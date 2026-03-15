Callao estrena un centro acuático único: ¿para quién es y qué lo hace especial?

El renovado centro incluye piscinas, vestidores, gimnasio, comedor y ascensor universal para garantizar la inclusión de personas con discapacidad.

El Gobierno Regional del Callao inauguró la remodelación integral del Centro Acuático de la Villa Deportiva, una obra que demandó más de 12 millones de soles y beneficiará a cerca de 13.000 personas al año.

El proyecto incluyó la renovación de cuatro piscinas, la modernización de instalaciones y la creación de espacios accesibles para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso universal al deporte y la recreación en el primer puerto.

Callao inaugura centro acuático renovado en la villa deportiva

La ceremonia de inauguración contó con exhibiciones de clavados, nado sincronizado, ballet acuático y la participación de la Orquesta Sinfónica del Callao. Las nuevas instalaciones están diseñadas para ofrecer talleres de natación, actividades recreativas y otras opciones deportivas a precios sociales, con énfasis en brindar oportunidades a los chalacos más necesitados.

El Centro Acuático ahora cuenta con vestidores renovados, comedor, zona administrativa, piscina olímpica, gimnasio, pozo de clavados, jacuzzi y servicios higiénicos modernizados. Además, se instaló un ascensor para garantizar el acceso de personas con discapacidad.

La Villa Deportiva del Callao ahora cuenta con una de las cuatro piscinas de clavado oficiales existentes en el país.

La rehabilitación de este espacio emblemático responde a la necesidad de cerrar brechas en el acceso a la práctica deportiva, especialmente para la población vulnerable. El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, señaló que la obra está orientada a fomentar una vida activa y saludable entre los jóvenes y adultos del puerto.

Destacó que el aprendizaje de la natación y la práctica regular de deportes contribuyen a fortalecer los valores y la disciplina, brindando a los jóvenes oportunidades de superación y alejándolos de situaciones de riesgo.

Un proyecto público rehabilita y actualiza el centro acuático chalaco

La modernización del Centro Acuático posiciona al Callao como un referente nacional en infraestructura deportiva. El recinto cuenta con una de las cuatro piscinas de clavado existentes en el país y aspira a convertirse en una de las sedes para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

El Gobierno Regional del Callao recupera así un espacio que se encontraba en condiciones muy deterioradas, devolviéndolo a la comunidad completamente rehabilitado, de acuerdo con su comunicado.

La rehabilitación integral posiciona al Callao entre los líderes nacionales en infraestructura deportiva acuática inclusiva y moderna.

Castillo Rojo resaltó que la obra responde a un antiguo anhelo de los chalacos y que, pese a retrasos entre diciembre del año pasado y febrero de 2026, se logró cumplir con los plazos y necesidades de la población. Indicó que se continuará trabajando para impulsar más proyectos que mejoren la calidad de vida en el primer puerto.

La puesta en valor del Centro Acuático de la Villa Deportiva del Callao representa un avance en la promoción del deporte y la inclusión social, impactando de manera directa en miles de usuarios que ahora cuentan con un espacio moderno, seguro y accesible para el desarrollo de actividades físicas y recreativas, según explicó.

El dato

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 serán el mayor evento multideportivo de América, reuniendo a miles de atletas de 41 países.

Los Panamericanos se realizarán del 16 de julio al 1 de agosto y los Parapanamericanos del 13 al 22 de agosto de 2027.

Lima será sede por segunda vez, aprovechando la infraestructura del Legado 2019.

El evento servirá como clasificación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.