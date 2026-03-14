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LINK de resultados del examen de admisión San Marcos 2026-II de este sábado 14 de marzo: conoce si ingresaste a la UNMSM

Miles de estudiantes acudieron este sábado al centro de estudios para luchar por una vacante en alguna de las carreras

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San Marcos es una de
San Marcos es una de las universidades más prestigiosas del Perú - Créditos: Andina/UNMSM.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo este sábado 14 de marzo la tercera jornada de su examen de admisión, dirigida a postulantes de carreras relacionadas con las Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana.

Desde tempranas horas, cientos de jóvenes se congregaron en la sede universitaria para rendir la prueba, culminando una etapa de preparación exigente que abarcó varios meses. La jornada transcurrió sin incidentes y se desarrolló bajo estrictas medidas de control académico y logístico.

Tras concluir la evaluación, la expectativa de los postulantes y sus familias se enfoca en la publicación de los resultados, que la UNMSM difundirá progresivamente durante la noche a través de su página oficial. La universidad reiteró que toda información relevante será comunicada únicamente por canales institucionales, con el fin de garantizar la transparencia y evitar confusión entre los aspirantes.

Miles de aspirantes evaluarán sus
Miles de aspirantes evaluarán sus conocimientos en este examen con la meta de obtener una de las vacantes en la carrera que han escogidO - Créditos: Andina.

LINK de los resultados

La universidad informó que los interesados tienen la opción de verificar si obtuvieron una vacante a través del portal habilitado para ese propósito:https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2026-ii/.

Para conocer los resultados, los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar al sitio oficial de la Oficina Central de Admisión.
  • Seleccionar la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”.
  • Elegir la carrera a la que se postuló.
  • Escribir el código de postulación o los apellidos del postulante.

La entidad sugirió consultar exclusivamente los portales oficiales para evitar el acceso a información errónea o páginas no autorizadas. Los resultados se procesarán y se irán difundiendo de manera gradual durante la noche.

El proceso de admisión 2026-II concluirá este domingo 15 de marzo con la aplicación del examen dirigido a los postulantes a la carrera de Medicina Humana, considerada la etapa final y de mayor demanda del proceso selectivo.

La universidad desplegó un operativo
La universidad desplegó un operativo especial de seguridad y logística para asegurar un desarrollo transparente y seguro de la evaluación - Créditos: UNMSM.

Objetos prohibidos en el examen de admisión para este 15 de marzo

La UNMSM implementó rigurosos protocolos de seguridad para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso de admisión. Entre las disposiciones adoptadas, se encuentra la prohibición absoluta del ingreso de dispositivos electrónicos como celulares, radios, audífonos, reproductores de música, memorias USB, microcámaras y equipos de transmisión de datos.

La restricción se extiende también a objetos como lápices, borradores, tajadores, libros, material impreso o manuscrito, mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, atomizadores, llaveros y servilletas, con el fin de evitar cualquier intento de suplantación o uso inadecuado de información durante la evaluación.

Respecto a la vestimenta, la universidad solicitó a los postulantes presentarse con ropa cómoda y discreta, excluyendo polos o chompas con capucha, prendas con aplicaciones metálicas, correas, aretes, piercings y accesorios similares. El calzado debe ser sencillo y libre de elementos metálicos, y quienes tengan el cabello largo deberán llevarlo suelto y sin adornos.

No se permitirá portar accesorios personales durante la evaluación. Las autoridades exhortaron a los postulantes a revisar detenidamente las indicaciones publicadas en los canales oficiales antes del examen, advirtiendo que el incumplimiento de las normas podría impedir la participación en la prueba. Estas medidas buscan asegurar una jornada ordenada y justa, en línea con los principios de excelencia académica e igualdad de oportunidades.

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