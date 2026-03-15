Perú

Inicio de clases 2026: cómo la mochila, el calzado y la postura pueden afectar la salud de los estudiantes

Especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón (INR) explican los riesgos asociados al uso de accesorios inadecuados y brindan recomendaciones para garantizar el bienestar físico de los niños durante el año escolar

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El Instituto Nacional de Rehabilitación advierte que una mala elección de estos elementos puede generar dolores, fatiga y alteraciones posturales en los escolares. Padres y maestros deben estar atentos a las señales de alerta.

El inicio de clases 2026 es esta semana, tras más de dos meses de receso, miles de estudiantes se preparan para regresar a las aulas en todo el país. En este contexto, especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón (INR) advierten sobre un aspecto fundamental que suele pasar desapercibido: la elección de mochilas y calzado, así como la postura que adoptan los escolares durante la jornada.

El uso de accesorios inadecuados y la falta de atención a la ergonomía pueden provocar molestias, dolores y problemas posturales desde etapas tempranas. Infobae Perú recogió las recomendaciones del doctor Luis Miguel Farro Uceda, director ejecutivo de Investigación, Docencia y Rehabilitación en Funciones Motoras del INR, y del terapeuta ocupacional Sergio Reynoso Cuaresma.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

¿Cuál es el peso recomendado de una mochila escolar?

De acuerdo con lo explicado por Farro Uceda, la mochila nunca debe superar entre el 10 y el 15% del peso corporal del estudiante. Por ejemplo, en un niño de 30 kilos, la carga máxima aceptable sería de tres kilos. El tamaño de la mochila tampoco debe exceder la longitud de la espalda del escolar y siempre es preferible que sea ligeramente menor.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

Los especialistas del INR recomiendan que los tirantes sean anchos y acolchados y que la mochila cuente con una correa a la altura de la cintura para estabilizar el peso.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

Los objetos más pesados deben colocarse en la base de la mochila y próximos a la espalda. Si la mochila es demasiado grande o pesada, el niño puede adoptar posturas incorrectas, como hombros desnivelados, cabeza adelantada o curvaturas en la espalda.

“Cuando es muy pesada o muy grande, va a adoptar mala postura. Puede observarse que los hombros estén desnivelados, la cabeza adelantada o que en la espalda se forme una joroba. También puede inclinarse hacia atrás”, explicó Farro Uceda.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

El calzado adecuado y los riesgos que podrían presentarse

Las recomendaciones de los especialistas ponen énfasis en la importancia de elegir zapatos de la talla correcta, con suela flexible y talonera firme. El uso de calzado inadecuado puede agravar problemas preexistentes en la pisada.

“Solo media talla más es recomendable. Un zapato muy grande o muy pequeño puede afectar la postura y la marcha”, subrayó Farro Uceda. Además, en casos donde el pie se observa desviado o el calzado se deforma en poco tiempo, se recomienda acudir a una consulta médica para descartar problemas ortopédicos.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

En cuanto a las actividades deportivas para Educación Física, el especialista indicó que las zapatillas deben contar con una talonera firme y una leve elevación en el talón para proteger el tobillo durante el movimiento. Evitar modelos completamente planos o de tela es fundamental para brindar mayor soporte.

Mobiliario escolar, postura y adaptaciones recomendadas

La mala postura durante la infancia puede tener consecuencias en la adolescencia y la adultez. Un terapeuta demuestra cómo la ergonomía correcta, desde la posición de los pies hasta la altura de la pantalla, es crucial para evitar patologías en la columna y las muñecas.

El terapeuta ocupacional Sergio Reynoso Cuaresma detalló que la posición ideal para los escolares consiste en mantener una triple flexión: 90 grados en cadera, rodillas y tobillos. Este alineamiento permite una mejor atención y confort durante las clases.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

Por ello, cuando el mobiliario escolar no se ajusta a la estatura del escolar, es posible recurrir a adaptaciones como alzas para los pies o cojines para el asiento y el respaldo. Esto permite que el niño mantenga la espalda apoyada y los brazos descansando sobre la mesa, evitando tensiones en cuello y hombros.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

“Si quitamos el alza, el pie solo llega a la punta del piso y queda colgado. El uso de cojines en el asiento y respaldo ayuda a mantener una altura adecuada respecto a la mesa y evita posturas como la cifosis o la escoliosis”, explicó Reynoso Cuaresma. En el caso del uso de computadoras portátiles, recomendó emplear atriles para elevar la pantalla a la altura de la vista y teclados externos para mantener la ergonomía.

El especialista sugirió realizar pausas activas cortas entre clases, con dinámicas o juegos que permitan relajar la musculatura y recuperar la atención. El exceso de tiempo en una mala postura puede derivar en deformidades que se detectan en la adolescencia, como cifosis, escoliosis o asimetrías en la espalda.

Asimismo, ambos especialistas aconsejaron a los colegios asignar a los estudiantes de los primeros grados aulas en los pisos más bajos para evitar que transporten cargas pesadas por escaleras. En el hogar, recomienda adaptar el mobiliario con cojines de espuma prensada y alzas improvisadas si la mesa no se ajusta a la talla del menor.

Es fundamental elegir una mochila
Es fundamental elegir una mochila con buen soporte y los zapatos en la talla adecuada para que no sea incomodo al realizar las actividades.

Los especialistas insistieron en que los padres deben vigilar de manera constante la postura y el desarrollo físico de sus hijos. Ante cualquier señal de alteración, recomiendan acudir a un centro de salud para una evaluación profesional.

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