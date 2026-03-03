Candela Márquez reacciona al primer beso público de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: "Ella tenía razón"

Durante una transmisión del programa “El tiempo justo” se reveló que Candela Márquez, ex pareja de Alejandro Sanz, expresó sorpresa tras conocerse públicamente la cercanía entre el cantante español y la actriz peruana Stephanie Cayo. La noticia principal se dio a conocer después de que circuló en redes sociales un video en el que Sanz besa en la boca a Cayo durante un concierto que ofreció en Guayaquil, Ecuador, en el marco de su gira latinoamericana.

Según reportó la periodista Leticia Requejo y retomó el medio “El tiempo justo”, Márquez se encontraba al tanto de la amistad entre Sanz y Cayo, pero la rapidez con la que el artista ha iniciado este nuevo vínculo después de su ruptura resultó llamativa para su entorno. Requejo especificó que una de las justificaciones que el cantante le comunicó en diciembre a Márquez para finalizar la relación fue la necesidad de pasar un tiempo solo para enfocarse en su autoconocimiento. No obstante, el reciente acercamiento con Stephanie Cayo ha mostrado lo contrario en la vida sentimental del músico.

El medio también relató que, durante las recientes presentaciones de Sanz por Latinoamérica, la presencia de la actriz peruana tras bambalinas ya se había hecho notar y había despertado especulaciones sobre la posibilidad de una relación más allá de la amistad entre ambos artistas. La confirmación visual del beso durante el espectáculo en Ecuador intensificó los rumores y se viralizó de manera inmediata entre los seguidores de ambos.

Sumado a los comentarios de Requejo, la colaboradora Alexia Rivas aportó información adicional sobre el estado emocional de Márquez. De acuerdo con Rivas, la actriz mostró celos respecto a algunas figuras cercanas a Sanz, entre las que se encontraba Stephanie Cayo. Según difundió “El tiempo justo”, Márquez interpretó las antiguas declaraciones de Sanz —cuando aseguraba que solo mantenía una amistad con Cayo— como inexactas, especialmente tras la difusión de las imágenes del reciente concierto.

En tanto, los protagonistas de este acercamiento no han emitido comentarios oficiales ni en declaraciones públicas ni a través de redes sociales. La única reacción reconocida públicamente la protagonizó Márquez, quien en sus perfiles digitales difundió contenido personal en el que hizo referencia a su vida íntima. En una publicación en Instagram, Márquez compartió imágenes de sus mascotas acompañadas del texto: “siempre me alegran el corazón”. Estas palabras, según se detalló en “El tiempo justo”, fueron interpretadas por sus seguidores como una reacción emocional tras la difusión del video en el que su ex pareja aparece con la intérprete peruana.

Además del componente personal, la relación entre Sanz y Cayo adquiere notoriedad por el contexto de su ruptura anterior. El músico había insistido ante Márquez en la importancia de un periodo de soledad para encontrarse a sí mismo, algo que contrasta con los hechos recientes difundidos por diferentes usuarios a través de plataformas sociales.

Por el momento, ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han realizado comentarios públicos sobre la naturaleza de su vínculo o sobre la perspectiva de Márquez al respecto. Entre los asistentes al concierto en Guayaquil, varios captaron el beso y compartieron el momento en línea, lo que multiplicó las reacciones tanto en Ecuador como en otros países donde ambos artistas cuentan con seguidores.

El escaso tiempo transcurrido desde la ruptura entre Sanz y Márquez —que se produjo aproximadamente dos meses antes del episodio viral— ha intensificado el interés público en la evolución de la vida personal del cantante. Según publicó “El tiempo justo”, la relación entre Sanz y Cayo está siendo observada tanto por su entorno cercano como por el público que sigue activamente todo lo vinculado a las figuras.

A medida que se difunde el video, la atención se centra tanto en la respuesta de Márquez como en la falta de declaraciones formales de los involucrados, según detalló “El tiempo justo”.