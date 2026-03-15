Perú

Presidente Balcázar anuncia decreto supremo para destrabar y reactivar obras paralizadas

El Ejecutivo busca asegurar financiamiento y coordinación con gobiernos subnacionales para retomar proyectos detenidos, mientras prioriza iniciativas en salud e infraestructura preventiva frente a las lluvias

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Según explicó, la disposición tiene
Según explicó, la disposición tiene como objetivo responder a demandas prioritarias de provincias y regiones que aguardan la finalización de estos proyectos. Foto: ComexPerú

El presidente José María Balcázar informó que en los próximos días se oficializará un decreto supremo orientado a asegurar recursos para retomar proyectos de infraestructura que permanecen detenidos en distintas zonas del país. La medida, según indicó, busca atender necesidades urgentes de provincias y regiones que esperan la culminación de estas intervenciones.

El anuncio fue realizado durante una jornada de trabajo con representantes de la región Tumbes, donde el mandatario explicó que su administración emprendió una reorganización interna con el fin de disponer de presupuesto suficiente para impulsar la reactivación de iniciativas inconclusas que demandan atención inmediata.

Prioridad a proyectos de gran impacto

En su intervención, el jefe de Estado subrayó que las obras de mayor magnitud que permanecen paralizadas serán consideradas con carácter prioritario. “Hay obras de mucha envergadura paralizadas, esas hay que priorizarlas”, sostuvo. Asimismo, precisó que los proyectos que aún no han iniciado su ejecución también serán incluidos dentro de un pedido de crédito suplementario que el Ejecutivo evalúa gestionar.

El mandatario enfatizó que será clave la participación de autoridades regionales y municipales, a quienes instó a presentar, en el menor tiempo posible, propuestas viables que permitan avanzar con los procedimientos necesarios para su financiamiento y posterior ejecución.

El anuncio se efectuó en
El anuncio se efectuó en el marco de una reunión de coordinación con autoridades de la región Tumbes. Gobierno del Perú

Salud y prevención ante lluvias

En el caso de Tumbes, el presidente señaló que se revisó la situación del antiguo hospital de la región y adelantó que, en coordinación con la gobernadora, se analizarán alternativas para impulsar la construcción de un establecimiento II-I que pueda encaminarse en los próximos meses. Remarcó además que el fortalecimiento de los servicios de salud constituye uno de los ejes centrales de su gestión.

Antes de esta reunión, el jefe de Estado realizó una visita de supervisión a la compuerta Los Ejidos, ubicada en Piura, como parte de las acciones preventivas frente a las lluvias. Durante la inspección, verificó las condiciones de esta infraestructura hidráulica y evaluó su capacidad de respuesta ante el aumento del caudal, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad en la zona.

Trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima registran un progreso del 80%

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima alcanza un avance del 80%, en el marco de una ejecución progresiva que se desarrolla con distintos frentes de trabajo de manera simultánea. Esta infraestructura permitirá conectar los distritos de Ate y el Callao en un trayecto estimado de 45 minutos, con el propósito de mejorar el transporte urbano y reducir los tiempos de viaje.

El proyecto contempla la implementación de 27 estaciones distribuidas en Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao, beneficiando a más de 2,5 millones de personas que residen en su zona de influencia.

La Línea 2 tendrá un
La Línea 2 tendrá un total de 27 estaciones. Foto: difusión

De acuerdo con el MTC, la obra se organiza en tres etapas principales, además de un ramal de conexión hacia la Línea 4. La Etapa 1-A ya se encuentra en funcionamiento, mientras que la Etapa 1-B registra un progreso de 89,28%. En tanto, la Etapa 2 alcanza un nivel de ejecución de 65,91%, y el ramal vinculado a la Línea 4 supera el 53% de desarrollo físico, manteniéndose dentro de los plazos establecidos.

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