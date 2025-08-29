Perú

Adiós definitivo al DNI azul y amarillo: Reniec ahora solo emite el DNI electrónico 3.0 a estos precios

Desde esta semana, la entrega de documentos nacionales de identidad cambia de manera definitiva y ahora los ciudadanos solo recibirán la versión electrónica con nuevas medidas de seguridad y tarifas accesibles

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Desde esta semana, la entrega de documentos nacionales de identidad cambia de manera definitiva y ahora los ciudadanos solo recibirán la versión electrónica con nuevas medidas de seguridad y tarifas accesibles

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores para dar paso al DNI electrónico 3.0, que se convierte desde ahora en el único documento de identidad entregado a los ciudadanos peruanos. La medida, activa desde el 29 de agosto, responde a una estrategia nacional para incrementar la seguridad en el proceso de identificación y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país.

Fin de una era: la transición definitiva al DNI electrónico

Con esta decisión, el Reniec pone fin a veintiocho años del DNI azul y veintitrés años del DNI amarillo. Ambos documentos, de acuerdo con la institución, mantendrán vigencia hasta su fecha de caducidad, por lo que quienes porten uno de estos documentos podrán continuar utilizándolos hasta su renovación natural. El proceso de transición pretende garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad en la identificación ciudadana, impulsando el uso de tecnología avanzada a nivel nacional.

El DNI electrónico 3.0 será requerido para cualquier trámite en el país que involucre identificación oficial, tanto para mayores como para menores de edad, y se emitirá a quienes soliciten inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos, incluso por primera vez.

Adios definitivo al DNI azul
Adios definitivo al DNI azul y amarillo: Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0 a estos precios

Precios y mecanismos de acceso hasta fin de año

Como parte de la campaña de masificación del documento digital, el Reniec estableció que hasta el 31 de diciembre de 2025, obtener el DNI electrónico 3.0 tendrá el mismo costo que los documentos convencionales: 30 soles para ciudadanos de 17 años o más y 16 soles para menores de edad.

La entidad especificó que las personas que, hasta el 27 de agosto de 2025, hayan pagado por cualquier trámite de los antiguos DNI azul o amarillo, podrán acceder al DNI electrónico 3.0 sin costo adicional presentándose en cualquier agencia u oficina de Reniec. El trámite debe realizarse de forma presencial.

El proceso forma parte de la Resolución Jefatural 144-2025 recientemente emitida por la entidad, que promueve la migración nacional hacia el identificador digital.

Adios definitivo al DNI azul
Adios definitivo al DNI azul y amarillo: Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0 a estos precios

Características y beneficios del nuevo DNI electrónico 3.0

El DNI electrónico 3.0 introduce una serie de novedades en materia de seguridad y usabilidad. El documento incorpora 64 elementos de seguridad, cuadruplicando la protección que ofrecía la versión 2.0. Posee una tarjeta fabricada en policarbonato y un chip criptográfico que garantiza la confidencialidad de los datos. Además, incluye un código QR para que autoridades y organizaciones puedan verificar la autenticidad de la identidad en plataformas digitales o físicas de forma automática.

Según el Reniec, desde abril, fecha de lanzamiento de esta versión mejorada, más de un millón de ciudadanos ya cuentan con el DNI electrónico 3.0, que se suma a los aproximadamente 4 millones de peruanos que portan sus versiones anteriores.

Adios definitivo al DNI azul
Adios definitivo al DNI azul y amarillo: Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0 a estos precios

El nuevo documento mantendrá una vigencia de 10 años para adultos y 3 años para menores hasta los 12 años, una actualización que responde a criterios internacionales de durabilidad y actualización de información.

Portal de consulta de trámites y usos futuros

Quienes deseen consultar el detalle de los costos, códigos y pasos específicos para el trámite pueden acceder al sitio web oficial de Reniec (www.reniec.gob.pe, identidad.reniec.gob.pe), donde se actualizan permanentemente los requisitos y avisos relevantes.

La implementación del DNI electrónico 3.0 también será clave en el desarrollo de nuevos servicios, como el voto digital, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prevé incorporar en las Elecciones Generales de 2026. La digitalización de la identificación nacional abre el camino para la expansión del comercio electrónico, así como para el uso amplio de firmas digitales y acceso a plataformas gubernamentales con mayores estándares de seguridad.

El proceso iniciado por Reniec marca un punto de inflexión en la historia de la identificación en el Perú y apunta a una transformación profunda de los servicios públicos y privados vinculados a la identidad digital.

Temas Relacionados

DNIDNI electrónicoReniecperu-noticias

Últimas Noticias

Eddie Fleischman postuló a Ricardo Gareca para reemplazar a Jean Ferrari en la FPF: “Que se ocupe de ordenar el torneo peruano”

El periodista deportivo puso en duda la presencia del exadministrador de Universitario en Videna, y solicitó que el ‘Tigre’ asuma ese puesto con el objetivo de implementar una reforma

Eddie Fleischman postuló a Ricardo

Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai: así van las votaciones de Perú vs Ecuador

El pan con chicharrón con tamal criollo se enfrenta al bolón verde con encebollado en uno de los duelos más reñidos del torneo digital. El próximo lunes 1 de septiembre se conocerá al ganador que avanzará a semifinales

Minuto a minuto del Mundial

Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La Premier League y LaLiga ofrecerán grandes compromisos en el último día del mes, al igual que los principales campeonatos de Sudamérica. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, domingo 31

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Piura?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El laboratorio del fentanilo mortal

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: abrieron los comicios en toda la provincia

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

Condenaron a perpetua a cuatro acusados del crimen de “Popito” Zalazar, el preso baleado en venganza de Los Monos

INFOBAE AMÉRICA
Xi Jinping y Modi prometieron

Xi Jinping y Modi prometieron resolver las diferencias fronterizas en un histórico encuentro en Tianjin: “Socios, no rivales”

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Cómo la Escuela Quiteña revolucionó el arte barroco en América entre los siglos XVII y XVIII

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana