Repartidor cae en una trampa mortal: lo cita un amigo y termina asesinado tras secuestro

Un trabajador de delivery fue engañado, secuestrado y asesinado por su propio amigo y una banda criminal que exigía 100 mil soles por su rescate. Este reportaje expone los detalles de la investigación, el desgarrador testimonio de su hermana y la controvertida liberación de una de las sospechosas.| Domingo Al Día

Un joven repartidor de 27 años fue hallado sin vida en San Juan de Miraflores luego de que su propio amigo lo atrajera con engaños para entregarlo a una banda de secuestradores, según la tesis fiscal.

El crimen ocurrió tras una extorsión en la que los delincuentes exigieron 100 mil soles a cambio de su liberación, pero tras la denuncia de los familiares ante la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima fue asesinada. El caso ha conmocionado a la familia, que denuncia la participación de un conocido cercano como pieza clave en el secuestro y homicidio.

De acuerdo con información de Domingo Al Día, Fares Soto Wong fue contactado el 29 de agosto de 2025 por Juan Daniel Linarez Rodríguez, ciudadano venezolano, quien se presentó como amigo del repartidor. Aprovechó la confianza y lo citó bajo el pretexto de ayudarlo con una motocicleta averiada en la zona de Pamplona Alta. Una vez en el lugar, Soto Wong fue interceptado por los secuestradores, quienes lo maniataron y trasladaron a un cuarto previamente alquilado para su cautiverio.

Hermana recibió mensajes extorsivos

La familia de la víctima comenzó a recibir mensajes de extorsión horas después de su desaparición. Los delincuentes exigieron 100 mil soles y utilizaron el teléfono de Fares Soto Wong para presionar a sus seres queridos.

“Aquí es práctico. Tenemos a tu hermano atrapado. Nos pagan los cien mil soles o lo matamos”, fue uno de los mensajes enviados a la hermana de la víctima, Francesca Quintana.

Durante la negociación, los familiares acudieron a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP en busca de apoyo. Sin embargo, la intervención policial no evitó que los secuestradores cumplieran sus amenazas.

“Ya vi que te la querías pasar de lista. Ya fue, amiguita”, escribieron los extorsionadores antes de informar que habían acabado con la vida de Soto Wong.

Según las investigaciones, la comunicación con los delincuentes se mantuvo hasta la madrugada, cuando la ubicación del teléfono de la víctima cambió de manera inusual, aumentando la angustia de sus familiares.

La enamorada de la víctima relató que recibió mensajes con palabras y expresiones que no correspondían al estilo habitual, lo que incrementó las sospechas de que había sido privado de su libertad.

Secuestradores planeaban trasladar el cadáver al río

El jefe de la División de Investigación de Secuestros de la PNP, coronel Jorge Carpio, confirmó que Fares Soto Wong fue golpeado en la cabeza hasta perder la vida. El cuerpo fue hallado en una vivienda de Pamplona Alta, donde permaneció retenido durante la noche. Las pericias señalaban que los responsables planeaban trasladar el cadáver en un costal para abandonarlo en un descampado.

La información policial determinó que Juan Daniel Linarez Rodríguez fue quien facilitó el encuentro entre la víctima y sus captores. Si bien algunos familiares lo identificaron solo como un conocido, la confianza previa entre ambos resultó determinante para que Soto Wong aceptara la cita.

La investigación permitió identificar a otros integrantes de la banda, entre ellos la venezolana Yurmelys Mendoza Torrealba y Andry Matute Tovar, quienes habrían alquilado la habitación utilizada para el secuestro. Mendoza fue detenida meses después en Cañete, pero el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso su libertad.

De acuerdo con la policía, Mendoza transfirió dinero desde la cuenta de la víctima a una de sus cuentas personales.

La captura de Linarez Rodríguez se concretó en Venezuela, según confirmó el coronel Carpio. Las autoridades peruanas han solicitado la activación de la alerta roja internacional para su extradición y esperan que el Ministerio Público agilice el trámite con el juez encargado del proceso.