Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar muchísimo”

Tras ser vista en actitudes cariñosas con el artista en Ecuador, la intérprete destacó que prefiere resguardar el inicio de este vínculo y evitar exponer detalles de su vida sentimental. IG/ Lacoronatv

Stephanie Cayo, reconocida actriz y cantante peruana, se pronunció por primera vez sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantautor español Alejandro Sanz. En una entrevista concedida a Caracol Radio de Colombia, la artista abordó el tema de su vida personal y dejó entrever que existe algo más que una amistad con el intérprete, aunque recalcó la importancia de mantener la privacidad y el respeto por un vínculo que estaría en sus primeras etapas.

Las especulaciones sobre una relación entre Cayo y Sanz surgieron luego de que ambos fueran captados en actitudes cariñosas durante la gira sudamericana del músico español. En particular, una imagen de los dos besándose en uno de los conciertos en Guayaquil, Ecuador, circuló ampliamente en medios internacionales y redes sociales. Desde entonces, la atención mediática sobre la vida sentimental de Stephanie Cayo se ha intensificado, generando expectativa sobre una posible confirmación oficial.

Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz.

Consultada en la entrevista por su actual situación sentimental, la actriz optó por no ofrecer detalles, pero sí admitió que se trata de un asunto importante para ella. “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…) por lo bonito que es”, declaró con una dulce sonrisa. Con estas palabras, Cayo confirmó la existencia de un vínculo especial, aunque prefirió no etiquetarlo abiertamente ni dar más precisiones sobre la naturaleza de su relación con Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizaron un inesperado beso en el escenario durante un concierto en Ecuador, sorprendiendo a sus seguidores.

Quiere cuidar su vida sentimental

La artista, recordada por su papel en la telenovela ‘Travesuras del corazón’ y por su proyección internacional en cine y televisión, explicó que la experiencia en el medio artístico le ha enseñado el valor de la discreción. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera, y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”, expresó durante la conversación.

Cayo también se refirió al impacto que tiene la exposición mediática en la vida afectiva de los artistas, especialmente cuando ambos son figuras públicas. Según comentó, la presión y la atención constante de los medios pueden afectar la naturalidad y el desarrollo de una relación. “Es delicado, pues, ¿no?, exponerse demasiado, porque esas son las partes más vulnerables que uno tiene. Y yo creo que lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, ¿no? Convertirlas en canciones, en escenas, en personajes, en historias. Eso es lo que estoy haciendo”, manifestó.

Alejandro Sanz abraza a Stephanie Cayo en pleno concierto.

Durante la entrevista, la actriz recordó detalles sobre su historial sentimental, señalando que ha tenido relaciones largas y estables fuera del ámbito del espectáculo. “Imagínate, yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida (…) 18 años en pareja y luego una relación más corta”, reveló Cayo. Añadió que, salvo su última relación —con el actor español Maxi Iglesias—, sus parejas anteriores no pertenecían al mundo artístico, lo que le permitió mantener un mayor grado de privacidad.

El cambio de dinámica al estar involucrada con figuras públicas llevó a Cayo a reflexionar sobre la necesidad de proteger su vida personal del escrutinio constante. La actriz recalcó que su decisión de no compartir detalles sobre su vínculo con Sanz responde a la intención de evitar presiones externas y preservar la autenticidad de la relación.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha realizado declaraciones públicas sobre los rumores de romance con la actriz peruana. Sin embargo, la complicidad y cercanía exhibidas durante la gira alimentan las versiones sobre una relación que va más allá de la amistad.

Por ahora, Stephanie Cayo continúa enfocada en sus proyectos profesionales, mientras su vínculo con Alejandro Sanz sigue siendo motivo de atención y especulación en el mundo del espectáculo.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han demostrado complicidad en sus últimas apariciones públicas.