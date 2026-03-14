Perú

Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar muchísimo”

La actriz peruana reconoció que mantiene una relación especial con el cantante español y resaltó la importancia de proteger su vida privada ante la atención mediática.

Guardar
Tras ser vista en actitudes cariñosas con el artista en Ecuador, la intérprete destacó que prefiere resguardar el inicio de este vínculo y evitar exponer detalles de su vida sentimental. IG/ Lacoronatv

Stephanie Cayo, reconocida actriz y cantante peruana, se pronunció por primera vez sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantautor español Alejandro Sanz. En una entrevista concedida a Caracol Radio de Colombia, la artista abordó el tema de su vida personal y dejó entrever que existe algo más que una amistad con el intérprete, aunque recalcó la importancia de mantener la privacidad y el respeto por un vínculo que estaría en sus primeras etapas.

Las especulaciones sobre una relación entre Cayo y Sanz surgieron luego de que ambos fueran captados en actitudes cariñosas durante la gira sudamericana del músico español. En particular, una imagen de los dos besándose en uno de los conciertos en Guayaquil, Ecuador, circuló ampliamente en medios internacionales y redes sociales. Desde entonces, la atención mediática sobre la vida sentimental de Stephanie Cayo se ha intensificado, generando expectativa sobre una posible confirmación oficial.

Stephanie Cayo habla por primera
Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz.

Consultada en la entrevista por su actual situación sentimental, la actriz optó por no ofrecer detalles, pero sí admitió que se trata de un asunto importante para ella. “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…) por lo bonito que es”, declaró con una dulce sonrisa. Con estas palabras, Cayo confirmó la existencia de un vínculo especial, aunque prefirió no etiquetarlo abiertamente ni dar más precisiones sobre la naturaleza de su relación con Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizaron un inesperado beso en el escenario durante un concierto en Ecuador, sorprendiendo a sus seguidores.

Quiere cuidar su vida sentimental

La artista, recordada por su papel en la telenovela ‘Travesuras del corazón’ y por su proyección internacional en cine y televisión, explicó que la experiencia en el medio artístico le ha enseñado el valor de la discreción. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera, y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, expresó durante la conversación.

Cayo también se refirió al impacto que tiene la exposición mediática en la vida afectiva de los artistas, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Según comentó, la presión y la atención constante de los medios pueden afectar la naturalidad y el desarrollo de una relación. “Es delicado, pues, ¿no?, exponerse demasiado, porque esas son las partes más vulnerables que uno tiene. Y yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, ¿no? Convertirlas en canciones, en escenas, en personajes, en historias. Eso es lo que estoy haciendo”, manifestó.

Alejandro Sanz abraza a Stephanie
Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto.

Durante la entrevista, la actriz recordó detalles sobre su historial sentimental, señalando que ha tenido relaciones largas y estables fuera del ámbito del espectáculo. “Imagínate, yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida (…) 18 años en pareja y luego una relación más corta”, reveló Cayo. Añadió que, salvo su última relación —con el actor español Maxi Iglesias—, sus parejas anteriores no pertenecían al mundo artístico, lo que le permitió mantener un mayor grado de privacidad.

El cambio de dinámica al estar involucrada con figuras públicas llevó a Cayo a reflexionar sobre la necesidad de proteger su vida personal del escrutinio constante. La actriz recalcó que su decisión de no compartir detalles sobre su vínculo con Sanz responde a la intención de evitar presiones externas y preservar la autenticidad de la relación.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha realizado declaraciones públicas sobre los rumores de romance con la actriz peruana. Sin embargo, la complicidad y cercanía exhibidas durante la gira alimentan las versiones sobre una relación que va más allá de la amistad.

Por ahora, Stephanie Cayo continúa enfocada en sus proyectos profesionales, mientras su vínculo con Alejandro Sanz sigue siendo motivo de atención y especulación en el mundo del espectáculo.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han demostrado complicidad en sus últimas apariciones públicas.

Temas Relacionados

Stephanie Cayoperu-entretenimientoAlejandro Sanz

Más Noticias

Paola Rivera elogió las características de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

La armadora mexicana también se refirió a la revancha con Circolo Sportivo Italiano en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paola Rivera elogió las características

LINK de resultados del examen de admisión San Marcos 2026-II de este sábado 14 de marzo: conoce si ingresaste a la UNMSM

Miles de estudiantes acudieron este sábado al centro de estudios para luchar por una vacante en alguna de las carreras

LINK de resultados del examen

Él es el único peruano entre las personas más ricas del mundo: su fortuna es de USD 5.200 millones

El empresario escaló posiciones en la clasificación global elaborada por Forbes, impulsado por el crecimiento de su patrimonio y recientes decisiones estratégicas del conglomerado que lidera

Él es el único peruano

Excandidato al TC revela reunión con Keiko Fujimori antes de votación en el Congreso: Dice que no fue elegido por ser imparcial

Abogado Luis Carrasco García considera que ese es el motivo por el que Fuerza Popular se inclinó por Pedro Hernández. “’Ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, afirma

Excandidato al TC revela reunión

Medicamentos con bacterias, vidrio y otras fallas de calidad ingresaron a Perú en los últimos seis años

La directora de Digemid, Lida Hildebrandt, asegura que en seis a ocho meses solo ingresarán medicamentos de plantas certificadas

Medicamentos con bacterias, vidrio y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excandidato al TC revela reunión

Excandidato al TC revela reunión con Keiko Fujimori antes de votación en el Congreso: Dice que no fue elegido por ser imparcial

‘Escudo fronterizo’ que Chile construye en la frontera beneficiará al Perú, asegura el canciller Hugo de Zela

Vladimiro Montesinos escuchará sentencia del caso ‘Sobres bomba’ este viernes 20 de marzo

César Acuña huye de la prensa luego de mitin en SJL: “Me llega lo que digan de mí los medios de comunicación”

Hoy es la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

¿Ricardo Mendoza fue dueño del

¿Ricardo Mendoza fue dueño del Grupo 5? Christian Yaipen cuenta increíble anécdota de cómo el comediante lo ayudó en pandemia

Christian Meier dedicó tema a Pedro Suárez Vértiz en el Gran Teatro Nacional y emocionó al recordar la última vez que lo visitó

Macarius confirma separación final con Suheyn Cipriani y asegura que se alejará del espectáculo: “Ya fue todo”

Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores: fue encañonada y accedieron a sus apps bancarias

Dónde ver en Perú las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 en streaming

DEPORTES

Paola Rivera elogió las características

Paola Rivera elogió las características de la voleibolista peruana y mencionó las diferencias entre San Martín y Regatas: “Hay más herramientas”

Leao Butrón se burló del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero: “Se piden sanciones para Cubillas, ‘Patrón’ Velásquez y Villanueva”

Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del duelo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026