Elecciones Generales 2026: Reniec atenderá sábados y domingos para entregar DNI hasta el 12 de abril

Desde el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y cada fin de semana hasta el día de las votaciones, diversas oficinas del Reniec brindarán atención especial. - Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que todas sus agencias abrirán sus puertas los fines de semana hasta el día de las Elecciones Generales 2026, para facilitar a los ciudadanos la entrega de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el sábado 14 y domingo 15 de marzo, y cada fin de semana hasta el 12 de abril —fecha de los comicios—, se prestará atención especial en diferentes oficinas del país, medida destinada a garantizar que más peruanos lleguen habilitados al proceso electoral, según informó Reniec en el comunicado presentado el 12 de marzo de 2026.

Como particularidad de este operativo, Reniec precisó que la relación de las agencias y los horarios exactos para cada sábado y domingo será actualizada todos los viernes en su sitio web y redes sociales oficiales. La entidad remarcó que este esquema diferenciado de atención estará vigente únicamente para la entrega física de los DNI ya tramitados y que el horario varía en función de cada oficina. Entre las regiones incluidas en el programa se cuentan Lima, Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Puno, entre otras.

Según el cronograma electoral del Perú, el domingo 12 de abril de 2026 la ciudadanía elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, 130 miembros del Congreso y representantes al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. En el escenario de que ningún postulante presidencial supere el 50 % de los votos válidos, está pautada una segunda vuelta para el 7 de junio, según detalló la nota institucional de Reniec.

Oficinas y horarios habilitados para el sábado 14 de marzo

Durante el sábado 14 de marzo, las oficinas de Reniec en Lima atenderán al público para la entrega de DNI en el rango de 08:15 a 13:45 horas. Esta franja horaria aplica para sedes como Independencia, Miraflores, Lima, Chosica, Santa Anita, Barranca, Cañete, Huacho, San Juan de Lurigancho, Ancash, San Borja, Jesús María, Puente Piedra y San Martín de Porres, según detalló el comunicado de la entidad.

Un funcionario de Reniec entrega el DNI electrónico a un ciudadano en la sede de Lima, simplificando los procedimientos de identificación personal en la capital (Reniec)

Para el mismo sábado, sedes en regiones como Piura, Trujillo, Chimbote, Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, Puno, Tumbes, Junín, Cusco y Huánuco atenderán entre las 08:15 y las 12:45 horas, según el listado oficial difundido por Reniec. En este grupo se incluyen agencias tales como Nuevo Chimbote, Carhuaz, Huamanga, Ica, Chincha, Pisco, Nasca, Parcona, Pacasmayo, Alto Trujillo, Otuzco, El Porvenir, Lambayeque, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, Iquitos, Chulucanas, Talara, San Román y San Miguel, entre otras.

En algunos casos puntuales, como en las oficinas MAC Junín y Agencia Santiago en Cusco, el horario será de 08:30 a 13:00 horas. Para los establecimientos habilitados en Huánuco, el servicio especial se ofrecerá entre las 08:30 y 12:45 horas. Todos estos horarios son exclusivos para recoger el DNI y no para iniciar otros trámites documentarios.

Horarios y oficinas disponibles el domingo 15 de marzo

El domingo 15 de marzo, los puntos de atención estarán concentrados especialmente en Lima y en dos regiones del norte, de acuerdo con la información proporcionada por Reniec. Las oficinas de Independencia, Miraflores, Jesús María y San Borja en Lima mantendrán el servicio exclusivo de entrega de DNI desde las 08:15 hasta las 13:45 horas.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

En La Libertad, la oficina de El Porvenir y las agencias de Sánchez Carrión, Parcoy, Chilete, Hualgayoc, San Marcos, Cajabamba y Alto Trujillo operarán en el horario reducido de 08:15 a 12:45 horas. Para la región Cajamarca, la lista incorpora las oficinas de Pataz y Julcán, también bajo el mismo esquema horario matutino.

De acuerdo con Reniec, la confirmación de estas y otras sedes se notifica cada semana los días viernes a través de sus canales digitales.

¿Cómo saber si tu DNI está listo?

La gestión para retirar el documento requiere que el usuario previamente confirme que el trámite de su DNI se encuentra completado al 100 %. Según lo informado por Reniec, el sistema de consulta en línea [HAGA CLICK AQUí] permite al ciudadano verificar el estado del trámite ingresando el número de DNI en la opción “Consulta el estado de tu trámite” disponible en el portal oficial de la institución. Solo si el sistema indica que el documento está listo, el interesado debe acercarse a la agencia correspondiente, durante el fin de semana o en horario regular.

Un joven peruano sonriente realiza la gestión virtual para el cambio de su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec en su laptop y smartphone, con ambas tarjetas de identificación visibles en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, Reniec pretende evitar aglomeraciones innecesarias y asegurar que el proceso de entrega sea ágil y ordenado en la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, momento en el que los documentos de identidad habilitados serán indispensables para el ejercicio del voto.