lima

El momento que sorprendió a los veraneantes, quienes tuvieron que correr para tratar de recuperar sus pertenecías, que el mar les arrebató. X: David Fairlie

Uno de los registros más difundidos corresponde a las playas Punta Negra y Los Pulpos. Los videos muestran el instante en que una ola de mayor tamaño alcanza a quienes se encontraban cerca de la orilla. Varios visitantes corren para recuperar mochilas, toallas y otros objetos que el mar arrastró.

Situaciones similares se reportaron en otras playas del litoral cercano a Lima. En Cerro Azul, el mar superó el límite usual de la arena y llegó hasta sectores próximos a la orilla. Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran el agua avanzando hacia áreas donde normalmente se instalan visitantes.

En ese balneario, algunas personas permanecieron en la playa pese a las condiciones del mar. Ante ese escenario, autoridades locales difundieron recomendaciones directas para evitar riesgos: “Evita el mar y zonas aledañas”, “No dejes vehículos cerca de la playa” y “Sigue las indicaciones de las autoridades”.

Advertencia oficial sobre el fenómeno en el litoral

Balnearios como Punta Negra, Cerro Azul y Arica reportaron situaciones similares.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió reportes sobre el comportamiento del mar en los últimos días. Según la clasificación oficial, el litoral peruano experimentará principalmente oleajes de intensidad ligera, con episodios más fuertes en determinados momentos.

La institución explicó que las olas pueden alcanzar alturas entre dos y tres veces superiores a lo normal. En su comunicación pública señaló: “Continúan cerrados 94 puertos en todo el litoral debido a la presencia de oleaje de ligera a fuerte intensidad”.

El organismo también indicó la duración estimada del fenómeno. “Estos oleajes estarán presentes en nuestro litoral hasta el miércoles 18 de marzo”, informó la entidad a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el mismo reporte, las zonas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste podrían sentir con mayor intensidad los efectos del mar. Esa orientación permite que la energía del oleaje ingrese con mayor facilidad hacia la costa.

Puertos cerrados y daños en distintas zonas del país

La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que el fenómeno continuará hasta el 18 de marzo y podría sentirse con mayor intensidad en playas orientadas hacia el suroeste. (Composición: Infobae)

Además del cierre de puertos, varias zonas reportaron daños materiales. El oleaje destruyó un muelle, afectó otras estructuras, volcó embarcaciones y provocó daños en ranchos y restaurantes cercanos al mar.

Las autoridades marítimas reiteraron recomendaciones dirigidas a distintas entidades y sectores vinculados al mar. El aviso oficial señala que se recomienda a gobiernos regionales, municipalidades, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad marítima adoptar medidas de prevención para evitar accidentes o daños.

El fenómeno también impactó sectores del norte de Lima. En la provincia de Barranca, la playa Chorrillos registró escenas similares a las observadas en otros balnearios.

Durante las últimas jornadas, el oleaje alcanzó zonas fuera del área habitual de la playa. El agua llegó hasta la pista vehicular y las veredas del malecón, según reportes difundidos desde la zona.

Testigos señalaron que la fuerza del mar generó preocupación entre residentes y visitantes. Las imágenes del lugar muestran olas que superan la franja de arena e ingresan hacia sectores urbanos cercanos al litoral.

En otras playas de la capital también se registraron incidentes menores. Visitantes en la playa Arica reportaron que el oleaje arrastró pertenencias que se encontraban cerca de la orilla.