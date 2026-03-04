Alejandro Sanz aviva rumores de romance y promociona la nueva serie de Stephanie Cayo

Alejandro Sanz alimenta rumores de una supuesta relación con Stephanie Cayo.

La promoción de la nueva serie ‘DOC’ protagonizada por Stephanie Cayo y Juan Pablo Medina ha sumado un aliado inesperado: el cantante español Alejandro Sanz. El reconocido músico compartió en su historia de Instagram el póster oficial de la serie, manifestando su orgullo por el próximo estreno de la actriz peruana en la plataforma Netflix. El gesto, que rápidamente fue replicado por medios y seguidores, aumentó las expectativas en torno a la ficción y alimentó los rumores sobre la relación personal entre Sanz y Cayo, quienes han mostrado muestras de cariño durante las recientes presentaciones del artista.

La adaptación mexicana de ‘Doc: Nelle tue mani’ llega a Netflix este 4 de marzo de 2026, sumándose a la oleada de dramas médicos que han conquistado la pantalla internacional. La serie, producida por Sony Pictures Television para América Latina, está dirigida por Fran Franco, Andrés López y Harold Ariza, y cuenta con la participación de un elenco internacional encabezado por Juan Pablo Medina y Stephanie Cayo. El reparto incluye además a José Ramón Barreto, quien interpreta a un médico venezolano involucrado en un complejo dilema ético.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín. IG

¿De qué trata DOC?

La trama de ‘DOC’ se inspira en la historia real del doctor italiano Pierdante Piccioni, cuya experiencia de amnesia luego de un accidente se transformó en un fenómeno televisivo tras su adaptación en Italia y su expansión a Europa y Estados Unidos. En la versión mexicana, Medina da vida al doctor Andrés Ferrara, un profesional que, tras sobrevivir a un intento de asesinato, despierta sin recuerdos de los últimos doce años de su vida. El personaje debe reconstruir su identidad y enfrentar los retos de un hospital y relaciones personales que le resultan desconocidas.

El lanzamiento de la serie ha generado un importante movimiento en redes sociales, donde los seguidores de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebran tanto el debut de la actriz en un proyecto latinoamericano de alto perfil como los frecuentes gestos de apoyo entre ambos. Durante la gira del cantante, Cayo lo acompañó en varios conciertos de diferentes países, lo que alimentó las especulaciones sobre su vínculo fuera del escenario. Ambos se han mostrado agarrados de la mano y hasta se dieron un beso en la boca, pero ningunos de los protagonistas ha hablado de la relación.

Juan Pablo Medina protagoniza DOC con Stephanie Cayo. Netflix

La publicación del afiche de ‘DOC’ por parte del artista español fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de su cercanía y complicidad.

En el ámbito profesional, la participación de Stephanie Cayo representa un paso relevante en su carrera internacional. La actriz, conocida por su versatilidad en cine, televisión y música, se incorpora a una producción que busca posicionarse como uno de los estrenos más sólidos del año en el catálogo latinoamericano de Netflix. El regreso de Juan Pablo Medina al streaming, tras su recuperación personal y profesional, también ha sido destacado como uno de los principales atractivos del proyecto.

El tráiler de ‘DOC’ anticipa una serie cargada de tensión emocional, dilemas morales y conflictos internos dentro del equipo médico. El hospital se convierte en un microcosmos donde cada personaje enfrenta sus propios desafíos, desde el retorno de Andrés Ferrara hasta las crisis éticas del personal a su alrededor. La producción apuesta por un enfoque realista y humano, con historias cruzadas que abordan temas de memoria, identidad, lealtad y segundas oportunidades.

Alejandro Sanz rpromociona la serie de Stephanie Cayo. IG

La serie estará disponible exclusivamente a través de Netflix, tanto en televisión como en dispositivos móviles y plataformas digitales asociadas.