Gobierno aprueba el ingreso de buque del ejército de Colombia al puerto del Callao con armas de guerra.

El Congreso del Perú autorizó el ingreso y tránsito temporal en aguas y territorio nacional al buque científico ARC Simón Bolívar, parte de la Armada de Colombia, para participar en actos protocolares vinculados a la Expedición Antártica 2025-2026.

El documento, que fue promulgado por el gobierno del presidente José María Balcázar, establece que el permiso de ingreso al dominio marítimo peruano será a partir del 12 de marzo de 2026. La nave extranjera podrá atracar en el puerto del Callao del 17 al 19 de marzo, y la salida deberá realizarse hasta el 22 de marzo de 2026.

Se espera que el ARC Simón Bolívar llegue al puerto del Callao con una tripulación de 88 personas de la Armada de Colombia y un equipamiento que incluye armas de guerra autorizadas por el Congreso:

20 fusiles Galil ACE 21 de calibre 5,56 mm

15 pistolas Beretta PX4 Storm calibre 9 mm

2 ametralladoras FNH M-249 calibre 5,56 mm

El Gobierno de José María Balcázar promulgó una norma que permite el ingreso de un buque de la Armada de Colombia.

El ingreso se enmarca en la cooperación regional para la Expedición Antártica y cuenta con controles específicos establecidos en la resolución legislativa.

La decisión permite la presencia de una unidad naval extranjera en territorio peruano bajo condiciones estrictamente controladas, exclusivamente para actividades científicas y protocolares internacionales. El permiso contempla una estadía máxima de 11 días, y cualquier modificación en la fecha de inicio debe comunicarse al Poder Ejecutivo antes del ingreso al dominio marítimo peruano.

La autorización legislativa otorga el tránsito y permanencia del ARC Simón Bolívar en aguas y territorio peruano, limitándose a funciones científicas y protocolares. En caso de que se presenten causas imprevistas, la fecha de inicio de las actividades podrá ajustarse, siempre que se notifique previamente y no se exceda el plazo autorizado.

El Poder Ejecutivo está obligado a informar a la comisión parlamentaria correspondiente sobre cualquier variación en las fechas dentro de un plazo de 48 horas.

Oleaje anómalo en la costa de Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que los oleajes de ligera a fuerte intensidad se mantendrán en el litoral peruano hasta el miércoles 18 de marzo. Este fenómeno continuará afectando tanto al norte, centro y sur del país, con variaciones en la intensidad de las olas a lo largo de la semana.

En el litoral norte, el pronóstico indica la presencia de olas moderadas que disminuirán a ligeras durante la tarde del jueves 12. Sin embargo, se espera un nuevo incremento a moderado desde la noche del viernes 13, para luego descender a ligero el lunes 16.

El Indeci y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recomendaron la suspensión de actividades portuarias y el aseguramiento de embarcaciones, así como el retiro de flotas pequeñas a tierra firme.

Precaución en el Callao: cierran La Punta y otras zonas turísticas por ingreso del mar

La población debe respetar los cierres de playas, evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones de las autoridades municipales, personal de seguridad y Capitanía de Puerto. Mantenerse informado a través de canales oficiales es clave para reducir riesgos y evitar accidentes.

El monitoreo de los departamentos costeros es permanente, con actualizaciones constantes sobre la evolución del fenómeno. La Dirección de Hidrografía y Navegación advierte que, en los casos más intensos, las olas pueden triplicar su tamaño habitual, aunque en la mayoría de episodios el aumento será del 50%.