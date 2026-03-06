Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos obtuvo un fallo favorable del Poder Judicial respecto a sus condenas, aunque aún falta mucho camino para que este se ejecute.

Se trata de una sentencia, a la que accedió Infobae, dictada por la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño, quien declaró fundado en parte el habeas corpus de Montesinos Torres y anuló los cálculos de la Corte Suprema sobre la fecha de inicio de dos condenas contra el ‘Doc’.

Hablamos de la condenas de 8 años de prisión por el secuestro de los militares que ejecutarían un contragolpe contra el régimen de Fujimori en noviembre de 1992 y la de 20 años de prisión por el homicidio y desaparición forzada de Santiago Fortunato Gómez Palomino, cuyo cadáver fue hallado 20 años después de su desaparición. La Corte Suprema estableció que dichas penas vencerían en 2027 y 2031, respectivamente.

Sin embargo, para Montesinos, dichas condenas tenían que haberse refundido con la condena de 25 años que cumple desde junio de 2001 por el caso Barios Altos y La Cantuta. Esto es lo que exige con su demanda de habeas corpus.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño fue centro de ataques luego de inaplicar la Ley APCI por inconstitucional a favor del Instituto de Defensa Legal (IDL). Incluso, el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, la denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El fallo a favor de Vladimiro Montesinos

En su fallo, la jueza Rabines Briceño asegura que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no habría fundamentado debidamente las razones para no declarar compurgadas las condenas de 8 y 20 años de prisión contra Vladimiro Montesinos.

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos

En el caso del asesinato de Santiago Fortunato Gómez Palomino, la magistrada sostiene que la Corte Suprema no tomó en cuenta que Montesinos está privado de su libertad desde 2001 y que al momento de los hechos (1992) se permitía la refundición de penas. Sin embargo, los jueces supremos sí fundamentaron esta decisión: dijeron que Montesinos no impugnó en su momento la decisión sobre el cómputo y que de la pena se restaría el tiempo que Montesinos registró orden de detención por este proceso y no por otros.

La jueza también cuestiona que se haya aplicado retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad para aplicar normas penales de 2012 cuando el hecho inició en 1992. Sobre ello, para la Suprema, el delito de desaparición forzada es un delito que no cesa hasta la aparición de la persona desaparecida.

Respecto al caso del contragolpe de militares contra el régimen de Fujimori, la jueza Rabines afirma que la Corte Suprema no respondió el cuestionamiento de Montesinos respecto al computo de la pena.

“Este pronunciamiento no significa que se deba ordenar la inmediata libertad del beneficiario”, enfatizó en su fallo.

Vladimiro Montesinos reapareció este viernes 3 de marzo en el juicio del caso Sobres Bomba. Foto: captura Justicia TV

¿Vladimiro Montesinos sale libre?

No, Vladimiro Montesinos no dejará la Base Naval con este fallo. Para que esta sentencia surta efectos debe ser ratificada por la Sala Constitucional, que también podría revocar o anular la decisión. En ese escenario, el ‘Doc’ podría recurrir al Tribunal Constitucional, que ha fijado una posición contraria a la Corte Suprema sobre la refundición de penas y la naturaleza del delito de desaparición forzada.

Ahora bien, incluso en el escenario de que la sentencia de la jueza Rabines Briceño sea confirmada, Montesinos no saldría de prisión porque seguiría vigente su condena de 19 años de prisión por el caso Pativilca-Caraqueño.

Como se recuerda, la Corte Suprema anuló la compurgación de la pena y ordenó que Montesinos cumpla esta condena hasta 2037.

Hasta en el escenario de que esta última decisión sea dejada sin efecto, el ‘Doc’ aún tendrá que cumplir 4 años de prisión por haber sobornado a un policía de la Base Naval en 2019. La sentencia de primera instancia, que no apeló, estableció que dicha condena se empezaba a computar una vez que termine su condena de 25 años por el caso Barrios Altos y La Cantuta.