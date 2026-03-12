Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años

Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años. Canal N

El Pleno del Congreso de la República rechazó este jueves la segunda inhabilitación por diez años de la función pública para la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, en una votación que estuvo marcada por acusaciones de abuso de poder, debate sobre la independencia de los poderes del Estado y cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

El proceso contra la exfiscal se originó tras la presentación de dos denuncias constitucionales, acumuladas bajo los expedientes 563 y 618, impulsadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto. Estas acusaciones señalaban a la abogada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, después de que denunciara a once congresistas que habían votado a favor de una norma que permite a los parlamentarios, exintegrantes de las fuerzas armadas o policiales, recibir simultáneamente una pensión y el salario correspondiente a su escaño.

El informe que recomendaba su inhabilitación fue sustentado ante el Pleno por el congresista Jorge Montoya, quien explicó que la medida respondía a la supuesta utilización del cargo para denunciar a legisladores en ejercicio de sus funciones y a la presunta transgresión de la Constitución.

Durante la sesión, la propia Espinoza, acompañada de su abogado Rodolfo Pérez, hizo uso de la palabra. “Vengo en nombre de todos los peruanos que no encuentran justicia. No convengo a muchos, es la verdad, porque necesitan impunidad, algunos necesitan impunidad, eso no les gusta. En democracia las cosas se dicen con documentos, no solo se dice o se abusa del poder. ¿Por qué la venganza? ¿Por qué el miedo?”, declaró ante el Pleno.

Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso

Asimismo, insistió en la importancia de la independencia del Ministerio Público y advirtió sobre las consecuencias de emplear el poder legislativo como mecanismo de represalia. “Tarde o temprano van a desfilar aquellos que han violentado el Estado de derecho, las leyes, los reglamentos, porque las interpretaciones no pueden ser antojadizas”, sostuvo frente a una sesión semipresencial con numerosos escaños vacíos.

A su turno, su abogado cuestionó la legalidad del informe que recomendaba la inhabilitación, alegando que el documento se redactó en menos de 24 horas y que durante la sesión de la comisión no se le formuló ninguna pregunta a su patrocinada. Sostuvo también que la denuncia constituye una represalia por haber ejercido sus funciones sin ceder a presiones políticas. “Presentar denuncias constitucionales contra congresistas es un deber, es parte del principio de separación de poderes”, mencionó.

¿Cuántos votos obtuvo la inhabilitación a Delia Espinoza?

La inhabilitación a Delia Espinoza obtuvo 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. De acuerdo con el reglamento del Congreso, su aprobación requería de al menos 68 votos favorables, cifra que no se consiguió.

Como se recuerda, la abogada ya cuenta con una primera inhabilitación impuesta por el Congreso, la cual continúa bajo revisión en el Poder Judicial. Esta medida, dictada en diciembre, fue cuestionada mediante una demanda de amparo presentada por la defensa de la exfiscal de la Nación, que sostiene que Espinoza no firmó ni respaldó el documento que motivó la sanción. La decisión judicial pendiente podría incidir en el futuro de la exfiscal en el ejercicio de cargos públicos.

Reacciones luego de la sesión

Al salir de la sesión parlamentaria, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló: “Tienen tanta vocación de persecución hacia mi persona que hasta se contradicen ellos mismos. Dicen que yo he vulnerado la inmunidad parlamentaria. Hay que entenderlo de una vez, señores, la inmunidad no es impunidad”.