Perú

Presentan reconsideración para volver a votar inhabilitación de Delia Espinoza

Insiste. Jorge Montoya presenta pedido para que el Pleno imponga una segunda inhabilitación a la exfiscal de la Nación

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Delia Espinoza acudió al Pleno
Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una reconsideración para que el Pleno del Congreso vuelva a votar la propuesta de inhabilitación por 10 años contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Como se recuerda, el jueves 12, el Pleno del Congreso debatió y votó la segunda propuesta de inhabilitación contra Espinoza por presunta infracción constitucional. Sin embargo, no alcanzaron los votos mínimos para que sea aprobada.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, dijo que al no conseguirse los votos necesarios, el expediente pasaría al archivo. No obstante, Montoya presentó un documento solicitando la reconsideración de la decisión.

“Me dirijo a usted, al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, a fin de solicitar la reconsideración de la votación del proyecto de Resolución Legislativa que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la ciudadana Delia Milagros Espinoza Valenzuela, exfiscal de la nación”, se lee en el documento.

Presentan reconsideración para volver a
Presentan reconsideración para volver a votar inhabilitación de Delia Espinoza.

Con la reconsideración planteada, el caso se mantiene abierto y no irá, de momento, al archivo. Dependerá del calculo político el debate y votación de la reconsideración.

Se defendió ante el Congreso

En la sesión plenaria del pasado jueves 12, Delia Espinoza intervino acompañada de su abogado Rodolfo Pérez, y defendió su actuación afirmando: “Vengo en nombre de todos los peruanos que no encuentran justicia. No convengo a muchos, es la verdad, porque necesitan impunidad, algunos necesitan impunidad, eso no les gusta. En democracia las cosas se dicen con documentos, no solo se dice o se abusa del poder. ¿Por qué la venganza? ¿Por qué el miedo?”.

La exfiscal subrayó la urgencia de preservar la independencia del Ministerio Público y cuestionó la utilización del poder legislativo como herramienta de represalia, advirtiendo: “Tarde o temprano van a desfilar aquellos que han violentado el Estado de derecho, las leyes, los reglamentos, porque las interpretaciones no pueden ser antojadizas”.

Para el abogado Rodolfo Pérez, el procedimiento fue irregular, señalando que el informe contra Espinoza se redactó en menos de 24 horas y que en la sesión de la comisión acumuladora la defensa no recibió preguntas ni pudo ejercer un descargo efectivo. Argumentó que la denuncia constituía una represalia motivada por el ejercicio legítimo de funciones sin sometimiento a presiones políticas. En sus palabras, “presentar denuncias constitucionales contra congresistas es un deber, es parte del principio de separación de poderes”.

Al término de la sesión, Delia Espinoza sostuvo ante la prensa: “Tienen tanta vocación de persecución hacia mi persona que hasta se contradicen ellos mismos. Dicen que yo he vulnerado la inmunidad parlamentaria. Hay que entenderlo de una vez, señores, la inmunidad no es impunidad”.

Espinoza afronta desde diciembre una primera inhabilitación por 10 años por un documento que no firmó ni respaldo. Esta sanción fue impugnada en una demanda de amparo, cuya audiencia ya se llevó a cabo. La Sala Constitucional dará a conocer su fallo en los próximos días o semanas y podría anular la sanción impuesta por el Congreso.

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