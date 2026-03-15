Delia Espinoza gana elecciones del CAL y será decana 2026-2028: venció a Humberto Abanto por amplia diferencia

La exfiscal de la Nación, obtuvo 29.371 votos frente a los 16.591 de su rival Humberto Abanto, oficializando su victoria en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. (Crédito: FB/@CAL)

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue elegida como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2026-2028, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con aproximadamente el 60% de los votos, frente a al abogado Humberto Abanto, quien alcanzó el 33,9%. La jornada electoral se desarrolló con la participación de abogados habilitados del gremio, quienes acudieron a las urnas para definir a la nueva autoridad del colegio profesional.

La elección se definió en una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos alcanzara más del 50% de los votos en la primera jornada electoral realizada a fines de febrero. En esa etapa participaron miles de agremiados y Espinoza y Abanto fueron los postulantes que obtuvieron las mayores votaciones, lo que los llevó a disputar la fase final de los comicios.

Durante la campaña de la segunda vuelta, ambos candidatos presentaron propuestas relacionadas con el fortalecimiento institucional del colegio profesional, la defensa del ejercicio de la abogacía y la situación de la Caja de Previsión del gremio. Con estos resultados, Espinoza asumirá la conducción del CAL durante el periodo 2026-2028, en reemplazo de la gestión saliente, en un contexto en el que el gremio ha señalado la necesidad de fortalecer su rol institucional dentro del sistema de justicia.

Elecciones en el CAL: Delia Espinoza es elegida decana para el periodo 2026-2028. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

CAL declara a Delia Espinoza como ganadora

El CAL oficializó la victoria de Delia Espinoza en las elecciones para la renovación de sus órganos de gobierno y control. Según el cómputo general, Espinoza, candidata con el número 3, obtuvo un total de 29.371 votos, mientras que su principal contendiente, Humberto Abanto Verástegui, número 11, alcanzó 16.591 votos. Además, se registraron 303 votos en blanco y 2,636 votos nulos, con una participación total de 48,901 agremiados.

Con estos resultados, el CAL hace oficial la proclamación de Delia Espinoza como nueva decana para el periodo 2026-2028. La autoridad electoral informó que todas las 134 actas de las mesas de votación fueron procesadas y validadas, bajo la supervisión del notario público Dr. Pariamachi, los miembros del Comité Electoral y el equipo de fiscales liderado por el Dr. Luis Torres Tapia, garantizando así la transparencia del proceso.

Exfiscal de la Nación Delia Espinoza gana la decanatura del CAL tras imponerse en segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Propuestas de Delia Espinoza

Durante su campaña para dirigir el Colegio de Abogados de Lima (CAL) en el periodo 2026-2028, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad del gremio y mejorar los servicios para los agremiados. Entre los principales planteamientos destacan:

Recuperar el prestigio institucional del CAL , promoviendo una mayor participación del colegio en el debate jurídico y en la defensa del Estado de derecho.

Impulsar medidas de transparencia y control interno , incluyendo auditorías para fortalecer la gestión administrativa del gremio.

Reformar y fortalecer la Caja de Previsión del Abogado , con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los beneficios de salud y jubilación para los agremiados.

Mejorar los servicios para los miembros del colegio , mediante programas de capacitación, beneficios sociales y una atención más eficiente.

Modernizar la gestión institucional, incorporando herramientas tecnológicas y procesos administrativos más ágiles para la atención a los abogados.

Delia Espinoza dirigirá el Colegio de Abogados de Lima tras ganar la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/CAL)

Humberto Abando felicita a Delia Espinoza

El candidato Humberto Abanto se retiró del centro de votación instalado en el local de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos luego de conocerse el conteo del 70 % de mesas sufragadas, cuyos resultados preliminares daban como ganadora a la candidata Delia Espinoza.

Humberto Abantó felicitó a Delia Espinoza por su victoria y optó por retirarse del centro de votación. (Crédito: Difusión)

Antes de abandonar el lugar, ambos intercambiaron un breve saludo. “Un gran abrazo”, expresó Abanto, a lo que Espinoza respondió de la misma manera. El candidato agregó que “lo que sirvamos es trabajar para todos”, mientras que la aspirante agradeció el gesto y recibió la felicitación final: “Suerte, felicidades”.