Perú

Examen de admisión de UNMSM 2026: Link oficial de los resultados de la prueba de este domingo 15 de marzo

La Oficina Central de Admisión habilitará el enlace para conocer el puntaje obtenido por los postulantes realizado en su última jornada de examen

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Con más de 20 facultades
Con más de 20 facultades y una red de investigación nacional, San Marcos incentiva la innovación científica, marcando pautas para la educación universitaria en América Latina. (Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026 la última jornada de su proceso de admisión, enfocada exclusivamente en los postulantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana, una de las carreras con mayor demanda en el país. Los resultados oficiales de la prueba serán publicados a través del enlace dispuesto por la Oficina Central de Admisión (OCA) una vez finalizadas las evaluaciones.

OCA ha implementado controles estrictos de seguridad, que incluyen el uso de detectores de metales y sistemas de videovigilancia en los accesos. De acuerdo con un reporte de  estas medidas buscan garantizar la transparencia y la equidad en un proceso que determina el ingreso por estricto orden de mérito.

Universidad San Marcos presenta novedosas
Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I ¿cuáles son y cuántas vacantes ofrecen - UNMSM

¿Cuál es el link para ver los resultados del examen de San Marcos?

Miles de jóvenes se acercarán esta mañana para realizar su prueba. De esta manera, puedes visualizar los resultados a través del siguiente enlace.

Este link estará habilitado en el transcurso de la tarde, luego de finalizarse el examen. Asimismo, podrás verificar en qué puesto quedaste y cuál es tu puntaje.

El acceso a la Ciudad Universitaria estará habilitado entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana. La evaluación se realizará de 10:00 a 13:00 bajo protocolos de seguridad reforzados. Los postulantes deberán presentar el carné de inscripción impreso junto con su DNI.

El examen de admisión de
El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es uno de los más demandados a nivel nacional. (Foto: Andina)

Buses gratuitos

La universidad pone a disposición buses gratuitos para el traslado de postulantes, personal administrativo y docentes durante el proceso de admisión 2026-II, en respuesta a la emergencia causada por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) que afecta al transporte público en Lima. Según informó Andina, la medida busca asegurar la llegada puntual de los participantes a la sede universitaria durante las jornadas de examen.

De acuerdo con declaraciones de la rectora Jeri Ramón Ruffner, la casa de estudios habilitó nueve unidades Mercedes Benz adquiridas en 2025. Estos vehículos estarán disponibles desde las 4:30 de la mañana en puntos estratégicos de la ciudad para facilitar el acceso a quienes presenten dificultades de movilización debido a la crisis del GNV. 

Estos puntos son los siguientes: Puente Santa Anita, en la intersección de la avenida Nicolás Ayllón y la Vía de Evitamiento; Metro de Próceres en San Juan de Lurigancho, en la avenida Próceres de la Independencia 1632; Estación Miguel Grau, en la intersección de la avenida Miguel Grau con la avenida Nicolás Ayllón; y Estación Naranjal, en la intersección de la avenida Túpac Amaru y la avenida Los Alisos. Los buses operarán para las dos últimas fechas del proceso de admisión, según informó la universidad.

Según cifras reveladas por el citado medioSan Juan de Lurigancho registra la mayor cantidad de postulantes, con 3.159 inscritos, seguido por San Martín de Porres (2.016), Ate (1.640), Comas (1.424) y Cercado de Lima (1.317). En total, los distritos con mayor demanda suman 18.179 inscritos, lo que refuerza la importancia de garantizar la movilidad durante el proceso.

La OCArecomendó a los postulantes acudir con anticipación a los puntos de encuentro designados

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